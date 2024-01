Střelba v Praze: Policie vystoupila a řekla vše. Jedno doporučení ke zlepšení má

reklama

Policejní prezident Martin Vondrášek na úvod tiskové konference poznamenal, že policie v případě této tragické události postupuje maximálně otevřeně a o všem veřejnost detailně informuje. „Touto tiskovou konferencí policie pokračuje v otevřené komunikaci v aféře střelce na FF UK. My si dobře uvědomujeme, jakou máme odpovědnost vůči veřejnosti a vůči rodinám zraněných a zavražděných,“ uvedl Vondrášek.

Také poprosil, aby si lidé uvědomili, že policisté všechny aktuálně známé informace dostávali postupně. „Moc vás žádám, abyste ve svých soudech rozlišovali mezi tím, co policisté mohli vědět v té operační fázi, která trvala tři hodiny, a mezi tím, co dnes už víme s odstupem devatenácti dnů. Dopředu se omlouvám, že neodpovíme na všechny otázky, protože stále probíhá trestní řízení a úroveň poznání k dnešním dnům není stoprocentní, a pokud něco nevíme, nemůžeme se pouštět do spekulací,“ dodal Vondrášek.

Slovo převzal ředitel Úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia Michal Tikovský, který poměrně detailně popsal úkony a opatření policie. „Museli jsme v krátkém čase vyhodnotit velké množství informací, k dispozici jsme měli úřední záznamy všech policistů jak krajských, pražských i zásahových jednotek. Šlo o videozáznamy, záznamy z radiových stanic a další komunikace. Hodnotili jsme, zda byl postup zasahujících policistů v souladu s právními předpisy a interními akty řízení,“ uvedl Tikovský a zopakoval, že zasahující policisté neměli k dispozici informace, které vyšly najevo až později.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

Úkony a opatření policie předcházející střelbě

Tikovský vnitřní kontrolu rozdělil na více částí, v první části se hodnotil postup policie do té doby, než se objevily informace o střelbě na fakultě v budově na náměstí Jana Palacha. „V čase 12.26 bylo přijato oznámení o možném sebevražedném úmyslu budoucího střelce, následně je zjištěno, že v domě střelce se nachází zemřelá osoba, přičemž bylo zjištěno, že nejde o střelce. Nebylo ihned zahájeno ohledání místa, protože se v okolí nacházelo střelivo, zbraně, plynové lahve a byl cítit zápach plynu a alkoholu,“ popisoval Tikovský časovou osu.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9269 lidí

V Praze bylo bezprostředně vyhlášeno pátrání po střelci jako osobě se sebevražednými úmysly v držení několika zbraní. „V čase 13.22 dvě hlídky jsou vyslány na filosofickou fakultu na náměstí Jana Palacha, protože to je hlavní budova fakulty. Byla provedena obhlídka budovy a zástupce vedení fakulty byl obeznámen s tím, že policie hledá studenta se sklony k sebevraždě a možném držení zbraní. Bylo navštíveno i studijní oddělení a následně bylo hlídce sděleno, že střelec má ve 14 hodin výuku v budově v Celetné. Hlídka vyrozuměla všechny, se kterými v budově na náměstí Jana Palacha mluvila, že dotyčný může být ozbrojen a má sebevražedné úmysly, a pokud by ho někdo viděl, ať zavolá na linku 158,“ pokračoval Tikovský.

Ten dodal, že FF má v Praze čtyři budovy, přičemž jediný reálný poznatek o střelci byl, že střelec měl v ten den výuku pouze v budově v Celetné. V čase 13.32 bylo v domě střelce zjištěno nástražné zařízení a ihned byly do pátrání po střelci nasazeny další jednotky včetně zásahových jednotek. Policisté zatím primárně prohledávali budovu v Celetné a okolí a další policisté ohledávali jiná vytipovaná místa v Praze a mimo Prahu.

