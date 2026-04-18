Škrtající d*menti. Tak by mohla vypadat cesta Pavla na summit NATO

Komentátoři úvodem otevřeli téma amerického prezidenta Donalda Trumpa a debatovali o tom, jak jeho kroky vlastně číst. Luděk Staněk uvedl, že se podle něj Trump číst prakticky nedá a jde o člověka, jehož chování působí jako „regulérní šílenství“. Člověk se tím podle něj může bavit nebo doufat, že toto šílenství rozbije zavedené status quo.
Petr Kolář následně nabídl dvě možné varianty výkladu Trumpova jednání. „Buď je tam strašně sofistikovaný plán, který nedokážeme dohlédnout, anebo je regulérní magor,“ uvedl s tím, že v případě Donalda Trumpa to spíše vypadá na druhou možnost.
Následně pokračoval ostrým hodnocením Trumpovy osoby i způsobu výkonu funkce. „Myslím si, že tomu frajerovi je tolik, kolik je jemu, zřejmě je pološílený, zřejmě dosáhl v životě toho, co chtěl, vydělává na prezidentském úřadě tak jako žádný jiný prezident před ním. Každé jeho prohlášení o Íránu... lidi kolem něj to naloží na Polymarket, vydělají na tom barák,“ dodal.
Následně se věnoval krokům Donalda Trumpa vůči Íránu a ironicky hodnotil jejich výsledky. „Trump dokázal dvakrát zablokovat Hormuzský průliv, který byl předtím otevřený, a označovat za vítězství,“ uvedl. K příčinám konfliktu pak poznamenal, že ve Spojených státech nyní převládá určitý výklad celé situace. „Všichni v Americe teď jedou takový ten narativ, že Benjamin Netanjahu v podstatě přesvědčil Donalda Trumpa pomocí PowerPointové prezentace o čtyřech bodech. Bod číslo jedna začínal: budeme bombardovat a změní se režim,“ uvedl Staněk.
Dodal také, že podle některých komentářů panuje shoda, že Trump byl ujištěn, že pokud do celé věci vstoupí, získá tím politickou podporu. „Na tom se shodují zjevně demokrati v The New York Times,“ řekl s tím, že nyní všichni čekají, jak se Trump z celé situace dostane. „Teď jenom všichni čekáme, jak se z toho bordelu dokáže vymotat, protože to vypadá, že to nepůjde dostatečně rychle,“ poznamenal Luděk Staněk.
„On to prostě rozm*dal, pak zjistil, že to úplně nejde, jak si myslel, teď neví. Kdyby tam nebylo té ropy, tak se vlastně Trump už věnuje něčemu jinému. Tohle nějak vyřešit musí. Nedokážu si to představit. Na mě to působí jako totální bordel,“ zopakoval Staněk.
Na otázku, jaký může mít vývoj kolem Íránu dopad na Česko, reagoval Petr Kolář s nadsázkou. Poznamenal, že za chvíli budeme zřejmě jezdit na kole. Dělal si přitom legraci z herečky Zuzany Zlatohlávkové, která dříve v pořadu na ČT24 komentovala možné problémy s nedostatkem ropy slovy, že se jich neobává, protože jsou doma cyklisté. Podle jejích slov by se společnost alespoň více hýbala a sportovala, což by jí přišlo jako pozitivní výsledek.
„Hlavně asi nebudeme mít dostatek plynu, protože ho nebude odkud brát,“ doplnil Luděk Staněk. Petr Kolář poté vtipkoval nad návrhy části opozice. „Jindřich Rajchl říkal, že zajede do Ruska a nějak to dá dohromady,“ pokrčil rameny.
Poté padla poznámka, že hnutí SPD uvedlo, že máme diverzifikovat a máme plyn brát zpátky z Ruska, na což Staněk reagoval ostrým sarkasmem. „To je super nápad, co by se mohlo posrat brát plyn z Ruska, ze země, která v tuto chvíli expanduje naším směrem. Ty vole, co by se asi tak mohlo podělat...“
Maďarsko? Proč to vůbec tolik řešíme
Dalším tématem byly volby v Maďarsku a porážka Viktora Orbána po dlouhých letech u moci. Luděk Staněk přiznal, že ho překvapuje, jak velkou pozornost se v Česku maďarským volbám věnuje a proč tam čeští politici jezdí Orbána podporovat. „Mě vlastně překvapuje, že se vůbec věnujeme s takovou pozorností volbám v Maďarsku. Že tam jezdí politici, podporují Viktora Orbána, co jako, my bychom si toho tam vzali,“ uvedl.
Maďarsko popsal jako v rámci Evropské unie spíše chudší zemi, která podle něj nikdy nedosáhla výraznějšího úspěchu. Dodal, že kdyby nemusel sledovat Orbánovo manévrování v zahraniční politice, bylo by mu Maďarsko v zásadě lhostejné.
A bez nadsázky vyjmenoval několik věcí, které podle něj lidé o Maďarsku skutečně vědí. „Co my víme o Maďarsku? Natáčí se tam reálně víc hollywoodských filmů než v Čechách, protože mají širší systém státních pobídek, měli obrovský pornoprůmysl a mají super lázně,“ shrnul Staněk. Ani to, že měl Orbán dobré vztahy s Trumpem podle jeho slov nic neznamená. „K čemu to je, když vidíme, jak se Donald Trump chová,“ poznamenal Staněk se smíchem.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Petr Kolář je toho názoru, že se z Maďarska stalo v Česku vnitropolitické téma a část české politické scény vnímá Orbánovu porážku automaticky i jako symbolickou prohru Andreje Babiše, a opoziční politici z toho podle něj mají pocit vlastního vítězství. Zároveň upozornil, že politika budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara se nemusí od dosavadního kurzu Viktora Orbána nijak zásadně lišit.
Staněk pak skepticky hodnotil i samotného Orbánova vyzyvatele. „Zjevně Péter Magyar není žádný demokratický politik, který svrhl diktátora. Je to spíš disruptor než jakákoli demokratická alternativa,“ uvedl.
Prezident a vláda plná dementů?
Posledním tématem byla účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO poté, co Andrej Babiš prohlásil: „Co by tam s námi pan prezident dělal.“ Debata se rychle stočila k tomu, zda by hlava státu měla Českou republiku na podobném jednání zastupovat.
Petr Kolář označil celou situaci za absurdní. „Tady na tom je prostě krásně vidět, jak je ta situace absurdní. Chlapík, co tam seděl strašně dlouho v tom NATO, asi tam má kontakty, asi tam nemá špatné jméno, tak tam nemá jet,“ poukázal na zkušenosti prezidenta Pavla.
Zároveň ale dodal, že chápe i opačný pohled. „Na druhé straně to absolutně chápu, protože vždycky někam vyjede, tam zkritizuje tu vládu, že škrtá na obranné výdaje. Jedním z hlavních témat toho summitu v Ankaře bude pravděpodobně to zvyšování výdajů, tak on by tam jako jel, že by to zvyšoval, ale že za premiéra a ministry tam má takové dementy, kteří to naopak škrtí,“ přemítal Kolář nad možnými slovy hlavy státu na summitu NATO.
Jak jinak než ironicky pojal celou situaci Luděk Staněk, když parodoval, jak by prezident mohl na summitu vystoupit. „Dobrý den, já jsem tady jenom za Českou republiku. Já bych vám chtěl říct, že vyjma mě jsou tam všichni úplní dementi. Já se za ně omlouvám, já jsem se sem v podstatě přijel jenom omluvit, nezlobte se na mě. Žádné výdaje na obranu podepsat nemůžu,“ řekl se smíchem.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku