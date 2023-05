Srabe! Sundej si tu roušku a čepici! Zamaskovaný aktivista mluvil do kamery. Němcová se neudržela

Aktivistická skupina Tyre Extinguishers působící v Brně vypouští pneumatiky vozidlům SUV. SUV podle nich škodí životnímu prostředí i celosvětovému klimatu, pryč je z ulic chtějí i kvůli bezpečnosti ve městech. „Máme racionální důvody pro to, proč SUV do města nepatří,“ řekl anonymní zástupce skupiny. Jiná větší auta jako třeba dodávky nebo autobusy skupině nevadí, pro SUV však ve městech nevidí důvod. Občan si může pořídit jiné – menší – osobní auto. Skupina hodlá působit nepříjemnosti i nadále. Podle Miroslavy Němcové se jedná o „sektáře“.

„SUV škodí životnímu prostředí ve městech, škodí celosvětovému klimatu, škodí bezpečnosti, škodí tomu, jak funguje doprava ve městech, a my považujeme SUV za nevhodná do tohoto prostředí,“ řekl v rozhovoru pro DVTV zástupce skupiny Tyre Extinguishers. Skupina aktivistů působí převážně v Brně. Vypouštěním pneumatik autům SUV se snaží upozornit na znečišťování ovzduší, které tyto vozy způsobují. V listopadu minulého roku skupina zorganizovala celosvětovou akci a její členové za jedinou noc vypustili v osmi zemích pneumatiky z téměř 900 znečišťujících vozů SUV.

Akce skupiny jsou vyšetřovány Policií České republiky, proto zůstal zástupce aktivistické skupiny anonymní. V rozhovoru uvedl, že s auty typu SUV nesouhlasí ze dvou důvodů. Zaprvé mají podle něho o jednu pětinu vyšší podíl na vypouštění emisí oproti standardním autům, za druhé kvůli bezpečnosti ve městech. „Druhý důvod, který je pro nás úplně stejně důležitý jako ochrana klimatu, je bezpečnost na ulicích ve městech. SUV mají zvýšený profil, svým řidičům tak neumožňují dobře vidět ze svého auta,“ řekl a vysvětlil, že v Brně se s tímto pojí i tragická příhoda, kdy řidička SUV přejela malou holčičku, právě proto, že ji neviděla.

„Vztah (k SUV) není na bázi nenávisti. Spíš opravdu máme racionální důvody, proč si myslíme, že do měst SUV a jiná velká auta nepatří,“ zdůraznil. Popřel nicméně, že by vadily autobusy, dodávky nebo náklaďáky. Vysvětluje to tím, že pro tato vozidla existuje důvod, aby po městě jezdila, kdežto pro SUV ne. „Ve většině důvodů není důvod, proč by člověk nebo rodina měla mít tak velké auto. Po městě by se dostali úplně stejně kam potřebují i menším autem,“ řekl a dodal, že i když jen podle auta nelze poznat, jaký řidič v něm jezdí, SUV zkrátka svou velikostí mají větší šanci, že způsobí smrtelnou nehodu. Ta může ostatně zabít klidně i řidiče SUV. „Velikost SUV je faktor, který z jeho řidiče dělá nebezpečného občana ve městě,“ prohlásil.

Pneumatiky vypustí skupina Tyre extinguishers každému, u koho usoudí, že pro vlastnění SUV nemá důvod. Vyhýbají se autům, která jsou označena invalidním průkazem, pracovním autům nebo autům lékařů na pohotovosti.

Skupina si uvědomuje hněv řidičů SUV, kterým pneumatiky vypustí. „Zcela chápeme, že toho člověka rozzlobíme, že si o nás nebude myslet nic dobrého. Ale cílem není, aby si řekl – já jsem hlupák, já teď začnu jezdit jenom na kole a vyvěsím si do obýváku fotku Grety Thunberg – my chceme způsobit nepříjemnosti. My chceme, aby si lidé uvědomili, že tady jsme a budeme je působit. Chceme, aby si lidé řekli, že to za to nestojí a koupili si menší auto,“ uvedl zástupce skupiny Tyre Extinguishers.

Ke skupině se kriticky vyjádřila i senátorka Miroslava Němcová. Bojovníky proti SUV jsou podle ní „sektářští omezenci“. „Bojovníci proti SUV jsou sektářští omezenci. Nebudou nikomu říkat, v čem smí jezdit. Ať si ten srab sundá roušku a čepici, jinak ho řadím mezi teroristy,“ napsala na Twitteru.

1.Bojovníci proti SUV jsou sektářští omezenci.

2. Nebudou nikomu říkat, v čem smí jezdit.

V Praze se mezitím zformovala satirická skupina „120 po Prahu“, která vystupuje proti aktivistům, kteří požadují, aby se v Praze nedalo jet rychleji než 30 kilometrů za hodinu – slibují si od toho zklidnění dopravy, úbytek dopravních nehod i její větší plynulost. Skupina „120 pro Prahu“ proti aktivistům vystupují s hesly typu: „30 jezdí komunista, 120 každý český hokejista“ nebo „120 v hodině, patří každé rodině“. Na Twitteru pak avizují, že bojují „nesmyslem proti nesmyslu“.

Pochod této skupiny se uskutečnil i na začátku května v Brně: „Brno vám nedáme… I zde 120 bude.“

