Smrt po vakcíně. Kubek pod tlakem. Pravda o výhodách očkovaných

reklama

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 12133 lidí

Úvodem se hovořilo o posilovacích dávkách očkování. „Neříkejme tomu posilující dávky. Jestli budeme mít štěstí, epidemie se změní v endemii, kdy nebudou růsty a poklesy, ale bude to tady s námi neustále. A jako je potřeba posilovací dávky na chřipku, tu a tam bude třeba taková dávka na koronavirus. Nebude to tak často jako na chřipku,“ míní Flegr.

Pořad k přehrání ZDE

„Hlavně bych nemluvil o očkování... Nesplňuje to kritéria vakcíny. Vakcína je látka, která doživotně chrání člověka před nákazou nemoci. To, co se tady vpravuje do lidí, první tečka, pátá tečka, to vyvane během několika měsíců. Tyto preparáty nesplňují kritéria vakcíny,“ zmínil Hnízdil a poukazoval na to, že i očkovaný je nakažlivý.

Milan Kubek.

„Na toto se těžko reaguje. Ale pokud se chceme s tím virem naučit žít, musíme se naučit toleranci k viru,“ poznamenal následně Kubek. „Proti covidu máme bezpečné vakcíny, které fungují. V ideálním světě by se lidé nechali naočkovat, aby neumřeli, aby nenakazili své okolí. Bohužel nežijeme v ideálním světě, tak je potřeba přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat. V současné době není jiná cesta než povinné očkování, abychom se tomuto vyhnuli,“ zmínil Kubek, že v Česku je nízká proočkovanost. „A máme tady mnoho lidí, takzvaných černých pasažérů, kteří nechtějí k tomu aktivně přispět,“ hovořil o neočkovaných lidech jako černých pasažérech Kubek.

Černí pasažéři

„Pak je tady černých pasažérů deset milionů, protože každý se chová jinak. Neočkovaní nejsou černí pasažéři, navíc roznášejí virus taky, netestovali jsme je,“ sdělil následně Pollert.

„Jsem toho názoru, že je to experimentální vakcína,“ zdůrazňoval následně Hnízdil, že on by rozhodně neočkoval. „Není to experimentální vakcína, je to vakcína řádně schválená, jinak by ji americké úřady ani Evropská léková agentura nepustily,“ oponoval Kubek.

Psali jsme: Rozvolnit. Neočkovaní a očkovaní? Takto. Prymula právě teď, nepoznáte ho

Kubek se následně pustil do Pollerta, že nikdy nebylo prokázáno, že by pacient po očkování zemřel na plicní embolii. Pollert však oponoval, že skutečně jednoho z pacientů, jenž zemřel na plicní embolii, hlásil SÚKL jako možného pacienta zemřelého po očkování. Jak to prošetřování dopadlo, neví. „Já bych se pídil. To by mně svědomí nedovolilo. Proč tvrdíte takováto obvinění?“ ptal se rozčíleně Kubek.

„Tady se tvrdí, že po PCR testech všichni zemřeli na covid. A já jsem jen řekl, že někdo dostal vakcínu a zároveň zemřel na plicní embolii,“ zmínil Pollert, že stejně tak se vždy do příčinné souvislosti dává PCR test a následné úmrtí na covid-19. „Nahlásil jsem to a na SÚKL mi bylo sděleno, že pokud nevědí šarži, nedostanou se přes rodné číslo na data pacienta,“ doplnil Pollert své stanovisko.

„Toto pro mě není dostatečné vysvětlení. Pan doktor Pollert vypouští neověřené informace, které dělají zlo,“ míní Kubek a rozhorlil se, že by se mělo více bojovat s dezinformacemi.

Pollertův smích

Co je dezinformace? To byla otázka profesora Pirka, kterou směřoval na hosty pořadu. „Vědomě jsem se dezinformací nikdy nedopouštěl. Opakovaně jsem terčem útoků, byl jsem vymazán z blogu Aktuálně...,“ podotkl Hnízdil. „ČLK je prestižní stavovská organizace. Nejvyšší etickou autoritou je Etická komise. Na mě bylo podáno mnoho stížností, že šířím dezinformace. Nejvyšší orgán komory Etické komise vydal loni rozhodnutí, že projevuji svůj názor a mám na něj plné právo,“ četl Hnízdil rozhodnutí, které získal, kdy je jasné, že projevoval jen svůj názor.

