Šílené VIDEO ze Švédska. Toto prováděla studentka, aby zastavila deportaci imigranta

Letiště ve švédském Göteborgu zažilo bizarní situaci. Mladá švédská studentka se rozhodla zablokovat letoun, ve kterém seděl dvaapadesátiletý Afghánec, který měl být deportován zpátky do vlasti. Žena si přitom vše natáčela na video a vysílala živě na sociální síť Facebook.

Studentka Elin Erssonová zůstala v letadle stát, aby tak znemožnila jeho odlet. Palubní personál nebyl schopen ji přimět k tomu, aby se posadila. Studentská aktivistka si letenku do letadla zakoupila poté, co se dozvěděla, že v něm má být muž, který bude deportován zpět do vlasti.

Letadlo mělo letět z Göteborgu do Istanbulu, kde měl muž přestoupit na navazující spoj do Kábulu. Studentka vytáhla mobilní telefon a začala na sociální síť vysílat živé emotivní video, na kterém v slzách vysvětluje, že muži hrozí v Afghánistánu smrt. Erssonová natáčela video po dobu 14 minut. Když se ji palubní personál pokoušel usadit, oznámila, že se neposadí, dokud muž neopustí letadlo.