Stop neziskovkám. Vojáci z Afghánistánu domů. Ne nákupům zbraní z ciziny, řekla k rozpočtu SPD

„Dnes budeme mít na schůzi poslanecké sněmovny jeden jediný bod, a to je žádost vlády o navýšení deficitu státního rozpočtu pro letošní rok o 200 miliard korun na astronomických půl bilionu. To je v historii naší republiky zcela nevídané. Řeknu hned v úvodu, že hnutí SPD tento záměr nepodpoří, jelikož vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM zároveň odmítá škrtnout prokazatelně nepotřebné výdaje,“ nechal se slyšet lídr SPD Tomio Okamura.

„Ty jsou shodou okolností právě téměř 200 miliard korun, o které vláda chce nyní navyšovat ten dluh. Takže ve skutečnosti není vůbec nutné naši republiku takto zadlužit. Hnutí SPD navrhuje ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ukončit výdaje na inkluzi ve školství, to je přibližně šest miliard korun. Dotace solárním baronům, to je přibližně 40 miliard korun ročně. Chceme ukončit financování takzvaných politických neziskových organizací. To znamená, to jsou ty, co tady za vládní peníze, za peníze z ministerstev propagují Evropskou unii, propagují multikulturalismus, pozitivní diskriminaci, genderovou ideologii a tak dále. To nic v současné krizové době, a nejen v současné krizové době, to nic slušnému a pracujícímu člověku k životu nepřináší. Naopak nám vůbec nevadí neziskové organizace, které se starají o staré lidi, o potřebné, o invalidy, o děti, je to tedy o těch politických neziskovkách, těm chceme ukončit financování, není to nutné,“ dodal Okamura.

„Dále navrhujeme v rámci úsporného balíčku z pera SPD, který jsme vládě také představili, tak stáhnout vojáky z Afghánistánu. Ta přítomnost stojí přibližně tři čtvrtě miliardy korun ročně. A dále chceme zrušit či alespoň odložit předražené armádní nákupy v zahraničí. Jenom ta nová bojová vozidla je 52 miliard korun. Ty staré americké vrtulníky, které slíbil pan premiér Babiš při své návštěvě USA vloni na jaře, že je Česká republika koupí, tak to je 17 miliard korun,“ vyjmenoval také Okamura.

Hnutí ANO Andreje Babiše podle jeho slov bylo s balíčkem úsporných opatření seznámeno. „Jednali jsme o tom. Ale hnutí ANO nechce žádný z těchto nepotřebných výdajů škrtnout, takže jsme se nedomluvili a hnutí ANO raději chce o těch 200 miliard zadlužit Českou republiku, než aby škrtlo nepotřebné výdaje. V neposlední řadě jsme také navrhovali, aby se vyhlásil stop stav na navyšování výdajů ve státní správě. A i tento stav na navyšování výdajů ve státní správě vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM není schopná udělat, teď v čase krize,“ zmínil Okamura s tím, že tyto výdaje nic nepřináší slušným a pracujícím lidem.

„Divím se, že k tomu vláda takto přistupuje. Protože pan premiér Babiš ve své firmě Agrofert v žádném případě takto nehospodaří. Určitě dělá úspory, určitě dělá úsporná opatření tak, aby ta firma vydělávala, ale takto hazardovat s veřejnými financemi, to mi připadá neodpovědné,“ uzavřel Okamura.

Návrh změny státního rozpočtu nepodpoří ani občanští demokraté, který jej označují za balík bezradnosti. Podle ODS by měla vláda snižovat daně, snižovat byrokracii a provést audit výdajů státu.

„Vláda chce zadlužit každého občana 50 000 korunami. Premiér se tváří, že peníze dává ze svého, ale on není Ježíšek, rozdává peníze, které musí zaplatit občané. Vláda jen předkládá balík bezradnosti, místo aby snížila daně, provedla audit výdajů států, zrušila superhrubou mzdu, předložila plán na snížení byrokracie, stejně jako důchodovou reformu. Abychom postavili Česko na nohy, musíme chtít od vlády víc,“ uvádí předseda ODS Petr Fiala.

„Především chci upozornit, že je to opravdu gigantický dluh – 500 miliard korun, což je skoro 10 % HDP za tři měsíce. Počínání vlády je bezradné. Pomoc měla být rychlá, masivní a chytrá. Nesplňuje však ani jedno. Máme 115 dnů od objevení prvního pacienta, 103 dnů od vyhlášení nouzového stavu, více než měsíc od ukončení nouzového stavu a pomoc vlády se pohybuje kolem 1 % HDP, což je 60 miliard. Vláda nemá žádný plán, chystá další rozpočtové fauly a neví, co dělá. Miluje dotační tituly, ale rychlá a masivní pomoc ekonomice se nekoná, a to je hlavní důvod, proč nemůžeme podpořit tak vysoký deficit,“ dodává předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

