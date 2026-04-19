Šílenost Fialovy vlády. Vystrčil přišel o letadlo na Tchaj-wan a rozjelo se peklo

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Havlíček hned v úvodu poznamenal, že blížící se summit NATO v Ankaře bude o exekutivních rozhodnutích. Takže prezident Petr Pavel v této delegaci nebude. „To konečné schválení, s čím ta sestava tam pojede, což je to nejdůležitější, tak půjde o to, s čím tam kdo pojede, jak rozhodne vláda. On tam nikdo nejde proto, aby prezentoval nějaké své názory,“ nechal se slyšet Karel Havlíček.
Prezident Pavel podle vicepremiéra může vládě říct, co si myslí, a kabinet pak s tímto sdělením může v jisté míře pracovat i s tímto názorem. „Proč by tam jezdil prezident, který má blíže k naší opozici. I naši voliči to tak vnímají,“ pravil Karel Havlíček.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Jedním dechem dodal, že vláda i prezident přece mají zájem na zajištění obranyschopnosti České republiky a k plnění závazků České republiky. … „V tomhle případě je obsah jednání vysoko a vysoko nad těmi žabomyšími válkami,“ řekl Kupka.
Havlíček kontroval, že na summit NATO musí jet premiér a premiér má právo na to si vybrat, s kým na summit pojede. „A my nemáme prezidentský systém,“ upozorňoval Havlíček s tím, že čím více bude prezident vstupovat na toto politické kolbiště, stane se součástí standardních politických sporů. „Pan prezident nás kritizuje, on má nějaký názor na strukturu
a výdaje na obranu. My máme jiný názor. … My máme zájem soustředit se na skutečné priority. I u naší armády,“ poznamenal Havlíček.
„Je to žabomyší spor, ale je to žabomyší spor této vlády. Jde o křehká ega pánů Macinky a Turka. Přitom v minulosti tady byla dohoda a ve světě nejsou zvyklí na tyto naschvály,“ uvedl Kupka.
„Vždycky tady nebyla dohoda,“ ozval se Havlíček.
Zdůraznil také, že prezident by měl podporovat vládu i ve výdajích na obranu a vysvětlovat partnerům v NATO, že i výdaje na dopravu jsou výdaji na obranu. „A ne nás kritizovat, že nám to tam někdo neuzná. To mi přijde nefér,“ řekl Havlíček.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Kupka trval na tom, že v současné rozkolísané době zkrátka musíme posilovat českou obranu. Jedním dechem dodal, že stále posilující český zbrojní průmysl táhne Česko dopředu, a to i v technologické oblasti. O to větší smysl má podle Kupky investovat do armády.
Havlíček kontroval, že na zvyšování výdajů na obranu bychom si museli půjčit a následně jen na úrocích platit stovky miliard korun. „Už dnes se všechno financuje na dluh. To dělala i minulá vláda. Na dluh se financuje i energetika,“ upozorňoval Havlíček.
Kupka upozorňoval, že vláda má před sebou celou řadu nutných reforem, včetně oblasti porodnosti. K tomu ale musí i šetřit, aby měla z čeho financovat nezbytné výdaje na obranu.
Tchaj-wan: Jak ovlivňuje naše vztahy s Čínou
Moderátorka Terezie Tománková poté debatní výhybky přehodila k tomu, že vláda zakázala cestovat předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi cestovat armádním letadlem na Tchaj-wan.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Kupka zopakoval, že koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů předvedla další politický naschvál. Podle Kupky by bylo dobré, aby na Tchaj-wan letělo vládní letadlo, protože pro nás jsou vztahy s Tchaj-wanem důležité, protože ostrov je jedním z technologických klíčových bodů světa. „My jsme před nikým nežmoulali čepici, my jsme chtěli rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem,“ vysvětloval Kupka.
Připomínal také, že předseda Senátu a předseda Sněmovny nejsou součástí vlády. Kdyby jel na Tchaj-wan člen vlády, byl by to i podle Kupky problém pro Čínu i pro nás.
