Stranická poprava, ani ho na ni nepozvali. Cyril Svoboda se v XTV rozjel

Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík chce Cyrila Svobodu vyloučit ze strany proto, že se účastnil rozhovoru pro médium Voice of Europe, který je od minulého týdne na českém sankčním seznamu. Vyčetl mu rovněž spolupráci s Andrejem Babišem v dobách, kdy byl premiérem.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 11045 lidí

Naopak od řadových členů strany má podle svých slov na svou osobu kladné reakce. „Ohlasy mám od spolustraníků veskrze pozitivní. Potěšilo mě, že mi zavolala jedna naše členka z jižní Moravy a řekla, že nemá, co by mi k tomu řekla, že mne tam mají rádi. To je docela hezké. Dnes volal jeden náš člen s tím, že už přijímají usnesení na moji podporu v organizaci a posílají to nahoru. Takže já mám tuto reakci, zatím jsem nezaznamenal jedinou negativní,“ uvedl Cyril Svoboda v rozhovoru pro XTV.

Nemyslí si, že „vylučování“ je odpovědí na kritický dopis, který nedávno zaslal předsedovi Marianu Jurečkovi, v němž mu vytkl směřování strany nebo večírek jeho resortu po střelbě FF UK? „Zda je to odpověď na můj dopis, to nevím,“ uvedl Svoboda. Pro upřesnění dodal, že dopis nejprve napsal všem členům Marian Jurečka, kde uvedl: ‚Napište mi.‘ Tak jsem mu napsal.“ „Čili když mi předseda říká, abych mu napsal, tak jsem mu napsal. A na ten dopis jsem nedostal ani odpověď,“ doplnil.

O vyloučení Svobody ze strany by měl rozhodovat 25. dubna celorepublikový výbor KDU-ČSL. Tohoto jednání se chce Svoboda účastnit, pokud mu to časové možnosti dovolí: „Pokud budu pozván, tak určitě velmi rád přijdu. Od začátku říkám, že také mám své pracovní závazky a ty dodržuji. Takže přijdu, ale pokud by měl být celostátní výbor, kdy já budu učit nebo přednášet, tak přijdu později apod.,“ řekl Svoboda s tím, že pracuje v sobotu i v neděli.

„Nevím, co bych jim tam měl říkat, já se nemám z čeho obhajovat, nemám k tomu důvod. Vůbec nevím, ať nad tím přemýšlím, jak nad tím přemýšlím, vůbec mě nenapadá, proč bych měl být z KDU-ČSL vylučován,“ podotkl.

Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo Svobodu, aby zvážil odchod ze strany, o čemž podle svých slov neuvažuje. Vyzván byl také k tomu, aby omezil své mediální aktivity a výstupy, ani v tom nechce předsednictvu strany vyjít vstříc: „Víte, kdybych byl taxikář, tak sedím za volantem a jezdím s autem, ale já se živím jako učitel, zároveň jsem také garantem bezpečnostních oborů, takže k těmto otázkám se vyjadřuji. Mým úkolem není učit usnesení KDU-ČSL, mým úkolem je učit, abychom porozuměli světu a situaci, která je kolem nás. Něčím se živit musím, to by mi tedy v KDU-ČSL mohli dát nějakou rentu, třeba že by mi dali 100 tisíc měsíčně a řekli: ‚Za to bude mlčet‘. Ale to nehrozí,“ smál se Cyril Svoboda a dodal. „Žertuji. Ale budu nadále mluvit, já se tím živím, jsme ve svobodné společnosti, zaručuje mi to listina i stanovy KDU-ČSL.“

Připomněl, že podle stanov KDU-ČSL měl být přítomen už u předsednictva, které se odehrálo včera a kde byl vyzván k odchodu ze strany. „Naše stanovy říkají, že kdykoli se jedná o chování člena KDU-ČSL, tak má právo být přítomen. O mně se dosud už jednalo mnohokrát – na poslaneckém klubu, na předsednictvu, ale ani jednou jsem nebyl pozván. Už to samo svědčí o porušování stanov,“ uvedl Svoboda, že se dozvěděl až od novinářů, že jej chce předsednictvo vyloučit.

„Z toho usnesení předsednictva mě zarazila hned první věta: ‚KDU-ČSL se distancuje od aktivit Cyrila Svobody.‘ Tak jsem se ptal, jestli se také distancují od mého ranního běhání, nebo se distancují od toho, že jím. Od jakých aktivit se distancují? Vidíte, s jakou lehkostí se to píše? Tam je to hlavně psáno v negativní emoci, tedy nepřesně, nikdo tam pořádně nepřemýšlí nad tím, co píše. Když už píši usnesení pro dějiny strany, tak bych si dal pozor, jak ho budu formulovat, protože jednou ho budou číst historici, tak aby vůbec věděli, o co šlo...,“ podotkl Cyril Svoboda, že v usnesení měly padnout konkrétní výroky a výtky.

Uvedl také, že v době, kdy dělal rozhovor pro médium Voice of Europe, se o tomto médiu nic negativního nevědělo. „To později rozkryla až Bezpečnostní informační služba, kdyby to bylo zjevné, nepotřebovali by na to BIS. Takže asi by měl pan Hladík sepsat nějaký manuál pro KDU-ČSL, jak poznat dobré médium. Nenapadá mě vůbec, co jsem měl udělat víc. Teď bych tomuto médiu samozřejmě rozhovor neposkytl, před tím to byla nějaká marginální stanice,“ dodal Svoboda. A následně upozornil, že má prověrku na tajné a přísně tajné. „A kdybych poškozoval bezpečnostní zájmy České republiky, tak bych o tu prověrku přišel.“

