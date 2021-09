Ten Bartoš, to je kandidát na premiéra? Dělají si z nás legraci. Okamura poprvé přivezl Jarmark do Čech

reklama

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 89% Šlo o náhodu 4% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 2% hlasovalo: 10743 lidí

Na náměstí 28. října zavítali také další politici hnutí. Mezi jinými poslankyně Lucie Šafránková, europoslanec Ivan David nebo lídryně krajské kandidátky Vladimíra Lesenská.

„Ať nás Piráti a další nestraší, co se stane, když vystoupíme z Evropské unie. SPD se chce vrátit před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu, kdy byl zajištěný volný pohyb osob, služeb a zboží,“ řekl na pódiu mimo jiné Tomio Okamura. Tradičně obhajoval zákon o referendu, který se dlouhodobě snaží prosadit, aby například o setrvání či vystoupení z Evropské unie rozhodli sami občané. Kritizoval také Severoatlantickou alianci, kde o členství České republiky rovněž pochybuje, a odmítl, že by tím vedl zemi do područí Ruska, jak je mu přičítáno.

„Rakousko také není v NATO, a je snad v područí Ruska? Korea a další země? SPD není proruská, SPD není proamerická, SPD není probruselská. SPD je pro Českou republiku,“ řekl Okamura a zpod plného altánku se ozval potlesk.

Green Deal – jedna z nejnebezpečnějších věcí

Například ekologický plán Green Deal Evropské unie označil za jednu z nejnebezpečnějších věcí a jako nepřijatelný vidí i zákaz výroby spalovacích motorů do roku 2035. „Na ty elektroauta nebudete mít peníze. Jediná cesta je vystoupit z Evropské unie,“ podotkl. Ve svém proslovu kritizoval i své politické konkurenty. Piráti, hnutí ANO i SPOLU se podle něj stavějí pozitivně k přijímání migrantů. Připomněl dávný výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše, že by neměl nic proti tomu, kdyby byla Evropa muslimská.

Fotogalerie: - Český Jarmark v Hradci

„Musíme udělat vše pro to, aby se nedostali do Sněmovny. To je kandidát na premiéra? To si dělají legraci,“ mluvil do mikrofonu předseda SPD. A rovněž vyzval voliče, aby se podepsali pod dvě petice přímo na jarmarku – jednu za zachování české koruny a proti přijetí eura, druhou za uznávání protilátek proti covidu-19 tak, jako to dělá Rakousko.

„Šlachta chce zůstat v Evropské unii, ale nechce euro. To si protiřečí. Každý člen Evropské unie má podepsáno, že přijme dříve či později euro. Šlachta na to neměl v diskuzi argument,“ uvedl Okamura. – „Volím ho už potřetí, protože souhlasím se vším, co říká. O migraci, o Evropské unii, o všem,“ řekl redakci v hloučku diváků stavař Daniel Nepokoj. Podle něj Tomio Okamura myslí svá slova vážně, a tak si zaslouží jeho důvěru i hlas. Na jarmarku se také prodával takzvaný „Espéďácký speciál“, pivo, které uvařil pivovar Nová Paka právě pro tuto volební kampaň. O prodej levných potravin byl zájem, ne však takový jako například minulý týden v Brně.

Okamura: Budeme střílet plastovými kuličkami

Tomio Okamura zmínil i téma vojenské mise v Afghánistánu: „Přestaňme s experimentálními misemi pro Západ a změňme koncepci armády na ochranu České republiky a našeho bezpečí. Kanada i Francie se z Afghánistánu také stáhly,“ sdělil obecenstvu.

Ostře se vyjádřil také proti vysokému státnímu dluhu České republiky a rázně odmítl zvyšování daní, až na jedinou výjimku, a to jsou nadnárodní korporace, které platí daně v zahraničí. Opřel se také do politických neziskovek, ale i České televize a Českého rozhlasu.

