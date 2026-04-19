To by u Moravce nešlo. Řezníček a Vondráček se drsně pohádali

Moderátor debaty Martin Řezníček hned v úvodu diskuse poznamenal, že vláda zakázala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) využít k cestě na Tchaj-wan armádní letadlo. A Radek Vondráček okamžitě prohlásil, že toto rozhodnutí je naprosto správné.
„Já jsem v uplynulých letech sledoval několik delegací na Tchaj-wan a když to budu brát čistě z pohledu ekonomické diplomacie, tak ta pozornost je ostrovu věnována přiměřeně, ne-li nadstandardně. Vzhledem k velikosti světa jsou i jiné relace, na které bychom se mohli soustředit. Škoda, že pan Vystrčil nekomunikuje lépe s ostatními ústavními činiteli. Ta komunikace by měla probíhat mezi předsedou vlády a předsedou Senátu a víme z minulosti, že tam je určitý deficit,“ pravil Vondráček.
Řezníček na to konto upozornil, že Tchaj-wan v České republice zaměstnává víc lidí než Čína a zaměstnává více Čechů než Čína, ale podle Vondráčka toto sice nikdo nezpochybňuje a přesto platí, že je třeba soustředit se i na jiné části světa. Např. na Střední Asii, země jako jsou Kazachstán, Ázerbájdžán a další.
Když se ke slovu dostal Jan Lipavský, konstatoval, že Miloš Vystrčil měl dostat vládní speciál na Tchaj-wan.
„Andrej Babiš si hraje s letadly, takže mu to letadlo nedal. Já to beru jako hotovou věc a bude to znamenat, že ti podnikatelé, kteří na tu významnou podnikatelskou konferenci, na to podnikatelské EXPO, které se tam koná, tak tam tedy poletí tou přímou linkou,“ poznamenal Lipavský s tím, že se linka Praha-Tchaj-pej stále posiluje a brzy to bude nejvýznamnější letecké spojení, které Praha s Asií bude mít.
„A ta přímá linka začala na základě toho, že se za naší vlády rozvíjely dobré vztahy s Tchaj-pejí. Bude se stavět velká továrna na čipy v Drážďanech. A my bychom se na tom mohli podílet, ale musíme na tom pracovat. I ti lidé budou do těch Drážďan jezdit přes Prahu. Nedělejme si iluze, že ta továrna mohla být v Česku. Ti Němci do toho dávají 10 miliard. To je na úrovni Temelína,“ podotkl Lipavský.
Vesecká připomínala, že do Číny jezdí delegace z Německa, z Francie i z dalších zemí a podle jejího názoru není důvod, aby teď předseda Senátu na Tchaj-wan jezdil. „Myslím si, že je to otázka vlády, která rozhodne, kdy nejlépe realizovat ekonomickou diplomacii,“ zdůraznila Vesecká.
Demetrashvili ve shodě s Lipavským poznamenala, že když už máme dobré vztahy s Tchaj-wanem, tak je třeba tyto vztahy udržovat.
„Nechce toho našeho barvotiskového pohledu Tchaj-wan nebo Čína. My chceme oboje,“ zdůraznil v tu chvíli Vondráček.
A znovu zopakoval, že minulá vláda věnovala Tchaj-wanu velkou pozornost, zatímco do Číny kupříkladu senátoři nejezdili. „Mohl by mít trochu rozum pan předseda Senátu. Ví, že už tam byl a ve spoustě jiných destinací nebyl,“ poznamenal Vondráček.
Dovolával se přístupu na velký čínský či velký indický trh. Na tom bychom podle Vondráčka měli pracovat.
„Nedělejme si iluzi, že v Číně komunisté na pana premiéra čekají,“ ozval se Lipavský s tím, že Číňané zvyšují tlak na zahraniční firmy a chtějí je mít pod kontrolou, což z pohledu podnikatelů není právě v pořádku.
Když znovu dostala prostor poslankyně Vesecká, konstatovala, že vláda Andreje Babiše bude plnit své bezpečnostní závazky, ale bude je naplňovat v rámci rozpočtových možností České republiky a bude je naplňovat smysluplně. „Vláda bude zodpovídat za to, jakým způsobem bude plnit závazky. Proto je naprosto logické, že na summit v Ankaře pojede premiér s delegací, kterou si určí,“ poznamenala Vesecká.
„Prezident České republiky chce pracovat, premiér Babiš mu to nechce dovolit,“ prohlásil v tom okamžiku Lipavský. Podle exministra zahraničí rozhodně není náhoda, že do Prahy dorazil generální tajemník NATO Mark Rutte.
Moderátor Martin Řezníček při pohledu na letošní rozpočet, který v upravené podobě schválila vláda Andreje Babiše, konstatoval, že tato koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD nehodlá plnit své zahraniční závazky, protože na obranu je připravena v rozpočtu vydat jen 1,7 procenta HDP.
A tady se rozzlobila jak Vesecká, tak Vondráček. Oba zdůraznili, že vláda plní své závazky.
Vondráček myšlenku rozvedl. A Řezníčka přitom nešetřil.
„Vaše věta, že tato vláda nehodlá dostát svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet,“ chtěl nejdřív celou věc ukončit Vondráček.
„Vy jste řekl, že tato vláda nehodlá. To bylo vysoce manipulativní. Kdo to řekl?“ začal se zlobit Vondráček.
„V tomto roce,“ podotkl Řezníček v připomínce současného rozpočtu.
„Ale my máme 2,07 procenta HDP,“ oponoval Vondráček moderátorovi.
„1,7 je to, co je v rozpočtu schváleno na tenhle rok,“ trval na svém Vondráček.
„My máme svou vlastní trajektorii tempa, kdy do roku 22035 dosáhneme toho, co se slíbilo,“ nenechal se zastavit Vondráček.
„Pane Vondráčku, ve schváleném rozpočtu je 1,7,“ trval si na svém i moderátor Martin Řezníček.
„Byla to manipulativní věta,“ zopakoval Vondráček.
„Omlouvám se, ale nebyla,“ odmítal Řezníček uhnout ze sporu.
„Vaší metodikou. Vy máte 1,7. My máme 2,07,“ pokračoval Vondráček.
Řezníček konstatoval, že kdyby se do toho započítala i modernizace vlakové trati u Karlštejna, tak se možná vláda dostane na číslo, o kterém mluví Radek Vondráček.
„Tohle poslouchám od opozice v parlamentu, vy jste moderátor České televize,“ zlobil se Vondráček. „Já jsem od toho chtěl jít v klidu, ale prostě když řeknete, že tato vláda nehodlá plnit své závazky, je to manipulativní výrok. Dávejte si na to pozor. Zlepšete svoji práci. … Je to vyslovená lež, že tato vláda nehodlá něco plnit. My máme schválený rozpočet, my chceme plnit sliby dané našim voličům, my máme bezpečnost jako prioritu, ale máme i jiné priority. Chceme udržet nějakou životní úroveň. A já trvám na tom, že je to manipulativní,“ zlobil se Vondráček.
„A co tam (na summitu NATO) chce říkat? To to chce zopakovat?“ ptal se Vondráček.
Poslanec ANO také konstatoval, že prezident spory s vládou vyhrotil dopisem zaslaným premiérovi Babišovi a teď budou oba politici těžko hledat shodu na nějakých tématech. Byť je to i podle Vondráčka v některých otázkách stále možné.
Vesecká prohlásila, že Česko je pro NATO tranzitní zemí a z tohoto pohledu podle ní dává smysl posílit dopravní infrastrukturu.
Lipavský kontroval, že vláda Andreje Babiše je vláda levicová, až přímo socialistická, a takové vládě se těžko hledají prostředky na obranu země. Ale to nemění nic na tom, že ve světě se válčí a Česko na to musí reagovat. „Poslední věc, kterou chci říct, je, že Karlštejn byl součástí obranné infrastruktury ve 14. století, ne ve 21. století,“ řekl Lipavský.
Vondráček na to konto upozorňoval, že by bylo snadné zaplnit závazek NATO, kdybychom někde nakoupili předražené tanky. Ale ty tanky pak vydrží na bojišti 2 hodiny, protože válčení prochází bezmála revolucí, jak to ukazuje i ruská agrese na Ukrajině, kde po stovkách létají drony a kde Ukrajinci na obranu nasazují i pozemní roboty.
Lipavský zdůraznil, že vláda musí dbát o bezpečnost země, kterou podle jeho názoru tato vláda zanedbává. „A vy se na nás nezlobte, že vám to jako opozice připomínáme,“ řekl Lipavský.
Došlo i na Írán. Vondráček s Veseckou upozorňovali, že Česko je dlouhodobě v pozici spojence Izraele. Opoziční poslanci upozorňovali, že Donald Trump nařídil útok na Írán bez konzultace s partnery v NATO, ale dnes se zlobí, že ti samí partneři mu v operaci nepomáhají.
Ve druhé polovině diskuse Řezníček přehodil diskusní výhybku ke změně financování veřejnoprávních médií. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce ČT i ČRo platit z rozpočtu a poslanci opozice jsou připraveni vyrazit za obě média na barikády a veřejnoprávnost obou médií bránit. Chtějí bránit jejich stávající způsob financování a zachování nezávislé veřejné služby.
Vondráček odmítl, že by změna financování televize byla zestátněním této televize.
Lipavský prohlásil, že veřejnoprávní média vnímá jako média, s nimiž české děti vyrůstají od kolébky a jedna parta i tady chce tato média urvat.
Vondráček kontroval, že je tu jistá část voličů, kteří musí posílat koncesionářské poplatky, i když je jim to výrazně proti mysli. A právě na tyto voliče chce podle Vondráčka stávající
koalice reagovat. Stejně tak si chce posvítit na to, zda Česká televize hospodaří efektivně.
„Navrhujeme podobu veřejnoprávních médií a na to, jak budou tato média pokračovat,“ pravil Vondráček.
„(Veřejnoprávní média) možná budou fungovat úplně stejně, ale za méně peněz,“ doplnila Vesecká.
Jak Vondráček, tak Vesecká také zdůraznili, že na zákoně o ČT a ČRo se stále pracuje a ještě bude pracovat, protože debata kolem něj je velice živá.
Lipavský žádal, aby koalice tento návrh hodila pod stůl a začala pracovat na seriózním návrhu, který budou konzultovat i s opozicí.
„Když něco funguje, tak na to nesahejte,“ žádala Vondráčka s Veseckou pirátka Demetrashvili.
Vesecká poté poznamenala, že pořad StarDance by mohl stejně dobře fungovat i na soukromé televize. Veřejnoprávní médium má místo Star Dance podávat objektivní informace.
Lipavský prohlásil, že jistě má cenu vést debatu, co může Česká televize zlepšit, ale to podle něj ještě neznamená, že je nutné měnit její financování.