„Ale důležité je to, že za vaší vlády v té Číně nebyl jeden jediný ministr,“ kroutil hlavou Havlíček.
Ještě šílenější podle něj je, jak málo pozornosti věnovala vláda Petra Fialy Německu.
Kupka se bránil, že čeští podnikatelé vstupovali i na německý trh, i na čínský trh, a není správné říkat cokoli jiného.
Já musím trochu zchladit pionýrské nadšení Karla Havlíčka, ozval se Kupka
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Já musím trochu zchladit pionýrské nadšení Karla Havlíčka. Ta zelená daň tam zaplacená je. Jen je zaplacená na daních,“ upozorňoval Kupka.
Ihned také připomínal, že vláda původně šla proti návrhu ODS a odmítala snižovat daně u paliv. Aby to nakonec stejně udělala.
Havlíček kontroval, že se vládě Andreje Babiše daří vzdorovat ekonomickým šokům. I s pomocí zastropování cen pohonných hmot. „My jsme jednali zavčasu,“ upozorňoval také Havlíček s tím, že vláda Petra Fialy (ODS) reagovala před čtyřmi lety příliš pomalu a proto také v Česku za časů Fialovy vlády byla velmi vysoká inflace.
Kupka okamžitě připomínal, že ne všichni podnikatelé jsou s kroky vlády spokojeni a někteří čerpadláři už dávají najevo, že se budou bránit třeba i soudní cestou.
Havlíček však trval na tom, že vláda dělá, co může v rámci možností. Zvlášť, když je podle jeho názoru energetická politika EU nastavena tak, jak je nastavena. Podle Havlíčka nijak dobře. Prohlásil také, že Donald Trump občas jedná velmi rychle a mění světové podmínky, ale pořád je z Havlíčkova pohledu lepším prezidentem, než by byl některý z dnes opozičních demokratů.
Pochopení projevil i pro útok na Írán, neboť pravděpodobně existovalo riziko, že Íránci mohou mít blízko k získání jaderné bomby a tomu bylo třeba zabránit.
Kupka: Premiér Babiš se bojí nezávislých médií
Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Zrušení koncesionářských poplatků i České televize a Českého rozhlasu.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
„Pane poslanče, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Veřejnoprávní instituce by se měly změnit z nezávislých ostrovů na instituce propojené se státním rozpočtem. Víte, kdo to řekl? ODS v roce 2009,“ ozval se Havlíček. „Pokud někdo chce krvácet a kupovat spacáky za to, že my chceme, aby se šetřilo i ve veřejnoprávních médiích, … tak na to máte právo a pořiďte si spacáky,“ doplnil Havlíček. „Já jsem fakt zvědav, jak budete lidem říkat, že máme v Českém rozhlase 25 stanic a místo toho, abyste nám říkali, jak ušetřit, tak jen říkáte: vy nám berete svobodu. Není to posvátná kráva,“ zdůrazňoval Havlíček s tím, že šetřit musí úplně všichni, takže i Česká televize a Český rozhlas. Na tom i prý koalice ANO, SPD a Motoristů trvá.
„Každý je kritizovatelný. I média veřejné služby jsou kritizovatelná. … Ale to, co jste zmínil, ve skutečnosti za tím je snaha podmanit si média veřejné služby. Vždyť nemine den, aby premiér nekritizoval média. … Útočit způsobem, jak to dělá, je nefér,“ uhodil na dálku na Andreje Babiše Kupka.
Havlíčka však nepřesvědčil.
Musí tam být nějaká disciplína a musí se zvážit, jestli je nutné mít podobnou strukturu vysílání, jako byla v 90. letech minulého století,“ ozval se Havlíček, podle něhož nakonec i ČT a ČRo dokážou ušetřit, stejně jako šetří i britská BBC, byť i za cenu propouštění, kterému se BBC nevyhnula.
Kupka kontroval, že ČT a ČRo mají samostatný zdroj financování a pokud jim tento zdroj seberete, příklady z okolních zemí ukazují, že to může ovlivnit nezávislost toho vysílání.
