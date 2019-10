Tabery navrhl nový politický subjekt, ale komentátor ho zarazil: Na tom by nejvíc profitoval Babiš

Dostál shrnuje, že uplynuly dva roky od sněmovních voleb, a pokud se ty příští uskuteční v řádném termínu, dělí nás od nich stejná doba. „Co musí každého zaujmout, je stabilita podpory jednotlivých politických stran: aktuální předvolební preference se až na malé odchylky prakticky neliší od dva roky starých výsledků voleb,“ poznamenal Dostál.

A následně se věnoval nápadu šéfredaktora Respektu Erika Taberyho, jenž hovořil o myšlence vzniku nového politického subjektu. „Tabery to tvrdí přesto, že si je vědom systémových limitů takového scénáře. Sám přiznává, že by to mělo řadu rizik, tím hlavním je další tříštění hlasů ve středu stranické soustavy a napravo od něj,“ dodává Dostál a všímá si i toho, jak Tabery hovoří o Slovensku, kde se novým formacím tradičně daří.

„Z takového scénáře by se v danou chvíli ze všeho nejvíc radoval Andrej Babiš. Pouze on, respektive jeho hnutí ANO, by patrně jako jediný ze vzniku nového středového subjektu profitoval. A důvod nespočívá pouze v tříštění hlasů, je jich víc a jsou vzájemně provázané. Předně: založit politickou stranu a uspět s ní ve volbách je vcelku obtížná disciplína. Kromě jasné politické vize potřebujete zdroje, lidi, přístup do médií. Příklad Slovenska je problematický minimálně v tom ohledu, že jde o jeden volební obvod, každé politické straně tudíž stačí několik výrazných a mediálně vděčných tváří, které postaví do čela (jedné) kandidátky, a má svým způsobem vystaráno. U nás se to má jinak,“ poukázal Dostál na to, že Česko je mimo jiné rozděleno do čtrnácti různě velkých volebních krajů.

