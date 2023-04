Soud s Bakalou. „Je vysmátý a má politické krytí“. Neústupný důchodce to nevzdává

reklama

„Zamítá se. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 67 518 korun k rukám JUDr. Martina Aschenbrennera,“ rozhodla nedávno samosoudkyně Petra Lukášková na Obvodním soudu pro Prahu 1. Důchodce Bohumil Vejtasa, který má přezdívku „noční můra boháčů“, z toho dostal málem infarkt. Ale odvolal se, takže soudní klání pokračuje.

Vejtasa versus Bakala

Jde o dům U Drahomířina sloupu na pražských Hradčanech, který koupil v roce 2009 Zdeněk Bakala a prohlašoval, že z něj chce udělat novou Knihovnu Václava Havla. Do roku 2011 bylo z jednoho z největších tamních nájemních domů vystěhováno sedmnáct rodin a zůstal tam s právem užívání obývaného bytu, tedy jako věcné břemeno, jen senior Bohumil Vejtasa. I když to zpočátku mezi důchodcem a miliardářem vypadalo na smír, v zápětí se mezi nimi rozhořela neúprosná soudní válka. V současnosti mezi nimi probíhá pět soudních sporů s tím, že ten poslední je navázaný na verdikt v předchozím.

V roce 2020 zažaloval Vejtasa Bakalu ohledně ochrany práva služebnosti bytu a o splnění závazků ze smlouvy o podmínkách provedení rekonstrukce střešního pláště z roku 2013. Podle Vejtasy se jedná o neprovedení izolace, navrácení smluvně zajištěných instalací na střeše a odstranění pevné mříže na kolaudovaném únikovém požárním otvoru na střechu nad jeho bytem. V žalobě byly po doplnění přesně konkretizovány prostory, kde došlo ke škodě na jeho majetku včetně dalších skutečností. Například ohledně ohrožení jeho bezpečnosti, šikany a porušování dobrých mravů ze strany žalovaného. Rozebrat detailněji komplikovaný případ by bylo na celou knihu. V zamítavém verdiktu soudkyně je v konečném odůvodnění několik desítek jednotlivých bodů. Jde o nepravomocný rozsudek, protože se žalobce Vejtasa odvolal.

„Soudkyně není objektivní a vůbec nezvážila důkazy, které jsem s právníkem předložil. Mám obavy ohledně její podjatosti. Do jisté míry to potvrzuje fakt, že jí byl případ, v němž dvakrát rozhodla v můj neprospěch, vždy vrácen odvolacím soudem. Poprvé tvrdila, že Bakala nepodléhá českým soudům, protože žije ve Švýcarsku. To už dávno před tím vyvrátil ústavní soud. Podruhé tvrdila, že jsme údajně nedoložili přesný popis předmětů v celkové hodnotě asi 250 000 korun, které mi Bakalovi lidé zcizili. Soud druhé instance nicméně uznal, že to bylo všechno dostatečně popsané, a že už to lépe popsat nejde,“ líčí Vejtasa. Ohledně jmenované soudkyně už jednou s právníkem námitku podjatosti vznesli, ale soud ji neuznal.

Miliardář v hospodě

Rozhodnutí zaplatit Bakalově straně skoro 70 000 korun je zatím nepravomocné, ale služby advokáta také něco stojí. „I tak si budu muset půjčit. Všechno se to táhne prakticky už dvanáct let a zdravím zrovna neoplývám. Loni jsem prodělal mrtvici, mám problémy s očima, trápí mě ledvinové koliky, a tak dále. Je to kvůli stresu a tlaku, ve kterém žiju,“ stěžuje si třiasedmdesátiletý důchodce.

Ostatně loni se se Zdeňkem Bakalou, který si nechal narůst módní vousy, potkal. Stalo se ve vyhlášené hospodě U Černého vola na Loretánském náměstí, odkud nedaleko oba bydlí. Prý tam Bakala chodí na pivo, a protože se tam nevaří, tak i na nakládaný hermelín či utopence. Miliardář, podle důchodcových slov, před rozmluvou z očí do očí utekl. „On je vysmátý, spokojený. On už si tady peníze vydělal. Podle mě má i politické krytí a svým způsobem si uvědomuje, že si tady může dělat, co chce. Policajti se ho bojí a mám obavy i o naši justici, přestože jsem vyhrál spor, v němž jsem napadl jeho podivné získání územního rozhodnutí, kde byl náš barák dle jeho přání změněn z bytového na nebytový dům. Soud to tehdy zrušil,“ doplňuje s tím, že v Ostravě by si Bakala do hospody zajít určitě netroufl.