„Mám pocit, že volby vyhrála Markéta Pekarová Adamová a TOP 09 podle toho, co vidím v televizi. Mě už sedm let nepozvali do pořadu Otázky Václava Moravce, protože říkáme nepohodlné názory pro elity,“ popsal a dodal, že by koncesionářské poplatky měly být zrušeny a hospodaření veřejnoprávních médií by mělo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Prosazujeme právo na legální držení zbraní. Je nás 300 tisíc, nás, co mají zbrojní průkaz – myslivců, sportovních střelců, vojáků… Já jsem členem sportovního a střeleckého klubu, a Evropská unie nás stále omezuje. Proč nás někdo omezuje? Já budu do posledního dechu hájit práva nás, legálních držitelů zbraní. Proč zpřísňují pořád legislativu? Snad ti s nelegálními zbraněmi jsou nebezpeční a dělají útoky, proč se soustředí na nás? Asi budeme střílet pistolkou s platovými kuličkami. Oni nás snad chtějí odzbrojit. SPD navrhlo další zákon s názvem Můj dům, můj hrad, a už dva roky leží ve Sněmovně. SPD navrhuje, pokud někdo překoná překážku násilím k vám domů, do bytu nebo do domu, vnikne k vám, vylomí okno, vypáčí zámek, vykopne dveře, abyste pokaždé, když se budete bránit, byli vždycky v právu. Ne jako dnes, kdy se posuzuje přiměřená obrana. Když tam máte ženu a děti, abyste se ještě báli bránit,“ popisoval šéf SPD.

Šafránková: Dotáhneme zákon proti nepřizpůsobivým do konce

Slovo dostala i poslankyně Lucie Šafránková, která představila zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

„Naším cílem je, aby sociální dávky dostávali ti lidé, kteří se dostali do existenční nebo životní tísně, nebo kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, jako zdravotně postižení a senioři. Ale nikoliv ti, kteří sociální dávky berou pouze jako formu výpalného, podvádí naše úřady, náš stát, nás všechny daňové poplatníky. Těm říkáme jasné ne. Zákon obsahuje 70 změn a já vás prosím tímto o podporu našeho hnutí SPD v nadcházejících sněmovních volbách. Pokud nás podpoříte, dotáhneme tento zákon do konce a vrátíme této zemi zpátky spravedlnost a peníze těm, kteří je skutečně potřebují,“ slíbila.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Europoslanec Ivan David hovořil o zemědělství a životním prostředí, o oblastech, kterým se v Evropské unii věnuje.

„Možná se někomu zdá, že tyto oblasti jsou celkem okrajové, ale není tomu tak. Jsou naprosto zásadní, protože do zemědělství jde naprostá většina dotací z Evropské unie. A cílem není zlepšit úroveň zemědělství, cílem je, protože v Evropě vládnou nadnárodní korporace, uvolnit prostor pro levné dovozy z oblastí mimo Evropskou unii. To poškodí nejen Českou republiku, ale celou Evropu. Oficiálně se počítá s tím, že opatření v Green Dealu mají snížit produkci o 25 procent, snížit příjmy potravinářů i zemědělců,“ vypočítával David.

Český jarmark se přesune do Pardubic

Okamura pak představil kandidáty SPD. Lídrem kandidátky v Královéhradeckém kraji je Vladimíra Lesenská, která je vedoucí Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Lesenská vyzvala voliče, aby k volebním urnám přišli. Na druhém místě kandidátky je poslanec Zdeněk Podal.

„Všem děkuji za vysokou návštěvnost a chtěl bych vám hlavně říct: Máme skvělého předsedu, máme skvělý program; když nám dáte hlasy, můžete věřit, že program prosadíme,“ řekl do mikrofonu. Po představení kandidátů se předseda Okamura znovu věnoval podpisům a focení s těmi, kdo o to měli zájem. Královéhradecký jarmark SPD byl čtvrtý v řadě. V neděli se přesune do Pardubic.

Psali jsme: Policie vyšetřuje šílené video: Odstranit Okamuru. Do akce, nože, a bodat. A všichni Romové volit Piráty Válka mezi špičkami z EU. Jde o Afghánce. Desítky tisíc Afghánců. Ivan David vše popsal Snaživci z ČT! Ukazovali trpící ženy pod Tálibánem. Až na to, že to byl Islámský stát! Kobza si všiml zásadní věci Český jogurt koupí za 10, „střelí“ za 20. Německý za 12 a 15. To zarazíme, zní z SPD. Jarmarky? Zde jsou počty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.