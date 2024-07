Ševčík: S Pavlem přišla vojenská junta. Foltýn. Označí vás za dezinformátora, konec v práci

Miroslava Ševčíka si současná děkanka Národohospodářské fakulty pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE) Adéla Zubíková vybrala jako jednoho z proděkanů. Novou pozici blízkou vedení podle svých slov nebere jako výhru či satisfakci. „Byl jsem z pozice děkana odvolaný kvůli politickým názorům. Rektor jako důvod mého odvolání uvedl, že jsem se účastnil protistátní demonstrace a nevalně se tam vyjadřoval proti Fialově vládě, když jsem komentoval, že Fiala zavedl regulaci cen elektrické energie jako jeden z posledních v zemích EU a zavedl je o 25 procent výše, než kolik byl stanoven spodní limit ze strany Evropské unie,“ dal za příklad ekonom Ševčík, že vadilo, když poukázal na to, že takto lidi zbytečně ožebračoval. Zmínil také, že se znelíbila jeho kritika političky Jourové a Nerudové i tvrzení, že část studentů má „vymydlené mozky“ sociálními sítěmi, což potvrzuje i řada výzkumů.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 96% hlasovalo: 30075 lidí rozhovoru Ševčík na adresu rektora VŠE Petra Dvořáka, který o odvolání Ševčíka z pozice děkana rozhodl.

„Chtěl bych rektora vyzvat, aby nepřispíval k dalšímu vytváření strachu hlavně mezi studenty, ale i akademickými pracovníky. Aby toho už nechal, když má obsesi ze vztahu se mnou a vede se mnou osobní politický spor, ať do toho nezatahuje úplně nevinné studenty a nevinné pracovníky Národohospodářské fakulty VŠE,“ vzkázal Miroslav Ševčík rektoru Dvořákovi.

Citoval slova ústavního právníka Zdeňka Koudelky, který situaci na VŠE popsal jako návrat do doby stalinismu. „Přirovnal to například k rušení právnické fakulty v roce 1950 na brněnské univerzitě,“ uvedl Ševčík.

Psali jsme: Jako za protektorátu. Zavřít vysoké školy nelze, takže... Čistka na akademické půdě. Docent Valenčík promluvil

Styďte se! Rektorovi VŠE Petru Dvořákovi píše zbitý od Muzea

Na řadu přišel vládní boj proti dezinformacím. Konkrétně pak výroky koordinátora strategické komunikace plukovníka Foltýna, který prohlašuje, že kdo říká, že je v České republice cenzura, prosazuje ruský narativ a jedná proti zákonům České republiky. „Je vidět, že vojenská junta, která sem přišla s generálem Petrem Pavlem, chce vyvolat pocit strachu. Někdy se jim to daří. Vidím to i na fakultách, že tam raději budou mlčet, budou chtít mít klid a budou zpracovávat nesmyslné programy třeba pro Green Deal, o kterém naprostá většina rozumně uvažujících lidí ví, že to byl uměle vytvořený program, který vede ke snižování životní úrovně, píší to renomovaní hospodářští politici, ekonomové. Má to vést k ovládnutí lidí v rámci centralismu,“ konstatoval.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30146 lidí

Souhlasí s tvrzením, že jmenováním Foltýna se potvrzuje, že bývalý rozvědčík Petr Pavel si chce po bolševicku vyřizovat účty s „vnitřním nepřítelem“, tedy názorovou opozicí, a plukovníci nám zde říkají, co smíme a co nesmíme. „Jak jsem říkal, je to nástup polovojenské junty. Chtěla by rozhodovat o tom, jak máme žít, co si máme myslet. Když nás označí za dezinformátora, tak nás třeba zaměstnavatel vyřadí z pracovního procesu, protože se bude bát problémů. Že mu tam někdo pošle kontroly z finančního úřadu, z úřadu práce. Buduje se dál pandemie strachu. Vidím to ve svém okolí, ti lidé opravdu strach mají. Mají strach říkat svůj názor. Na škole mě podporují desítky lidí, ale veřejně to řekne jen pár lidí, protože mají strach, že by měli problémy,“ říká docent Ševčík.

Fotogalerie: - Na podporu Ševčíka

„Je to smutné... Já jsem rád, že mohu sdělovat své názory a že na to mohu poukázat. V polovině osmdesátých let jsem si mohl říkat, co jsem chtěl. Tehdy jsem vystoupil, když byla schůze k tomu, abychom si připomenuli bratrskou pomoc 21. srpna, a řekl jsem, že žádnou bratrskou pomoc si připomínat nebudeme, že to byla prachsprostá okupace. Pár lidí vytřeštilo oči, co jsem si to dovolil říct, ale pár lidí bylo rádo, že jsem to řekl, ale nevyhodili mě. Dnes mě chtějí vyhazovat za to, že řeknu, že Fiala udělal hloupé opatření a Jourová se chová jak joudová a vlastně zavádí cenzurní předpisy, a když řeknu, že Nerudová je blondýna z Kuřimi. Za to mě vyhazují? Tak kde to jsme,“ zakončil téma Miroslav Ševčík.

Poukázal také na to, že akademické svobody znamenají mimo jiné seznamovat studenty nejen s mainstreamovými názory, ale i s takovými, které se nemusejí líbit současnému vládnímu establishmentu. „Mimochodem, přece víme i z průzkumu veřejného mínění, že tento vládní establishment je nejhorší a nejhůře hodnocený vůbec. Ani na konci osmdesátých let se tak blbě nechoval establishment, který dělal, že přebírá nástroje perestrojky, kterou nám tu tlačil Gorbačov,“ dodal docent Ševčík.