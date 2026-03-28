Svoboda: Milion chvilek je Pavlova PR agentura. Ptal jsem se Mináře na jeho 6 milionů

V nejnovějším rozhovoru pro ParlamentkyTV vystoupil Jakub Svoboda, člen hnutí Motoristé sobě a aktivní komentátor sociálních sítí. V rozhovoru s redaktorem ParlamentníListy.cz Radimem Panenkou zhodnotil aktuální politické dění v souvislosti s nedávnou demonstrací spolku Milion chvilek na pražské Letné.
Hned v úvodu vyjasnil svou roli na sociálních sítích: „Asi bych neřekl, že jsem influencer, spíš se snažím vyrovnávat to jednostranné informování v poslední době, především ze strany Milionu chvilek proti demokracii.“
Svoboda se protestní akce na Letné osobně účastnil jako pozorovatel. Spolek Milion chvilek i jeho lídra Mikuláše Mináře podrobil ostré kritice a označil celou organizaci za „de facto PR agenturu opozice a prezidenta Petra Pavla“. Podle jeho slov se spolek chová k běžným občanům manipulativně, jako vlk k ovcím. „Neříkám slovo ovečky z důvodu, že bych neměl úctu k těm lidem, naopak tím chci upozornit na to, že pan Mikuláš Minář a všichni chvilkaři se k nim chovají jako vlci,“ vysvětlil Svoboda.
Kampaně pořádané Milionem chvilek „pro demokracii“ podle něj lákají na iluzi ohrožení demokracie, zatímco v minulých letech zcela ignorovaly závažné kauzy tehdejších vládních stran. „Kde byl pan Minář, když se tady odehrávaly kauzy minulé vlády, když byly ty ‚dozimetry‘, když byly ‚kampeličky‘, když byl IKEM? Já si tedy nevzpomínám,“ podotkl Jakub Svoboda.
Poukázal na fakt, že demonstrace Milionu chvilek byla doprovázena masivní mediální podporou, která se snažila vyvolat dojem, že se na Letné sešlo až čtvrt milionu lidí. Na základě dostupných propočtů však odhaduje, že reálná účast se pohybovala spíše kolem sta tisíc, což v kontextu celkového počtu voličů v České republice Svoboda považuje za statisticky nevýznamnou skupinu.
Hlavním motivem k účasti byla podle něj potřeba sounáležitosti a kolektivního dojetí, nikoliv reálné politické ohrožení. Spolek se totiž snaží operovat s psychologickými vzorci, kdy nejprve vyvolá u lidí strach o bezpečnost, následně přidá silnou emoci a teprve poté nabízí své vlastní, často iracionální řešení. Jako příklad uvedl předvolební e-maily Mikuláše Mináře, které straší hrozící válkou a autoritářstvím, což Svoboda přirovnal k technikám šíření poplašných zpráv.
Tvrdí, že demonstrace na Letné byla založena na vykonstruovaných důvodech a na falešném strachu. „Oni používají jednoduché schéma toho, jak uvažuje lidský mozek. To znamená, nejdříve řeší bezpečnost, pak přicházejí emoce a pak teprve rozum,“ analyzoval Minářův e-mail, který varoval před hrozící válkou. „To už je vlastně skoro šíření poplašné zprávy. Demokracie prý vrávorá nad propastí, z toho jsem úplně hotový,“ dodal s ironií Jakub Svoboda.
V neziskovkách se bojí, že jim stát utáhne kohouty
Významným tématem diskuse byla také otázka financování politických neziskových organizací a jejich napojení na státní rozpočet. Svoboda v této souvislosti připomněl kontroverzi kolem šesti milionů korun, které Minář vybral na své neúspěšné politické hnutí a které dárcům nikdy nevrátil.
„Ptal jsem se ho na to, když jsem byl u paní Jílkové v pořadu Máte slovo, a za celý večer na tuto otázku neodpověděl. Možná šetří na nějaký hezký byt v Praze,“ poznamenal Svoboda.
Zároveň vyjádřil podporu legislativním snahám o zprůhlednění financování neziskovek, které se angažují v politice. Tento zákon, který má podle něj kořeny v americké legislativě z roku 1938, vyvolává v neziskovém sektoru značnou nervozitu.
„Byl jsem v Knihovně Václava Havla. Zástupci organizací jako Člověk v tísni nebo Arnika tam normálně přiznali, že jsou zaskočení. Bojí se toho, že jim stát utáhne kohouty a že omezí jejich dosavadní vliv na ministerstvech, což by mohlo ohrozit celou jejich existenci,“ popsal atmosféru v neziskovém sektoru.
Prezident Kolář a jeho mluvčí Pavel
Kritika se nevyhnula ani současné hlavě státu. Jakub Svoboda v rozhovoru opakovaně použil provokativní označení „prezident Kolář a jeho mluvčí Pavel“. Na dotaz moderátora, zda se nepřeřekl, odpověděl: „To jsem řekl zcela záměrně, to nebylo přeřeknutí. Prezidentem byl zvolen Petr Pavel, ale má neoficiálního poradce, který nemá ani bezpečnostní prověrku.“
Petr Pavel podle něj porušuje svůj ústavní slib, být prezidentem všech občanů, tím, že se aktivně stylizuje do role lídra opozice proti hnutí ANO a dalším subjektům.
Svoboda se vyjádřil pozitivně k suverénní politice Viktora Orbána v Maďarsku a Roberta Fica na Slovensku. „Viktor Orbán ukazuje, že suverénní a sebevědomá cesta je ta správná. U nás se razí politika předklonu, jako to dělala Fialova vláda a její ministr zahraničí Jan Lipavský, což se ukázalo jako naprostý omyl,“ soudí politik.
Dále Svoboda odsoudil hysterii a nenávistné útoky namířené proti poradkyni premiéra Natálii Vachatové. Tyto útoky, zahrnující i výzvy k fyzické likvidaci, podle něj ukazují pravou tvář lidí, kteří se zaštiťují obranou demokracie, ale ve skutečnosti nejsou schopni věcné diskuse.
„Je mi z toho fakt zle a smutno, protože to jsou ‚demokrati‘, kteří se takhle vyjadřují vůči ženě. Člen ODS dokonce vyzýval tajné služby, aby ji zlikvidovaly,“ kroutil hlavou Jakub Svoboda.
Jako pozitivní příklad postupu proti politizaci médií uvedl krok vicepremiéra a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který zrušil zahraniční vysílání Českého rozhlasu přímo financované z rozpočtu ministerstva zahraničí. Tímto gestem podle Svobody hnutí Motoristé sobě ukázalo, že nehodlá zneužívat veřejné prostředky k vlastní propagandě, na rozdíl od těch, kteří se snaží udržet kontrolu nad mediálním prostorem skrze koncesionářské poplatky.
„Místo toho, aby mu zatleskali, tak je to zase špatně. Macinka zrušil přesně to, co oni kritizují – přímé financování z rozpočtu ministerstva. Asi není pokrytec,“ dodal Jakub Svoboda.
