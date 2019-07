Svrhnout Zemana? Ne. Ještě hůř! Primátor Prahy Hřib řekl, co by rád provedl prezidentovi, ale...

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 6% ČSSD 12% KDU-ČSL 4% TOP 09 61% STAN 8% hlasovalo: 15985 lidí

Předseda Senátu Jaroslav Kubera si myslí, že žaloba ve verzi, v jaké byla podána, má velmi problematickou šanci na úspěch. Větší šance by dával minimalističtější obžalobě, které on sám říká „varianta Staněk“. V případě předloženého návrhu chce Kubera sám hlasovat proti. „Nepovažuji to za úplně dobře napsané, což je jeden z důvodů, proč to nechci podpořit,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Pokud by se žaloba týkala jen postupu prezidenta v kauze Staněk, Kubera by ji podporoval, a dokonce by ji oproti návrhu „přitvrdil“. „Může se stát, že pan prezident sice odvolá pana Staňka, ale nebude jmenovat pana Šmardu. I toto je možné a já jsem přesvědčen a trvám na tom, že prezident bez ohledu, jaký je jeho vztah k danému nominantovi, má toho člověka jmenovat. Tak to prostě je. Na to nepotřebujeme ani Ústavu, to vyplývá z logiky věci,“ řekl dále Jaroslav Kubera.

Výzva, kterou sepsala monarchistická strana Koruna Česká, je adresována primátorovi Zdeňku Hřibovi. Monarchisté se na něj obracejí s ohledem na primátorův postoj k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí, kde avizoval úctu k republikánským tradicím, a nikoliv monarchistické historii. Proto by prý bylo vhodné, aby se zasadil i o to, aby úřad prezidenta republiky nebyl spojován s historickými prostorami Pražského hradu.

„Umístěnm sídla prezidenta a jeho kanceláře na Pražský hrad je již více než 100 let narušován aktuální republikánský charakter státu – Pražský hrad byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i těsným sousedstvím se sídelní katedrálou pražského arcibiskupa symbolizoval zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. K Hradu vždy neoddělitelně patřil příslušný majestát,“ píše se v petici.

Prezidentský úřad v republikánském systému prý dle Masaryka má mít úplně jinou povahu, spíše jakéhosi „předsedy státu“. Proto by neměl být spojován s hradním majestátem.

Následuje výčet praktických problémů, které soužití Hradu s prezidentskou kanceláří přináší. Počínaje bezpečnostními opatřeními šikanujícími turisty a konče těmi, jež komlikují život lidem, kteří se chtějí účastnit duchovního života v pražské katedrále.

Petenti proto požadují po poslancích a senátorech, aby přijali novelu zákona o Kanceláři prezidenta republiky ve smyslu, že „prezident sídlí v jiných prostorách, než je Pražský hrad“. Pražského primátora pak žádají, aby pro „předsedu státu“ našel v katastru metropole vhodné a odpovídající prostory.

Monarchisté navíc dodávají, že „sídlo hlavy státu svým geniem loci zjevně působí na výkon této funkce“, proto by nová úřadovna neměla být v příliš reprezentativních čtvrtích, ve kterých by prezident získával pocit elitářské výlučnosti. „Jsme přesvědčeni, že Praha vlastní dostatek vhodných objektů, které by mohla pro tento účel nabídnout, a to v přiměřeně vhodných lokalitách, jako je např. Smíchov, Stodůlky, případně Strašnice nebo Ďáblice,“ vyjmenovali několik spíše periferních čtvrtí.

Celou proceduru pak monarchisté nazvali „odsun Kanceláře prezidenta republiky, kam patří“.

K petici se vyjádřil i oslovený primátor Zdeněk Hřib, a to značně originálním způsobem. Petentům odepsal, že ač je mu to velice líto, sídlo prezidenta republiky, bohužel, změnit nemůže.

Primátor Hřib se v poslední době pouští do bojů s prezidentem Zemanem čím dál častěji. Zviditelnil se například svým odporem proti dříve nastavenému partnerství Prahy s Pekingem kvůli politice jedné Číny. Tu Hřib neuznává, neboť je velkým fanouškem Tchaiwanu, který Čína neuznává. Hřib, který byl kdysi v jeho metropoli Tchaj-peji na studentském pobytu, si na ostrov už jako primátor udělal výlet společně s předsedou pirátských poslanců Jakubem Michálkem, na který vzali oba i své partnerky. Když byl kritizován za nadměrné rozhazování za zahraniční cesty, vzkázal, že „radní musí občas vytáhnout paty z radnice a načerpat inspiraci v zahraničí“. Po návratu z Tchaiwanu se chlubil, že dojednal pro pražskou ZOO nákup luskouna.

Svým bojem proti prezidentově „servilní“ politice vůči Číně se chlubil dokonce i novinářům britského liberálního deníku The Guardian.

TEXT V ANGLIČTINĚ ZDE

„Zdeněk Hřib, osmatřicetiletý lékař, vyzývá na souboj českého prezidenta Miloše Zemana, který často jezdí do Číny, instaloval si na Hradě čínského poradce a deklaruje, že se chce od komunistických vládců učit, jak stabilizovat společnost, objevilo se v článku, kde se jako hlasy nadšené české veřejnosti objevili Jakub Janda a Jiří Pehe.

Psali jsme: Pane pražský primátore, během půl hodiny nám deset černochů nabízelo drogy a sex, co s tím děláte? Hřibova odpověď občana šokovala Jan Campbell: Není hřib jako hřib Primátor Hřib: Začínáme v rámci Lítačka vyvíjet aplikaci Dominik Duka: Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav