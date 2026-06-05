Staré tváře, nové tváře. Zde jsou radní ČT

05.06.2026 16:50 | Zprávy
autor: Natálie Brožovská

Poslanci zvolili šest nových členů Rady České televize. Mandát obhájili Luboš Xaver Veselý a Jiří Šlégr, nově uspěli také Martin Chalupský, Stanislav Berkovec, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Naopak mezi neúspěšnými kandidáty skončili například Pavel Matocha, Roman Bradáč nebo bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Staré tváře, nové tváře. Zde jsou radní ČT
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) jim funkční období začne dnem volby, tedy pátkem, uvedl server iROZHLAS. Noví radní potřebovali pro své zvolení nejméně 86 hlasů.

Nejvíce hlasů získal Martin Chalupský, pro kterého hlasovalo 132 poslanců. Tento známý televizníh a korporátní mluvčí vystudoval televizní žurnalistiku na Univerzitě Karlově, pracoval jako redaktor a moderátor zpravodajství Československé televize. Později vedl domácí zpravodajství ČT a působil také jako zahraniční zpravodaj v Německu. Při slyšení uvedl, že by chtěl, aby rada fungovala, označil se za konsenzuální typ a mluvil o potřebě zklidnění situace kolem České televize.

Mandát obhájil také moderátor a publicista Luboš Xaver Veselý, který získal 93 hlasů. Jde o moderátora a spoluzakladatele internetové televize XTV. Při slyšení podle serveru Lupa prohlásil, že Českou televizi považuje za jednu z nejdůležitějších institucí v zemi. Mluvil také o návratu zrušené stanice ČT3, o internetové době a o tom, že by ČT podle něj měla více pracovat s českými tvůrci. Veselý patřil v minulém období k nejviditelnějším i nejdiskutovanějším členům rady.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

13%
77%
6%
1%
3%
hlasovalo: 8901 lidí
Stejný počet hlasů, tedy 93, získala Lucie Plíšková, učitelka základní školy a bývalou regionální redaktorku České televize. Při slyšení zdůraznila, že komerční média podle ní nemohou vždy nahradit úlohu veřejnoprávní televize. Mluvila také o tom, že ČT by měla více zohledňovat potřeby menšin, být blíže lidem v regionech a věnovat se sociálním problémům. Do rady tak přichází jako jedna z nových tváří.

Do Rady ČT se dostal také bývalý poslanec hnutí ANO a někdejší moderátor Stanislav Berkovec. Získal 92 hlasů. Při slyšení uvedl, že by se chtěl zaměřit na dodržování etického kodexu v oblasti střetu zájmů. Zmiňoval také model, podle něhož by své kandidáty do Rady ČT přímo nominovaly politické strany. Jeho profil tak spojuje mediální zkušenost s politickou minulostí.

Jiří Šlégr, bývalý hokejista, olympijský vítěz z Nagana a někdejší poslanec, získal 91 hlasů. Také on mandát v Radě ČT obhájil. V radě působil od března 2020. Při slyšení ocenil sportovní vysílání České televize a zdůraznil, že mezinárodní sportovní akce by podle něj měly na veřejnoprávní televizi zůstat, protože jde o reprezentaci země a děti potřebují vzory.

Posledním zvoleným je Petr Brozda, který rovněž získal 91 hlasů. Třineckého podnikatel do Rady ČT kandidoval už opakovaně. Při svém slyšení zopakoval tři priority: ekonomiku, regionální vysílání a zpětnou vazbu. Upozornil také na investici do televizního studia v Ostravě a mluvil o tom, že by chtěl usilovat o „maximalizaci hodnoty pro diváka“.

Volba byla veřejná

Volba členů Rady ČT byla tentokrát veřejná, přestože obvykle poslanci hlasují tajně. Noví radní potřebovali ke zvolení nejméně 86 hlasů. Poslanci obsazovali šest uvolněných míst a podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka z ANO jim funkční období začíná dnem volby.

Rada České televize má celkem 18 členů. Prostřednictvím rady veřejnost kontroluje fungování České televize. Do její působnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.

Matocha a Bradáč propadli

Samotné hlasování tak vedle výběru nových radních ukázalo i to, které kandidatury už ve Sněmovně po posledních sporech neměly politickou průchodnost.

Neuspěli bývalí radní Pavel Matocha a Roman Bradáč. Bradáč získal jediný hlas, Matocha tři. Jejich volba byla ostře sledovaná kvůli nahrávce, kterou zveřejnil bývalý šéf reportážní publicistiky České televize Marek Wollner.

Na nahrávce podle médií hlas znějící podobně jako hlas Romana Bradáče říká, že „ještě nedostal všechny peníze za tu volbu“. Hlas připomínající Pavla Matochu se následně ptá, kolik peněz chybí. Zazní odpověď, že „ještě půl mega“, a druhý hlas slibuje, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.

Bradáč i Matocha odmítli, že by se takový rozhovor reálně odehrál. Odmítli také náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě České televize. Přesto jejich kandidaturu nepodpořila ani vládní koalice, ani opozice.

Neuspěl ani Daniel Herman

Mezi neúspěšnými kandidáty byl také bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Ten přitom v předvýběru patřil k úspěšným jménům a získal vysokou podporu členů mediálního výboru. Do finální volby se ale nakonec neproměnila.

Volba nových radních přichází v době, kdy je Česká televize opakovaně předmětem politických debat. Řeší se její financování, kontrola hospodaření, role veřejnoprávních médií i složení orgánů, které na ně dohlížejí. 

Psali jsme:

StarDance a utracené miliony. Analytik vidí „provokaci“ z Kavčích hor
Peníze létají tam a zpět. Moravec rozjel přestřelku s ČT
Na mediálním výboru chybělo několik vládních poslanců. A opozice začala úřadovat
„Tohle vám vyrobím za pár hodin.“ Nahrávka Matochy s Bradáčem zpochybněna

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.irozhlas.cz

https://www.lupa.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Berkovec , Rada ČT , Šlégr , Veselý , Chalupský , Plíšková , Brozda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nové složení Rady České televize podle vás krok správným směrem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Vítězslav Schrek byl položen dotaz

To myslíte váženě?

Není to poprvé, co mi přijde, že vy politici z ODS žijete mimo realitu. O jaká data se opíráte vy, když tvrdíte, že většina lidí neřeší problém s bydlením? Možná by stačilo se jich zeptat a zjistil byste, že problém s nedostupným a drahým bydlením má opravdu většina, ne že ne. A k tomu vašemu vnímán...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jízda na kole nabízí mnoho výhodJízda na kole nabízí mnoho výhod Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jindřich Rajchl povede komisi k Dozimetru. A už se těší

16:20 Jindřich Rajchl povede komisi k Dozimetru. A už se těší

Vyšetřovací komisi ke kauze Dozimetr povede poslanec za SPD Jindřich Rajchl. V tajné volbě získal 90…