Z diskuse.

„Ať už dezinformátoři, stejně jako militantní aktivaxeři jsou zlo a zlu se nesmí ustupovat,“ mínil Kubek, ale odmítal odpovědět na otázku, zda je Hnízdil zlo. Jen opakoval, že dezinformátoři a militantní antivaxeři jsou zlo, kvůli nimž zemřelo více lidí, než zemřít muselo.

„Jsou názory různé. Jeden může být převládající jako to, že respirátory a roušky pomáhají, pak může být disidentní názor, že škodí. Ale důležité je si uvědomit zodpovědnost. Co může škodit víc?“ ptal se Flegr a apeloval na to, že vlivem disidentních názorů mohou umírat desetitisíce lidí.

„Nevím, jak to mám vědět,“ podotkl pak k otázce moderátora, zda si myslí, že jeho názor mohl někomu ublížit. S humorem, což bylo patrné na úsměvu, byl pak rád za to, že dostal ocenění Bludný kámen – své ceny pak prý může prodávat. Což ostatně udělal i se svými medailemi z olympijských her. „Mě strašně mrzí, že tady máme prezidenta ČLK, který mohl vytvořit setkání s různými názory, kde by byli různí imunologové, to se neudělalo. Pan prezident razil jen jeden názor, ostatní profesory, například pana Berana, dehonestoval, bylo to nechutný,“ sdělil Pollert. Kubek následně odmítl, že by vědecká obec byla nějakým způsobem rozdělená, což podle jeho názoru není.

„99 procent vědců, kteří problému skutečně rozumějí, se shodne. Pak jsou tady disidenti, kteří ve vědecké skupině neprorazí a snaží se svůj názor prezentovat, jako například pan profesor Pirk, který není imunolog,“ poznamenal Kubek. „Když někdo ověnčený tituly začne něco vykládat veřejnosti a ta nemůže posoudit, zda je to pravdivé, nebo ne. Veřejnost posuzuje jen umělecký dojem. A tím vzniká dojem, že vědci jsou rozpolcení,“ dodal Kubek.

Pollert následně na Kubka však zaútočil, že rovněž není imunolog. „A taky se vyjadřujete,“ poznamenal Pollert. „Mezi námi je rozdíl. Já pokorně respektuji názory skutečných odborníků a reprodukuji je,“ poznamenal Kubek, načež se jej moderátor zeptal, zda považuje pana Berana za skutečného odborníka. „Pan Beran je typickým příkladem vědeckého disidenta, jehož názory jsou zcela marginální v rámci té vědecké komunity, ale o to slavnější je. Proto právě se pan profesor Beran stal hvězdou těch dezinformačních webů, protože on říká přesně to, co ony chtějí slyšet. Jejich cílem je, abychom vyvolávali neklid ve společnosti, aby lidé nerespektovali opatření, aby se neočkovali. Čím déle bude průšvih trvat, tak tím ti lidé, kteří dezinformační weby platí, budou přece spokojenější. To je jejich byznys,“ zaútočil Kubek.

K tématu: Každý rok mi dali cenu. A teď? Beran svědčí o covidu. Nechtějí slyšet Umělý covid. Beran odhalil, co se zakazuje a maže Kubek šlápl do...? Za debatu s Beranem oficiální odveta „Vy jste...“ vmetl prof. Beranovi novinář. A vědec ho zbořil

Kde udělali soudruzi chybu?

Další dotaz směřoval k současným opatřením, položil jej právník Ondřej Dostál. „Minimálně měsíc ještě opatření budou mít smysl,“ sdělil Flegr k současným opatřením. „Omikron nemocnice sice naplní, ale ony jsou gumový. To nebude největší problém, největší problém budou nefunkční pracovní kolektivy a školy,“ poznamenal Flegr.

„Máme hlavní gros nakažených mezi mladými lidmi, kteří jsou málo očkovaní. Epidemie také nebude strašně rychlá, jak se odhadovalo. Určitě bych nerozvolňoval. To by udělal jen šílenec. Musíme si počkat, až budeme mít spolehlivý pokles,“ řekl k rozvolnění Kubek.

