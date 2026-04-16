Tahle země nepatří veřejnoprávním médiím. Okamura neustoupí ani o centimetr

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura úvodem vysvětlil, proč vládní koalice přichází s návrhem, který kompletně mění zákony o České televizi a Českém rozhlase a nejde jen o financování. „O tom rozhodli naši voliči, protože jak víte, my jsme měli v politickém programu pro volby do Poslanecké sněmovny zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu a voliči nám k tomu dali mandát,“ uvedl s tím, že plní to, co slíbili.
Tomio Okamura
„Tak řešíme i to, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu podléhalo kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, což si myslím, že je velmi správně,“ dodal a připomněl, že dosud byla tato oblast z působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu vyňata,“ vysvětlil rozšíření návrhu o kontrolní mechanismy.
„Český rozhlas mám rád“
Na otázku, proč návrh neobsahuje garance regionálního vysílání a zda ho SPD nepovažuje za důležitou součást veřejné služby, sdělil, že návrh je výsledkem kompromisu. „Já mám Český rozhlas rád, takže budu i rád, když bude mít klidně různé stanice. Ten návrh je koaličním kompromisem,“ pokračoval Tomio Okamura.
Ohledně dotazu Tomáše Pancíře, který rozhovor vedl, kdo je odpovědný za to, že v návrhu nejsou zmíněny regionální stanice, odkázal na předkladatele zákona a znovu zdůraznil cíl SPD. „To se musíte ptát gestora, předkladatele, což je ministr kultury, pan ministr Klempíř, který to zpracovával na ministerstvu kultury. Nicméně to, co jsme tam vpravili my, a to, o co šlo nám: nám šlo o zrušení koncesionářských poplatků a to se nám podařilo naplnit,“ řekl šéf SPD.
K chybějícím ustanovením, například garancím vysílacích frekvencí, Okamura rovněž odkázal na ministerstvo kultury. „To se musíte ptát toho, kdo ten zákon má v gesci. Veřejnoprávní média spadají pod ministerstvo kultury,“ uvedl s tím, že různé technikálie jsou výsledkem práce odborného týmu v rámci ministerstva kultury.
Důchody, nebo veřejnoprávní média?
K financování České televize a Českého rozhlasu ve výši zhruba 7,8 miliardy korun uvedl, že rozpočet se teprve připravuje. „Od příštího měsíce, úvodní práce začaly již nyní, se ve standardních termínech jako každý rok začal sestavovat rozpočet na rok příští,“ uvedl.
Zároveň poukázal na možné úspory. „V rámci toho státního rozpočtu budeme řešit jednotlivé kapitoly, budeme zkoumat, kde můžeme zase uspořit. Určitě víte, že jsme už teď uspořili miliardy na státní správě, na byrokracii, snížili jsme i počet úředníků…,“ přiblížil.
V kontextu toho se vyjadřoval k tomu, zda by nebylo možné prostředky plánované na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu využít jinak, například ve prospěch důchodců, a zda by tak nebylo možné zvýšit jejich příjmy místo změny systému financování médií veřejné služby.
„Důchodci dostanou díky naší vládě od příštího roku více než za Fialovy vlády, protože za Fialovy vlády se valorizovaly důchody pouze o třetinu růstu reálných mezd,“ uvedl a doplnil: „Oni to snížili a my to zpátky zvyšujeme, že se důchody budou valorizovat o polovinu reálných mezd. Všichni dostanou navýšeno,“ řekl.
