TOP 09 vyráží do budoucnosti. S Havlem za Havlem

TOP 09 zahájila práce na souhrnu programových bodů a politických priorit, jejichž cílem je nabídnout konkrétní a realistický směr pro lepší fungování České republiky. Programová rada strany na výjezdním zasedání otevřela debatu o tématech, která chce TOP 09 v příštím období systematicky prosazovat.
Při formulování svých programových východisek strana pracuje i s historickým a hodnotovým kontextem české politiky. Výjezdní zasedání se proto uskutečnilo v Lipnici nad Sázavou, tedy na místě spojeném s veřejným vystoupením Václava Havla v roce 1988. Právě návratem na taková místa chce TOP 09 symbolicky navazovat na hodnoty, které Václav Havel svými tehdejšími veřejnými projevy ztělesňoval, a promítat je i do současné politické práce.
„My jsme tam nebyli kvůli vzpomínkám, ale kvůli budoucnosti – abychom dokázali postavit program, který obstojí proti populismu,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který se v Lipnici nad Sázavou u pamětního místa, kde Václav Havel 1. září 1988 veřejně promluvil k občanům, nechal zvěčnit.
„Chceme nabídnout Česku program, který nebude jen reakcí na aktuální problémy, ale skutečným plánem pro příští roky. Stát musí fungovat jednoduše, předvídatelně a odpovědně – a lidem dávat prostor růst, pracovat a žít důstojný život,“ dodal šéf TOP 09 s tím, že podrobnosti strana představí v následujících týdnech.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Lipnice byla spojena především s druhou polovinou osmdesátých let. Na festivalu vystupovali zpěváci, kteří byli výrazně kritičtí vůči tehdejšímu režimu, a celé setkání mělo silný společenský a hodnotový rozměr.
Havlovo vystoupení přišlo více než rok před 17. listopadem 1989 a znamenalo konec jeho dlouholetého veřejného mlčení, které trvalo od konce šedesátých let. Na folkovém festivalu pod hradem tehdy mluvil jen krátce a uvedl, že je v Lipnici poprvé. Atmosféra hudebního setkání jej podle jeho slov „uchvátila“ a řekl, že s ostatními diváky cítil „vzájemné porozumění i spikleneckou pospolitost“.
Zákulisí Havlova vystoupení v Lipnici i jeho osobní rozpoložení popsal novinář Jan Rejžek, který tehdejší folkový festival konferoval. „On přišel do zákulisí, měl strašnou trému. Upozorňoval mě, že kdyby mě zavřeli, tak mi dá příručku Jak se chovat ve vězení,“ líčil Rejžek rámci projektu Paměť národa. Zároveň si všiml i Havlovy nervozity těsně před vystoupením: „Odbíhal na záchod z trémy. Mám dojem, že trému též zaháněl panákem předtím, než vystoupil.“
Okamžik, kdy zaznělo Havlovo jméno před publikem, popsal jako naprosto výjimečný. „Když jsem řekl Havlovo jméno, tak těch několik tisíc lidí dostalo najednou ‚infarkt‘. Publikum zkamenělo jako v pohádce a nevěřilo. Naprostá většina znala možná jméno, rozhodně ne živého Václava Havla. Položil jsem mu dvě banální otázky, promluvil o spiklenectví. Říkal, že naposledy veřejně mluvil před devatenácti lety. Pak jsem mu poděkoval a lidi začali šíleně vyvádět. Když pochopili, že Havel už znovu nevyjde, tak začali proudit dozadu. Jako kdyby tam byl Jagger. Holky chtěly podpisy na ruce, do občanek,“ popsal Rejžek.