Operační střediska se mezitím snažila lokalizovat střelce, výsledek první lokalizace byl vložen v čase 12.51 s výsledkem poslední aktivity mobilního telefonu v čase 12.17 v obci Hostouň. Další výsledky lokalizace se nezměnily, protože telefon byl neaktivní. Úspěšná byla až lokalizace v čase 14.38, kdy byl telefon lokalizován v okolí ulice Pařížská, kam se vydala pátrat většina zasahujících policistů.

„V tomto bodě Úřad vnitřní kontroly musí konstatovat, že vzhledem k získaným informacím byl postup adekvátní, množství provedených úkolů a nasazených policistů značí o tom, že přístup nebyl laxní ani nedbalý. Žádné informace do té doby nenaznačovaly, že by střelec mohl mířit do budovy na náměstí Jana Palacha a že by jeho úmyslem byla aktivní střelba ve škole po vzoru jiných událostí ze světa,“ uvedl Tikovský, že v této části zásahu nedošlo k žádným pochybením.

Fotogalerie: - Pietní průvod za světlem

Úkony a opatření po oznámení střelby

V čase 14.59 je první oznámení o střelbě. V čase 15.00 je první policista na místě a v 15.02 vstupuje do budovy a vykazuje lidi ven. Velmi rychle se přidávají další jednotky včetně pohotovostní motorizované a zásahové jednotky. Po vstupu policistů do budovy panuje ticho, není slyšet střelba, a proto je obtížné pachatele najít. V čase 15.10 se dostávají do čtvrtého patra, kde jsou vidět průstřely dveří a je cítit pach střelných zbraní. Bylo proto rozhodnuto velitelem zásahu, že primárně bude po střelci pátrat nejlépe ozbrojená zásahová jednotka.

V čase 15.12 se část policistů začala věnovat ošetřování zraněných a jejich transportu. Ostatní policisté se snažili najít výstup na střechu a prohledávali místnost po místnosti. V čase 15.23 se policisté dostávají na ochoz, kde nacházejí střelce s prostřelenou hlavou, tudíž již nebyl hrozbou. Zároveň s tímto postupem jiné hlídky vytvářely perimetr kolem budovy, vyváděly osoby z budovy a okolí, odkloňovaly dopravu a poskytovaly první pomoc.

Tikovský vysvětloval také dosud neznámé skutečnosti o policistech, kteří mohli střelce zastřelit z druhé budovy, přičemž střelec se tou dobou vzdal a ihned spáchal sebevraždu. „Vrátím se ještě k času 15.11, kdy byla poprvé z operačního střediska přijata informace, že se střelec nachází na střeše. Policisté vyhodnocovali, jak se ke střelci dostat, přičemž střelec využíval ochozu jako krytí a ukazoval se jen při střelbě při několikasekundových intervalech. Na střelce třikrát z krátké zbraně na 100 metrů vystřelil policista, který se nacházel za budovou Rudolfina. Mezitím hlídka vyhledala vhodnou pozici ke střelbě z protějšího hotelu. V čase 15.19 ho měl policista v zorném poli a chystal se vystřelit, pachatel ale zahodil svou pušku a dal ruce nad hlavu a střelec se následně sám zastřelil,“ popisoval Tikovský.

„I po vyhodnocení této části Úřad vnitřní kontroly konstatuje, že zásah policie proti aktivnímu střelci byl profesionální a rychlý a postup policistů při evakuaci byl správný v rámci zásahu aktivního střelce,“ dodal Tikovský.

Následně Tikovský popisoval další postup při ošetřování zraněných a ohledávání místa činu, ani tam Úřad vnitřní kontroly neshledal žádné nedostatky. Jediné doporučení padlo na vhodnější krizovou komunikaci, v tomto případě s vedením fakulty, protože nebylo informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci, s nimiž policisté hovořili.

Psali jsme: Když si představím, že střílení bude zastavovat někdo jako Černochová… Jan Schneider jde proti proudu Přední expert: Zbraně z Ukrajiny se rozkradou. Těšte se. Útok na fakultě? Divné Dívej se a mluv, vyzývá ministr Rakušan. Musíme prý být k okolí pozornější Korespondenční volba: Rakušan ji chce ještě do roku 2025, aby v zahraničí mohli volit parlament

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama