To byl řev! V Polsku si to zemědělci přišli vyřídit s ministrem. Kvůli Ukrajině

U našich severních sousedů se blíží volby a předvolební napětí by se dalo krájet. Skupina polských zemědělců se ostře pohádala s náměstkem ministra zemědělství. Zemědělci totiž zjistili, že se jim nedaří prodat jejich loňská sklizeň. I kvůli tomu, že se musí potýkat s konkurencí levných dodávek z Ukrajiny. Podle serveru polského listu Gazeta Wyborcza se před Ministerstvem zemědělství rozpoutal takřka masakr.

V Polsku proběhnou za pár měsíců parlamentní volby a zdá se, že ve vládní straně Právo a spravedlnost houstne napětí. Strana Jarosława Kaczyńského bude usilovat o třetí mandát k vládnutí a u našich severních sousedů panuje jistý neklid. Tento neklid se projevuje i v tom, že Kaczyńského koaliční partner Janusz Kowalski ze strany Solidární Polsko, která se v roce 2012 odštěpila od strany Právo a spravedlnost, ale v roce 2014 s ní utvořila volební alianci, křičel na polské farmáře. Polští farmáři jsou přitom jedním z pilířů voličské podpory pravicové konzervativní vlády.

„Náměstek ministra zemědělství Janusz Kowalski se rozzuřil a křičel na farmáře, kteří přišli do budovy jeho ministerstva. Poslanec Solidárního Polska dlouhodobě udává trendy verbální agrese,“ napsal k tématu server listu Gazeta Wyborcza s tím, že ve čtvrtek do budovy ministerstva zemědělství vstoupila skupina zemědělců, která se dožadovala rozhovoru s ministrem zemědělství Robertem Telusem. S tím chtěli mluvit o obilí a nízkých výkupních cenách ovoce. Na chodbě se setkali s Januszem Kowalskim, státním tajemníkem ministerstva zemědělství. A v tu chvíli podle serveru polského listu nastal doslova „masakr“.

Ukázalo se, že polští producenti nejsou schopni prodat loni sklizené obilí za uspokojivou cenu, protože Polsko zaplavilo levné dovezené obilí, mimo jiné z Ukrajiny. Masivní protesty farmářů po celém Polsku vedly k rezignaci Henryka Kowalczyka, kterého na ministerstvu zemědělství nahradil právě Robert Telus.

Michał Kołodziejczak, farmář a šéf uskupení AgroUnion v rozhovoru pro server listu Rzec Pospolita prohlásil, že „kdybychom nahlédli do (neexistujícího) seznamu subjektů, které vydělaly na dovozu obilí z Ukrajiny, byl by to velký skandál. Potkali bychom firmy, které jsou spojeny se stranou Právo a spravedlnost“.

„Byl to spíš Janusz Kowalski, kdo na mě křičel. Naskakuje mi husí kůže, když si vzpomenu na scény z ministerstva a jeho běsnění. Budovu obývali farmáři, ale i zaměstnanci různých firem a lidé, kteří mají vlastní podniky. Dlouho jsme si domlouvali schůzku s ministrem Telusem. Neřekl nám, kdy můžeme přijet, tak jsme přišli v termínu. Šel jsem tam s několika konkrétními otázkami, na které jsem bohužel nedostal odpověď. Chtěli jsme získat seznam firem, které dovážely obilí do Polska z Ukrajiny. Dodnes takový seznam neexistuje a ministr se vymlouvá. Nemohl jsem dělat nic jiného, než vstoupit na ministerstvo. Připomínám, že naši aktivisté stáli dva týdny před ministerstvem a prodávali tam maliny, rybíz a třešně, aby ukázali složitou situaci. Žádného ministra ani náměstka to však nezajímalo. Jen zaměstnanci ministerstva přišli a nakoupili spoustu těchto plodů. Mnoha zaměstnancům ministerstva naše důsledná přítomnost na ministerstvu otevřela oči. Dosud tvrdili, že naše problémy nastolujeme pouze pro politické účely. Zaměstnanci ministerstva přicházeli dva týdny každý den a nakupovali u nás. Až doteď, když jsme někam vstoupili, se zaměstnanci a ochranka snažili vzdorovat. V této situaci nic takového nebylo, protože lidé věděli, že jsme měli pravdu,“ pravil Kołodziejczak.

Upozornil, že se nedá říct, že by nespokojení zemědělci na ministerstvo vtrhli. Ve skutečnosti prý před vstupním vchodem nestál žádný hlídač a zemědělci do budovy zkrátka a dobře vešli. Vešli dovnitř, neboť měli pocit, že pokud by jen vydali další tiskovou zprávu a nikam nechodili, nikdo si jich nebude všímat. Ministr Telus podle Kołodziejczaka ve skutečnosti nehodlá se zemědělci vést dialog, takže neviděli jinou cestou, než na sebe upozornit výraznější akcí. Ministr si podle něj odmítá připustit, že v systému bují rakovina, která doléhá právě na zemědělce. A pokud se podle Kołodziejczaka nebude proti této rakovině bojovat, v obchodech budou k dostání sice relativně levné, ale v podstatě velmi nekvalitní potraviny.

Video z incidentu

„Nezdravé jídlo, které nemá žádnou nutriční hodnotu, může zůstat cenově dostupné. Ale opravdu to chceme jíst? Lidé na venkově mají pocit, že je nikdo nebrání. Nikdo se nebrání tomu, na čem zemědělci dlouhá léta pracovali, ani proti hrozbám, které přicházejí. Místo toho se zavádějí beznadějné nápady a rozdávají se peníze,“ rozčílil se.

„Musíme bránit naše právo na zdravé a cenově dostupné potraviny. Pomalu ztrácíme potravinovou bezpečnost. Mnoho lidí, kteří se zabývají jinými odvětvími, se připojuje k AgroUnia, protože vědí, že je budeme schopni bránit díky naší efektivitě. Klesají mi ruce, když slyším, že opoziční politici nejsou schopni nic dělat, protože jsou v opozici. Tím se uzavírá téma, proč má PiS stále vysokou podporu. Poslanec dostane 17 000 zlotých na provoz své kanceláře a pak řekne, že pro lidi nemůže nic udělat. To je úplně něco jiného než lidé, kteří včera věnovali svůj čas a přišli na ministerstvo patologii medializovat. Myslím, že opoziční politici by měli větší podporu, kdyby hájili to, co v Polsku hrozí, dokonce i vstupem na ministerstvo a protestem,“ pokračoval ve slovní palbě.

I proto je Kołodziejczak odhodlán kandidovat v blížících se volbách a stát se zákonodárcem.

Server Money.pl k situaci napsal, že „čtvrteční ‚vyjednávání‘ 35 aktivistů AgroUnion s náměstkem ministra zemědělství Januszem Kowalskim v ministerském koridoru v budově ministerstva zemědělství se zapíše do nechvalně proslulé historie Sjednocené pravice. Na takovou přehlídku arogance a arogance moci, kterou Poláci viděli díky nahrávce nahrané na síť, se dlouho nezapomene“.

Úředníci ministerstva viděli náměstka Kowalského, jak křičí na zemědělce, jestli táhnou za jeden provaz s opozičním lídrem Donaldem Tuskem. Zemědělci mu odpověděli jednoznačným zvoláním: „hanba, hanba, hanba“.

Volby podle polské ústavy vyhlašuje polský prezident. Pravděpodobně proběhnou někdy na přelomu října a listopadu. Proti sobě v nich budou stát dva hlavní tábory. Na jedné straně Právo a spravedlnost spolu s menšími pravicovými partajemi a na straně druhé Občanská platforma v čele s Donaldem Tuskem, která je součástí širší tzv. Občanské kolice.

V roce 2019 v parlamentních volbách získala pravicová koalice 43,6 procenta hlasů a středová Občanská platforma získala 27,4 procenta hlasů. Vedle těchto hlavních politických sil se o hlasy voličů bude ucházet ještě sjednocená Levice, koalice Konfederace, která spojuje krajně pravicové strany a politická uskupení tzv. Třetí cesty.

