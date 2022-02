Svět na prahu třetí světové války. Diplomat Kolář a obavy z nejhoršího

reklama

„Obávám se, že pokud nezastavíme válku na Ukrajině, může se rozrůst do nebývalých rozměrů, může to být světový konflikt,“ obává se bývalý diplomat Kolář, který kritizuje Spojené státy, že od Ukrajiny de facrto dávají ruce pryč. „Slyšel jsem projev amerického prezindenta Joea Bidena, musel jsem ho vypnout, když řekl, že se americké jednotky nezapojí do bojů na Ukrajině, ale budou bránit spojence NATO,“ dodal.

„Nikdo teď nechce dát Putinovi záminku, aby rozpoutal konflikt, který bude třeba jaderný a světový,“ zmínil Kolář, jak čte vývoj dění.

Americký prezident Joe Biden hovořil také o tom, že Spojené státy omezí možnost Ruska být součástí světové ekonomiky. Hovořil o zmrazení aktiv v bankách, zamezení Rusku obchodovat v dolarech a librách či o omezení přístupu Ruska k novým technologiím. Zatím nejde o vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT.

Kolář se silně obává, že tyto kroky nebudou k zastavení Ruska stačit: „Kvůli tomu Rusko nezastaví své operace na Ukrajině. Nemusíme se teď obávat, že by konflikt, který na Ukrajině je, překročil její hranice směrem k nám, i když vyloučit se nedá nic, Putin se chová jako šílenec,“ poznamenal.

Vojenskou operaci na Ukrajině mohlo zastavit podle Koláře však právě to, co by mohlo vést k tomu rozšířenému konfliktu: „To znamená zapojení se přímo do bojů na Ukrajině a přímá pomoc ukrajinské armádě. Putin varoval, že pokud se zapojí třetí strana, tak ponese strašlivé následky,“ připomněl, že Putin jako představitel jaderné mocnosti zřejmě naznačoval, že může dojít k využití jaderného arzenálu.

„Opravdu nevíme, co vše je Putin schopen a připraven udělat. My jenom víme, že lže, jako když tiskne. Není to poprvé. Lhal o možnosti na diplomatické řešení krize, přitom měl dávno předtočen projev k ruské invazi a věděl, že to nechce,“ pokračoval Kolář.

Jak by měl tedy Západ postupovat, aby činil razantní kroky, ale nepřiměl Rusko k ještě agresivnějším aktům? „Potřebovali bychom mít nějakého psychotronika, někoho, kdo se telepaticky dokáže napojit na mysl prezidenta Putina, aby nám prozradil, co vše je odhodlán udělat.“

Měli bychom podle něj nyní velmi zvážit, jestli skutečně nepodpoříme obranu Ukrajiny proti ruské invazi třeba ze vzduchu. „Nemusíme mít své vojáky přímo na bojišti, ale mohli bychom pomoci chránit vzdušný prostor nad Ukrajinou z našeho území,“ uvedl s tím, že by to samozřejmě mohlo zažehnout eskalaci konfliktu i na další území. „Proto bychom potřebovali vědět, jestli je Putin odhodlán k rozpoutání světové jaderné války,“ doplnil Kolář s tím, že sankcemi, logistickou a materiální podporou Ukrajině nepomůžeme.

„Je tedy otázka, za jak dlouho dojde k obsazení Kyjeva, mluví se o neděli. Dochází k obklíčení, které je nečekané v jistém smyslu. Je velmi těžké odhadovat, jak dlouho ruská operace bude trvat, jaké tam budou ztráty. Ukrajinci jsou odhodlání zemi bránit, ale to se může rychle změnit,“ upozornil diplomat.

Putunovi se teď každý bojí vzdorovat: „Nějaký odpor je i v Rusku, ale prakticky tam není viditelná opozice ani svobodný tisk, není tam z čeho čerpat. Už ani lidé, kteří by měli prezidentovi říkat, jaká je realita, si na to netroufají,“ uvedl.

Světoví státníci by se podle něj nyní měli zaměřit na morálku ruské armády. „Očekával bych od nich, že teď začnou promlouvat k ruským vojákům a ruským důstojníkům. Objevily se nějaké informace, že mezi nimi není žádné nadšení, že bojují proti Ukrajincům. Mezi ruskou vojenskou elitou panuje značná nejistota. Z Putina se stal despota, tyran.

Měli bychom využít možnost informační infiltrace, působit na ruské vojáky a nabídnout jim, že pokud se postaví proti šílenci, který teď Rusko vede do války, že za to budou nějakým způsobem oceněni,“ navrhl Kolář, který doufá, že ta ruská agrese nebude dlouho udržitelná.

