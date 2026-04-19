Šílenost Fialovy vlády. Vystrčil přišel o letadlo na Tchaj-wan a rozjelo se peklo

19.04.2026 13:54 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Souboj o prezidenta Petra Pavla. To je jeden z rysů, který charakterizoval nedělní debatu Karla Havlíčka a Martina Kupky na CNN Prima News. Havlíček prohlásil, že prezident Petr Pavel nevystupuje fér. Konstatoval také, že Česko je suverénní zemí, která se nemůže účastnit nějakého honu za procenty na obranu. Do předchozí vlády Petra Fialy se obul kvůli vztahům s Čínou i s Německem. Kupka předložil zcela jiný pohled.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie na CNN Prima News byli Karel Havlíček a Martin Kupka

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12894 lidí
V první hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli vicepremiér za hnutí ANO, ministr průmyslu Karel Havlíček a Martin Kupka, předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy ve vládě Petra Fialy.

Havlíček hned v úvodu poznamenal, že blížící se summit NATO v Ankaře bude o exekutivních rozhodnutích. Takže prezident Petr Pavel v této delegaci nebude. „To konečné schválení, s čím ta sestava tam pojede, což je to nejdůležitější, tak půjde o to, s čím tam kdo pojede, jak rozhodne vláda. On tam nikdo nejde proto, aby prezentoval nějaké své názory,“ nechal se slyšet Karel Havlíček.

Prezident Pavel podle vicepremiéra může vládě říct, co si myslí, a kabinet pak s tímto sdělením může v jisté míře pracovat i s tímto názorem. „Proč by tam jezdil prezident, který má blíže k naší opozici. I naši voliči to tak vnímají,“ pravil Karel Havlíček.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24348 lidí
„Tohle jen ukazuje, že je to vláda naschválů. Jinak nezazněla žádná věcná připomínka. Vláda tady vede svůj souboj o nafouknutá některá ega,“ konstatoval Kupka. 

Jedním dechem dodal, že vláda i prezident přece mají zájem na zajištění obranyschopnosti České republiky a k plnění závazků České republiky. … „V tomhle případě je obsah jednání vysoko a vysoko nad těmi žabomyšími válkami,“ řekl Kupka.

Havlíček kontroval, že na summit NATO musí jet premiér a premiér má právo na to si vybrat, s kým na summit pojede. „A my nemáme prezidentský systém,“ upozorňoval Havlíček s tím, že čím více bude prezident vstupovat na toto politické kolbiště, stane se součástí standardních politických sporů. „Pan prezident nás kritizuje, on má nějaký názor na strukturu a výdaje na obranu. My máme jiný názor. … My máme zájem soustředit se na skutečné priority. I u naší armády,“ poznamenal Havlíček.

„Je to žabomyší spor, ale je to žabomyší spor této vlády. Jde o křehká ega pánů Macinky a Turka. Přitom v minulosti tady byla dohoda a ve světě nejsou zvyklí na tyto naschvály,“ uvedl Kupka.

„Vždycky tady nebyla dohoda,“ ozval se Havlíček.

Zdůraznil také, že prezident by měl podporovat vládu i ve výdajích na obranu a vysvětlovat partnerům v NATO, že i výdaje na dopravu jsou výdaji na obranu. „A ne nás kritizovat, že nám to tam někdo neuzná. To mi přijde nefér,“ řekl Havlíček.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 6383 lidí
„My jsme suverénní země,“ prohlásil také Havlíček, podle kterého se nesmíme nechat dotlačit k honu na procenta a k vydávání peněz na obranu nesystémově a na předražené zakázky. „My si musíme uvědomit jinou věc. Když vydáme na obranu třeba tři procenta, tak nemluvě o tom, že to bude na dluh, tak nebudeme mít víc peněz třeba na energetickou bezpečnost,“ zdůrazňoval Havlíček s tím, žer vláda musí postupovat podle toho, na co má peníze a nemůže se hnát za pochvalou na summitu NATO, když by pak chyběly např. peníze na financování policie.

Kupka trval na tom, že v současné rozkolísané době zkrátka musíme posilovat českou obranu. Jedním dechem dodal, že stále posilující český zbrojní průmysl táhne Česko dopředu, a to i v technologické oblasti. O to větší smysl má podle Kupky investovat do armády.

Havlíček kontroval, že na zvyšování výdajů na obranu bychom si museli půjčit a následně jen na úrocích platit stovky miliard korun. „Už dnes se všechno financuje na dluh. To dělala i minulá vláda. Na dluh se financuje i energetika,“ upozorňoval Havlíček.

Kupka upozorňoval, že vláda má před sebou celou řadu nutných reforem, včetně oblasti porodnosti. K tomu ale musí i šetřit, aby měla z čeho financovat nezbytné výdaje na obranu.

Tchaj-wan: Jak ovlivňuje naše vztahy s Čínou

Moderátorka Terezie Tománková poté debatní výhybky přehodila k tomu, že vláda zakázala cestovat předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi cestovat armádním letadlem na Tchaj-wan.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 13104 lidí
„My postupujeme v souladu s ostatními státy EU. Držíme politiku jedné Číny. „Co se týká obchodu s Tchaj-wanem, tak to je s Čínou naprosto nesouměřitelné,“ ozval se Havlíček s tím, že čeští podnikatelé jsou z cest na Tchaj-wan nervózní, protože to českým firmám zavírá brány k obchodním úspěchům v Číně. „Aniž bychom zhoršili vztahy s Tchaj-wanem, nemusíme poškodit vztahy s Čínou. My nebudeme před nikým stát s čepicí v ruce. Ani před Tchaj-wanem, ani před Čínou, ani před Spojenými státy,“ zdůrazňoval Havlíček.

Kupka zopakoval, že koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů předvedla další politický naschvál. Podle Kupky by bylo dobré, aby na Tchaj-wan letělo vládní letadlo, protože pro nás jsou vztahy s Tchaj-wanem důležité, protože ostrov je jedním z technologických klíčových bodů světa. „My jsme před nikým nežmoulali čepici, my jsme chtěli rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem,“ vysvětloval Kupka.

Připomínal také, že předseda Senátu a předseda Sněmovny nejsou součástí vlády. Kdyby jel na Tchaj-wan člen vlády, byl by to i podle Kupky problém pro Čínu i pro nás.

„Ale důležité je to, že za vaší vlády v té Číně nebyl jeden jediný ministr,“ kroutil hlavou Havlíček.

Ještě šílenější podle něj je, jak málo pozornosti věnovala vláda Petra Fialy Německu.

Kupka se bránil, že čeští podnikatelé vstupovali i na německý trh, i na čínský trh, a není správné říkat cokoli jiného.

Já musím trochu zchladit pionýrské nadšení Karla Havlíčka, ozval se Kupka

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 20854 lidí
Posléze Karlu Havlíčkovi vyčinil za energetickou politiku vlády Andreje Babiše. Havlíček chválil kabinet za to, kal ulevil podnikatelům, kdy jim odpustil poplatky za obnovitelné zdroje energie.

„Já musím trochu zchladit pionýrské nadšení Karla Havlíčka. Ta zelená daň tam zaplacená je. Jen je zaplacená na daních,“ upozorňoval Kupka.

Ihned také připomínal, že vláda původně šla proti návrhu ODS a odmítala snižovat daně u paliv. Aby to nakonec stejně udělala.

Havlíček kontroval, že se vládě Andreje Babiše daří vzdorovat ekonomickým šokům. I s pomocí zastropování cen pohonných hmot. „My jsme jednali zavčasu,“ upozorňoval také Havlíček s tím, že vláda Petra Fialy (ODS) reagovala před čtyřmi lety příliš pomalu a proto také v Česku za časů Fialovy vlády byla velmi vysoká inflace.

Kupka okamžitě připomínal, že ne všichni podnikatelé jsou s kroky vlády spokojeni a někteří čerpadláři už dávají najevo, že se budou bránit třeba i soudní cestou.

Havlíček však trval na tom, že vláda dělá, co může v rámci možností. Zvlášť, když je podle jeho názoru energetická politika EU nastavena tak, jak je nastavena. Podle Havlíčka nijak dobře. Prohlásil také, že Donald Trump občas jedná velmi rychle a mění světové podmínky, ale pořád je z Havlíčkova pohledu lepším prezidentem, než by byl některý z dnes opozičních demokratů.

Pochopení projevil i pro útok na Írán, neboť pravděpodobně existovalo riziko, že Íránci mohou mít blízko k získání jaderné bomby a tomu bylo třeba zabránit.

Kupka: Premiér Babiš se bojí nezávislých médií

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Zrušení koncesionářských poplatků i České televize a Českého rozhlasu.

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

95%
2%
3%
hlasovalo: 14035 lidí
Kupka konstatoval, ž premiér Andrej Babiš opakovaně útočí na nezávislé novináře. „Protože se jich bojí,“ nechal se slyše Kupka. A právě proto bude podle něj ČT bránit a vzdorovat tomu, aby vláda mohla svévolně snižovat rozpočet televize a rozhlasu, jak si zamane

„Pane poslanče, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Veřejnoprávní instituce by se měly změnit z nezávislých ostrovů na instituce propojené se státním rozpočtem. Víte, kdo to řekl? ODS v roce 2009,“ ozval se Havlíček. „Pokud někdo chce krvácet a kupovat spacáky za to, že my chceme, aby se šetřilo i ve veřejnoprávních médiích, … tak na to máte právo a pořiďte si spacáky,“ doplnil Havlíček. „Já jsem fakt zvědav, jak budete lidem říkat, že máme v Českém rozhlase 25 stanic a místo toho, abyste nám říkali, jak ušetřit, tak jen říkáte: vy nám berete svobodu. Není to posvátná kráva,“ zdůrazňoval Havlíček s tím, že šetřit musí úplně všichni, takže i Česká televize a Český rozhlas. Na tom i prý koalice ANO, SPD a Motoristů trvá.

„Každý je kritizovatelný. I média veřejné služby jsou kritizovatelná. … Ale to, co jste zmínil, ve skutečnosti za tím je snaha podmanit si média veřejné služby. Vždyť nemine den, aby premiér nekritizoval média. … Útočit způsobem, jak to dělá, je nefér,“ uhodil na dálku na Andreje Babiše Kupka.

Havlíčka však nepřesvědčil.

Musí tam být nějaká disciplína a musí se zvážit, jestli je nutné mít podobnou strukturu vysílání, jako byla v 90. letech minulého století,“ ozval se Havlíček, podle něhož nakonec i ČT a ČRo dokážou ušetřit, stejně jako šetří i britská BBC, byť i za cenu propouštění, kterému se BBC nevyhnula.

Kupka kontroval, že ČT a ČRo mají samostatný zdroj financování a pokud jim tento zdroj seberete, příklady z okolních zemí ukazují, že to může ovlivnit nezávislost toho vysílání.

Psali jsme:

Zlevnila by ruská ropa benzín? Odpověď vás možná překvapí
„Ropa? Stačí kolo a láska.“ Výrok herečky z ČT dopálil politiky
Problém pro ČR v Bruselu? Hynek Beran mluví o energetické „mafii“
Musíme změnit povolenky. Havlíček ostře o zelené evropské energii

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Čína , ČRo , ČT , ekonomika , energetika , Havlíček , Írán , Kupka , média , NATO , ODS , opozice , Partie , Pavel , Svoboda , Tchaj-wan , USA , úspory , ANO , Trump , CNN Prima News , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Karel Havlíček?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Maďarsko

Máte pravdu, že Maďaři mají s Moskvou taky špatné zkušenosti. Jak si ale vysvětlujete, že teď jsou Moskvě na ruku? Proč? Co z toho mají?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně

Diskuse obsahuje 43 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ponížení a hrozba. Zeman ostře k sudetským Němcům

14:21 Ponížení a hrozba. Zeman ostře k sudetským Němcům

Třetí prezident České republiky promluvil o povolební situaci v Maďarsku, o psovi v mikrovlnce a bud…