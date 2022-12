Titulový skandál u Nerudové. Bývalý rektor Zima dodává kontext. Ještě děsivější, než se zdálo

„Paní Nerudová se připodobnila k hajnému, který chytil pytláka. Tak to v žádném případě. Ona je hajný, co si prostřelil nohu a teď může vykrvácet,“ říká o prezidentské kandidátce Danuši Nerudové a o skandálu s rychlotituly bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, jenž také usiluje o prezidentskou funkci. Tvrzení Nerudové, že ona sama o tom, co se děje na její univerzitě a dokonce i na její fakultě, během jejího rektorského období nevěděla, je dle něho zcela nemožné.

reklama

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 12% hlasovalo: 25008 lidí v rozhovoru pro Týdeník Hrot zmínil, že to, že se v médiích hovoří pouze o třech prezidentských kandidátech a zbytek uchazečů je značně upozaděný, je dáno u médií jejich „výběrem“ a také finančními prostředky, které do toho kandidáti dávají. „Myslím si, že někteří z té přední trojice dali už teď, tedy v polovině kampaně, do reklamy více peněz, než kolik umožňuje platný zákon, konkrétně tedy zákonný limit,“ míní.



U Nerudové vidí důvod růstu jejích preferencí v „obrovské mediální kampani“ či v tom, že je jedinou ženou v prezidentské volbě, „což je v současnosti velmi populární bez ohledu na to, jakých kvalit ta žena dosahuje“. Někdejší rektor nejznámější české univerzity podoktl, že by se lidé spíše měli dívat na výsledky kandidátů. „Neměli by se nechat ovlivnit tím, jak média a určité skupiny podporují konkrétní kandidáty a koho financují desítkami milionů korun,“ podotkl.



Ke skandálu s rozdáváním rychlotitulů na Mendelově univerzitě v Brně v době, kdy ji Nerudová vedla, bývalý rektor Univerzity Karlovy podotýká, že je zvláštní už jen samotná cena doktorského studia v Brně – zatímco totiž na mnohem prestižnější Univerzitě Karlově je na většině fakult poplatek za doktorské studiu nula, protože je dle Zimy v jejím zájmu „ zde mít kvalitní a talentované zahraniční studenty doktorských programů“, v Brně, jak prezidentský kandidát upozornil, mělo jít podle médií o částku 25 tisíc eur. „Vzbuzuje to ve mně dojem obchodování s tituly,“ hodnotí Zima.

Fotogalerie: - Univerzity za klima

Tvrzení Nerudové, že ona sama o tom, co se děje na její univerzitě a dokonce i na její fakultě, nevěděla, je dle Zimy zcela mimo. „Paní Nerudová se připodobnila k hajnému, který chytil pytláka. Tak to v žádném případě. Ona je hajný, co si prostřelil nohu a teď může vykrvácet. Rektor odpovídá za všechno. To je prostě fakt a žádné naučené fráze to nezmění. V tomto případě to platí obzvlášť. Její univerzita může přijít o institucionální akreditaci a o mezinárodní reputaci. Na škole je ze zákona zřízen orgán, který se nazývá rada pro vnitřní hodnocení. Tato rada schvaluje studijní programy a dohlíží na jejich kvalitu. V čele této rady stojí opět ze zákona rektor, v tomto případě rektorka. Takže je nemožné, aby o těch problémech dotyčná nevěděla. Je nemožné, aby byla v nevědomosti a pak byla překvapená, když ji na problémy upozorní někdo zvnějšku. Navíc tady se jednalo o problémy fakulty, na které ona dlouhodobě působí, a dokonce na ní v minulosti byla proděkankou,“ shrnul bývalý dvojnásobný rektor Univerzity Karlovy mezi lety 2014 a 2022.



Nechápe také, že na Mendelově univerzitě v Brně se nic nedělo ani poté, co byla na dění Nerudová upozorněna. „Tady se ledy hnuly až po roce a čtvrt, kdy se o tom vědělo na univerzitě. V Hrotu jste o tom napsali někdy v dubnu? No a děkan rezignoval až teď v prosinci. A tehdejší rektorka říká, že má svědomí čisté? To je neuvěřitelné,“ shrnul Tomáš Zima.

Psali jsme: „Co by se muselo stát, abyste nevolil Nerudovou?“ Kalousek odpověděl. A pak radši mazal „Musí odejít s brekem.“ Skandál Nerudové nabral obrátky. Peněz víc než u Čapího hnízda Ulehčili mi to. Asi zůstanu doma. „Umělci“ a osobnosti splnili úkol, odradili voliče „Senát je zlo. Kandidáti? Směšné figury.“ Klaus velmi přitvrdil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.