„Opatření dávají spíš už nesmysl. Restrikce jsou podle mě úplně zbytečný. Nová vláda, tam se divím, že se trochu zadrhla. Hlavně co se týká škol. Ty měly být s normální výukou, s kroužkama, se školníma klubama, lyžařskejma výcvikama,“ dodal Pollert.

Psali jsme: Rozvolnit. Neočkovaní a očkovaní? Takto. Prymula právě teď, nepoznáte ho

Šinkora: Ne očkování dětí. Jasné argumenty

„Dva roky nás trasují, omezují, nutí nás, abychom do sebe nechali píchnout něco neozkoušeného. A v pátek je rekord v počtu nakažených. Tak kde udělali soudruzi chybu?“ pozastavil se Hnízdil. „Právě proto se hlídáme a nosíme roušky,“ oponoval Flegr.

„Vakcínu aplikujeme zdravým lidem proto, aby zůstali zdraví. Aby, pokud se nakazí, aby měli mírný průběh,“ oponoval pak Kubek Hnízdilovi, jenž hovořil, že je nelogické očkovat zdravé lidi.

Motivace k očkování

Dostál následně položil doplňující dotaz Kubkovi, jak má vysvětlit dítěti, proč nemohou do bazénu. „Kdyby se vaše paní nechala naočkovat, kdybyste se vy nechal naočkovat, tak můžete do bazénu také. Přece ten rozdíl, proč tady byli zvýhodňováni očkovaní po nějakou dobu, to byl prostě podnět k tomu, aby se lidé nechali očkovat. To byla pozitivní motivace. Vy, když potřebujete naočkovat 90 procent lidí, tak jim to buď můžete nařídit povinně, což vy jako právník rozporujete, nebo je můžete nějakým způsobem motivovat,“ podotkl k očkování Kubek. Již v první části pořadu pak obdobnou motivaci připustil exministr zdravotnictví Roman Prymula s tím, že dodal, že očkovaní i neočkovaní jsou téměř stejně infekční.

Dále z debaty: Rozvolnit. Neočkovaní a očkovaní? Takto. Prymula právě teď, nepoznáte ho

Šinkora: Ne očkování dětí. Jasné argumenty

Jan Hnízdil.

Další otázku z publika položila zpěvačka Heidi Janků, jež se ptala na centrální řízení epidemie v rámci EU. „Efektivnější by bylo, ale je to neproveditelné, protože Evropou stále vede neviditelná železná opona. Máme v té 27 deset postkomunistických států, které se nám srovnaly úplně na chvostu. Co se týká očkování, jsme nejméně proočkovaní. Máme největší počet úmrtí. Těch deset postkomunistických států si táhne zátěž komunismu,“ poznamenal k tomu Flegr.

Obavy z totality

„Evropská unie je postavená tak, že zodpovědnost za řízení zdravotnictví mají jednotlivé státy, každý zvlášť. Je to politika. V každé zemi je nějaká vláda, někde jsou politici odvážnější, někdy méně odvážní, někde více občané důvěřují svým vládám. V Oslu například nechápali, jak mohu na konferenci hovořit o antivaxerech, jak může někdo z lékařů zpochybňovat očkování,“ hovořil Kubek.

K EU se vyjádřil i Lukáš Pollert. „Nejsem politik na takové úrovni, abych posoudil, zda byla dostatečně aktivní. Nevím, kolik nakoupili, desítky milionů, stovky milionů vakcín, myslím, že něco takového. Že toho nakoupili až moc a teď je problém to udat. Objednali další vakcíny, další asi stovky milionů na něco, co už dávno není. Tak to je takový zvláštní,“ poznamenal Pollert, načež mu do řeči skočil Kubek. „A jsme u toho, pane doktore, zase takové zpochybňování vakcín. Proč jsou na nic ty vakcíny? Vždyť zachraňují životy,“ rozčílil se Kubek, byl však napomenut moderátorem.

„Nezpochybňuji nebezpečí viru, ale já se bojím totality. Tady opravdu došlo ke zneužití, ke globální nákaze strachem,“ dodal pak závěrem Hnízdil.

Psali jsme: Zeman, poslední šance. Fiala jak Jakeš. Veleba odhalil postup vlády Covid pas musí být, jsme v EU, řekla Válkova náměstkyně. A protilátky? Barák lží má trhliny. Vytrvat! Landa poslal tvrdý vzkaz Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 226. Potřeba osobností v politice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama