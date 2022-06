Švihlíková: Češi nevěří svému státu. Je prázdný

Ekonomka Ilona Švihlíková se na Rádiu Universum vyjadřovala jednak k budoucnosti ruské ekonomiky, ale také té české. „Vidíme, že Čína není úplně nadšená z toho, že by v této situaci měla nějak intenzivně pomáhat Rusku, ale na druhou stranu se nestaví proti němu. Ale že by tam byla nějaká silnější ekonomická výpomoc, to úplně nevidíme, a spíš je to hodně dané byznysově,“ říká. Sankce jsou podle ní i příležitost provést změny, ale je otázkou, zda jich Rusko dokáže využít. V Česku jí pak vadí, že nikdo nemyslí několik let dopředu a že lidé nevěří státu.

„Ale zase na druhou stranu skutečně žijeme pořád ve světě, který není duchovní, ale materiální. To znamená, že pořád tyto věci musíme nějakým způsobem vyrobit, a pořád potřebujeme jak fosilní paliva, tak další – třeba kovy, které se používají v průmyslu, hnojiva, a tak dále,“ podotkla ekonomka. Bude prý záležet na tom, jakou formu bude mít partnerství s Čínou.

„Vidíme, že Čína není úplně nadšená z toho, že by v této situaci měla nějak intenzivně pomáhat Rusku, ale na druhou stranu se nestaví proti němu. Ale že by tam byla nějaká silnější ekonomická výpomoc, to úplně nevidíme, a spíš je to hodně dané byznysově,“ usuzuje ekonomka a dodává, že vztah nebude rovnocenný.

Hlavní u Ruska ovšem bude, zda bude mít dostatečnou populační základnu. „Největší bohatství každé země není paladium, ani ropa a zemní plyn, ale lidé na daném území,“ pravila ekonomka. Rusko si podle ní bude muset najít svůj model rozvoje, stejně jako si ho našla Čína nebo Singapur či Jižní Korea.

„Ale Rusko v tomto prozatím nebylo úspěšné, čímž nechci zpochybňovat jeho strategický globální význam z hlediska surovinové základny, včetně vývozu pšenice, hnojiv a jiných zásadních věcí. Ale nevidím to jako úplně ideální cestu pro návrat k plnohodnotné velmocenské pozici, pokud nepočítám vojenskou pozici, což není můj obor, takže to nejsem schopna hodnotit, ale ekonomicky velmoc vypadá jinak,“ podotkla.

Pokud jde o to, kdo bude lídrem na světovém trhu, ze současných poznatků se zdá, že to bude Čína. Švihlíková ovšem měla komentář i k fungování EU. „Měla bych mít větší důvěru v Evropskou unii, ale úplně ji nemám, ale nemyslím si, že osud Evropské unie je propadnout se třicet let zpátky, ale je potřeba kriticky zhodnotit, proč minulé velmi ambiciózní plány nevycházely, a najít z toho model, který bude Evropské unii, pokud vydrží, vyhovovat,“ řekla.

A dodala: „Jedním ze scénářů je, že zájmy jednotlivých zemí budou příliš odlišné na to, aby mohly fungovat v jednom rámci. Objevují se takové řeči, že EU je nejjednotnější, co kdy byla, ale jedna věc je rétorika, společný šok z toho, co se stalo na Ukrajině, a druhá věc jsou úvahy těch minimálně větších zemí v rámci Evropské unie, o jejich postavení v rámci světové ekonomiky. Takže bych vždy byla opatrná ohledně toho, že jsme nerozluční přátelé, a navždy stmeleni.“

Pár slov věnovala i Spojeným státům: „Spojené státy jsou bezesporu stále velmi zajímavou ekonomikou, která má své velké technologické příležitosti, ale i velká rizika z hlediska vnitřní stability, protože tamní společnost je zoufale rozervaná, a volby to reflektují. Ale míra nerovnosti a sociální nespokojenosti je v této zemi nebývale velká, a myslím, že se dost podceňuje.“ Nepodceňovala by ani potenciál rozvoje v Africe.

Diskutována byla také otázka sankcí. „Pokud sankce provedete velmi špatným způsobem, tak je skutečně možné, pokud nemáte dobře rozmyšlené další kroky, že někoho postřelíte, ale sami si u toho uříznete obě dvě nohy, to bohužel nelze vůbec vyloučit,“ pravila ekonomka a dodala, že některé sankce je možné obejít. Doplnila, že sankce jsou také příležitost provést změny v ekonomice, což by na místě Ruska udělala, ale není si jista, zda je toho Rusko schopno a zda má nějaký plán.

Pokud jde o ceny, Švihlíková si není jista, že dostoupily vrcholu, vzhledem k tomu, jak je Česko surovinově závislé. „Myslím, že současný vývoj nám nabízí několik příležitostí, ale poučena minulým vývojem mám velké obavy, že nebudou využity, protože vývoj za posledních třicet let, až na několik velmi krátkých období, je u nás hodně ovlivněn tím, že zásadní rozhodnutí o naší ekonomice činí někdo jiný než my. To znamená, že posledních třicet let klíčová rozhodnutí patří externím aktérům,“ uvedla a jmenovala, že se jedná o banky, vodárenské společnosti a firmy. S tím spojila i svou kritiku, že v Česku není žádná dlouhodobá vize pro ekonomiku.

„V posledních týdnech je tady obrovské spoléhání se na Evropskou unii, to znamená nejenom takzvaná solidarita, ale že to EU vyřeší, z EU to přijde, EU nám to dá, EU to zařídí, a podobně. Což je pro vlády nedůstojné, ale je to také dosti nerealistické, protože EU je pořád soubor jednotlivých zemí, které mají různé zájmy. A je patrné, že zájmy Polska a Pobaltí nebudou vždy ve shodě s německými, nebo francouzskými zájmy,“ varovala.

Kromě toho kritizovala i fungování českého státu: „Myslím, že jedním z hlavních problémů, který nás tady trápí, je, že lidé nevěří tomuto státu. To mě vždycky zlobilo. Po covidu to velmi chápu, velmi dobře tomu rozumím, ale nemyslím, že to je dobré pro další fungování této země. To znamená, znovu nastavit vztah stát občan, protože je strašně nevybalancovaný, a není tady rovnováha mezi právy a povinnostmi. A když už jsou nějaké povinnosti, tak se nevymáhají, což samozřejmě deptá všechny ty, kteří je dodržují. Ale na druhé straně je vztah k občanovi pokroucený – stát je strašně prázdný. To znamená, že když od něj chcete nějaké rozhodnutí, tak zjistíte, že tam není žádná analytická kvalita a že to hodně visí ve vzduchu často na nějakých ideologických výrocích.“

„Přesila peněz proti produkci se rozhodně nedá likvidovat zvyšováním mezd," říká Strachota Vláda nekoná, varuje Švihlíková. Ve srovnání se všemi ostatními zeměmi je to velký konstrast Máte drzost říct, že si žijeme nad poměry. Švihlíková drtila Bartoše, ten se smál

