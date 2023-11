Svobodu si klíči nevycinkáš. Igor Chaun se od revoluce posunul

Jeden ze studentských vůdců, režisér Igor Chaun se domnívá, že svoboda není něco, co si vycinkáš klíči. Svoboda se podle něj vybojovává každý den znovu. Uvedl to v rozhovoru pro RadioUniversum.cz, kde také zdůraznil, že je potřeba, abychom nezahořkli a udrželi si vnitřní naději a ideály.

„Ale pokud bych měl odpovědět, kam se to posunulo, tak u Igora se to posunulo k poznání, že svoboda se vybojovává každý den znovu. Že svoboda není něco, co si vycinkáš klíči, že se prostě zaplní Václavák nebo Letenská pláň miliónem lidí, zazpívá Hutka a Kryl, a máme svobodu. Pochopil jsem, že v člověku, a tudíž i v lidské společnosti, jsou protikladné tendence, které se neustále sváří mezi sebou, a že právě proto je nesmírně důležité si pořád říkat: ‚Kde jsem? Na které jsem straně? Věřím ideálům?‘ V mém případě: ‚Věřím nějakému božskému principu přírody, jednoty a …?‘ Takže jsem si prostě uvědomil, že o svobodu musíme bojovat pořád a že jsou tady obrovské vlastnosti, jako je lačnost, chamtivost, lidská malost, strach, a že i v současnosti jsme viděli za covidu, vidíme to teď ohledně cenzurních zásahů, že jsou tady opět tendence nám určovat, jak mají věci být. Na lepší odpověď se asi teď na začátek rozhovoru nezmůžu, ale zopakoval bych myšlenku, že svoboda se vybojovává každý den znovu, a dokonce nejen vně, ale uvnitř. Jsou lidi, kteří dokázali i v koncentráku zůstat svobodní,“ zmínil Chaun.

Před nedávnem se účastnil demonstrace na Václavském náměstí. „Ozval se mi Jindřich Rajchl – kterého znám ještě ze Zdravého fóra a z doby covidové, kde s Tomášem Nielsenem byli jedni z těch právníků, kteří poukazovali na absurditu všeho, co se děje, čímž si vysloužili mé uznání – s tím, jestli bych vystoupil mezi řečníky. Tak jsem řekl: ‚Ano, Jindro, vystoupím.‘ A pár dnů po návratu jsem jel na Václavák, a vlastně jsem o tom nijak takticky, diplomaticky neuvažoval, jestli se tím dávám na nějakou stranu, jestli tím budu někoho provokovat. Ale dal jsem si pozor, abych tam řekl slova – v rámci mých možností – obecné platnosti,“ zmínil.

„To znamená, že jsem řekl, že je nesmírně důležité udržet si víru v ideál společnosti, v možnost lepšího, spravedlivého uspořádání společnosti – to je to cinkání klíči v listopadu 1989. Takže i když jsem třeba opakovaně zklamáván politikou – já jsem se přiznal, že jsem byl voličem části toho, co nám teď vládne, a patřím k těm velmi zklamaným, až téměř podvedeným, bych řekl – a klameme se, zklamáváme se opakovaně. Já jsem na té demonstraci řekl, že vždy znovu budu hledat někoho, komu můžu věřit. A když si vezmu lidi, kteří tady teď hovoří, které můžu slyšet, tak od Jindry Rajchla slyším jaksi nejsrozumitelnější pojmenování stavu, a zároveň mám pocit, že má dostatek energie a nějaké síly, aby to byl schopný zrealizovat, takže jsem ho chtěl podpořit,“ podotkl dále Chaun. Na náměstí podle svých slov rozhodně neviděl ani dezoláty, ani chciválky, ani chcimíry. Viděl podle svých slov občany, lidi, kteří se sjeli z celé republiky – slušné lidi a rodiny s dětmi.

Chaun také mimo jiné hovořil o tom, že jsme hypnotizováni strachem a informacemi. „Problém není, že se navzájem napadáme a že se hádáme. Problém je, že jsme to dovolili. To je teprve důsledek toho, že jsme uvěřili světu, který je falešný, že jsme uvěřili světu nenávisti, světu strachu, světu války, světu vzájemného napadání se,“ zmínil Chaun.

Podle svých slov on rozhodně nepodvrací demokracii, když říká, že bychom měli mít právo klást otázky a hledat informace u důležitých problémů. Snaha tomu bránit je dle Chauna návratem do komunismu, do totality.

