Stanjura chce sáhnout na výchovné. Jurečka bouchl do stolu. A Kalousek...

Současný šéf státní kasy Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro Novinky.cz naznačil, kde hodlá šetřit a dávat do pořádku státní finance, jak to sliboval už před volbami. Stejně tak už před volbami sliboval, že vláda nebude zvyšovat celkovou daňovou zátěž. Také tento slib prý hodlá dodržet. S jednoduchým vysvětlením. Zvýšení daní by sice na první pohled opticky zvýšilo příjmy do státní kasy, ale lidem by zůstalo méně peněz v peněženkách, takže by si toho mohli koupit méně, a snížil by se tak např. výběr DPH.

V obecné rovině konstatoval, že je lepší, když v časech krize lidem zůstávají v peněženkách peníze, než aby jim je ministr financí sebral např. prostřednictvím návratu k superhrubé mzdě a následně tyto peníze moudře přerozděloval jako nějaký vladař.

Peníze by podle svých vlastních slov získal např. tím, že by se vrátil jen ke dvěma sazbám DPH a některé položky, které jsou v současné době v sazbě nižší, by přesunul do sazby druhé. Vyšší. Odmítl však říct, které konkrétní položky má na mysli.

Kromě toho by prý rád sáhl na tzv. výchovné.

„Protože si myslím, že to je příliš plošné a příliš drahé pro penzijní systém. Parametry mohou být počet dětí, příjem rodiny, výše důchodu. To vše je k debatě. Bezesporu jsou však penzisté a dámy, které si to zaslouží. Kvůli tomu, že pečovaly o hodně dětí, tak neměly šanci si tolik vydělávat, a proto mají dnes nižší důchod,“ nechal se slyšet Stanjura.

Celkově prý hodlá ušetřit 70 miliard.

„Jestli mám v rozpočtu 2 200 miliard výdajů, tak procento je 22 miliard, a jestli mám 1 900 miliard příjmů, tak procento je 19 mi­liard. Takže při netrefení se o procento příjmů a procento výdajů může být rozdíl proti realitě celkem 41 miliard. Takto se na to musíme dívat, nikdo nemůže očekávat, že to přesně trefíme na sto procent,“ jal se vysvětlovat.

Rozhodl se také popsat, proč česká vláda stanovila vyšší strop na ceny energií než jiné země.

Na Stanjurova slova ihned zareagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

„Dokud jsem ve vládě, na rodičích ani výchovném se šetřit nebude. Na to může pan ministr zapomenout. Vymíráme, děti a rodiče musíme více podporovat. Nejen úspory, ale je nutná debata o navýšení příjmů rozpočtu. V KDU-ČSL jsme na ni připraveni,“ uvedl Jurečka na Twitteru.

Do debaty se brzy vložil i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Na Twitteru koaliční dohodu neuděláte, pánové. Tam se to ještě nikdy nikomu nepovedlo. Tady se můžeme hádat my, vaši řadoví voliči. Vy ne,“ upozornil.

