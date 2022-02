Sr*čka Pfizer. Trestat. Český doktor se urval a řekl vše

Anketa Vyeskaluje nová situace kolem Donbasu do konfliktu evropského formátu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1194 lidí započal Šinkora svůj poslední blogový příspěvek. Došla mu trpělivost s úrovní debaty ohledně koronaviru. „Až to bude bude ebola, chřipka, retrovirus anebo třeba bakterie moru, budu se pokorně snažit hledat cestu k záchraně a pomoci těm, kteří tomu rozumí mnohem víc než já,“ podotkl úvodem, než přešel do osobnější roviny. „Dva roky už totiž řešíme téma koronaviru, tedy přímo Šinkorovu ‚parketu‘. A proto se už odmítám dohadovat se samozvanými odborníky, kteří tomu vůbec nerozumí,“ rozjel se známý imunolog. „Hořejší (aspoň trochu imunolog, ale s tragickou neznalostí slizniční protivirové imunity a vlastně ani své učebnice), Flegr (tvrdí, že učí imunologii, ale vůbec neví, o co jde), Tachezy (hyperaktivní viroložka, která o imunitě ví asi tolik jako já o vaření), Smejkal (šašek bez erudice), Vašáková (která si plete koronaviry s tuberkulózou), Hel (jak může někdo, úplně bez znalostí slizniční imunity tvrdit takové věci), Šebo (který si plete slizniční a systémovou imunitu a hlavně má sklony k totalitě)... a to vůbec nemluvím o epidemiolozích, jako jsou Chlíbek nebo Maďar, pro které je epidemie asi něco jako přírodní katastrofa, aniž by rozlišovali mezi záplavami a vichřicí,“ vypořádal se s mnoha tvářemi, které jsou díky pandemii covidu všeobecně známé.

Jiří Šinkora

Výjimkou je podle Jiřího Šinkory Roman Prymula, „který je sice strašný úchyl přes prachy, ale přemýšlí“.

Šinkora se pustil také do zpytování vlastního svědomí. Před necelými dvěma roky prý učinil chybu, když se pokusil na počátku pandemie vysvětlit, jak by se mělo postupovat. A zmínil i politiky. „Narazil jsem na hradbu neznalosti, tuposti a ignorance. Chlíbek, Kročová, Bartoš, Rakušan. A taky Hořejší,“ přidal.

Pak přišlo na řadu zhodnocení dalšího vývoje. „Pak už jsem se musel jen dohadovat a stát si za svým. Z Číny prostě utekla nová rýma, logicky pozabíjela, koho mohla, protože vražedná vláda udavače ze Slovenska nedokázala ochránit seniory a teď je to jen obyčejná rýma. Moc se toho dělat nedalo, protože nám vládla populistická hovada a ministr zdravotnictví byl nablblý kariérista, který si foukal, že to zvládne. Je dobře, že táhl do Finska a doufám, že se dlouho nevrátí,“ udeřil i na exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a expremiéra Andreje Babiše.

Ohledně přínosu vakcín má Šinkora jasno. Pomohly několika tisícům seniorů, avšak většinovou populaci zachránila „savčí imunita“, přičemž protilátky ještě v čase získají na důležitosti.

„Je mi opravdu celkem smutno, koho dnes vidím a slyším mluvit. A jak říkají, co to blábolili. Ale co, tak to chodí,“ posteskl si Šinkora nad úrovní veřejné debaty o covidu. A zúčtoval také s biochemikem Janem Konvalinkou: „Žvanil, co mi zkazil moje oblíbené rádio.“

Na závěr se vyjádřil ke kvalitě vakcíny od firmy Pfizer. „Kdo pomáhal ničit dětskou imunitu zastaralou sračkou od Pfizeru, a to jak propagandou, povolením nebo prováděním, by měl být potrestán,“ myslí si.

