To byla lež. Připomínka Fialovi, co padlo před volbami

V poslední době se se stále vyšší intenzitou dostávají na veřejnost zprávy o nutném zvýšení příjmů státního rozpočtu, který v současné době zápasí s rekordním schodkem. Jedním z prostředků, jak tyto příjmy zvýšit, je navýšení některých daní. Dalším problémem se jeví rostoucí počet důchodců. Tady vláda zvažuje jejich pozdější odchod do důchodu. To vše je v rozporu s předvolebními sliby vládnoucích stran a někteří novináři to označují rovnou za populismus.

Před volbami totiž vládnoucí pětikoalice nechtěla o zvyšování daní či o vyšším věku pro odchod do důchodu ani slyšet. V současné době ale toto téma ve vládních kruzích rozhodně není tabu.

Naopak se postupem času zdá být reálné, že k navýšení daní dojde. Vláda již schválila daň z mimořádných zisků, mluví se o úpravě DPH a sjednocení jejích nižších sazeb.

Na stůl se, mimo jiné, dostala i daň z nemovitosti, jejíž zvýšení označil před volbami současný ministr financí za „nebezpečný nápad“.

Na vzniklou situaci reagují někteří novináři a připomínají vládě její postoje z minulosti. Jednou z takových je i Apolena Rychlíková.

„Když SPOLU před volbami hlásalo ,nebudeme zvyšovat daně', už řada příčetných lidí upozorňovala na to, že je to prostě populistická lež,“ upozorňuje na svém twitterovém účtu novinářka a aktivistka Apolena Rychlíková na to, že podle mnoha lidí nebyla tato prohlášení realistická, ale naopak populistická.

2/2 chci tím ale jen upozornit na to, že ten tolik omílaný populismus a lhaní před volbami i po nich není jen práce Babiše a Okamury, zdaleka ne. I tohle, neschopnost na rovinu komunikovat s voliči, neustálé výmluvy, vyhýbání se realitě, to politiku poškozuje. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) February 13, 2023

„To samé se týká odchodů do důchodu,“ je si Rychlíková jistá i dalším nereálným předvolebním slibem stávající vlády a přidává svůj pohled na daňovou situaci a její řešení.

„Já jsem pro jiný typ danění a daň z nemo máme směšně nízkou,“ uvádí a naznačuje, že by byla pro to daň z nemovitosti zvýšit.

Na druhou stranu poukazuje na to, že „odchod do důchodu v 68 jí přijde šílený,“ tedy cestou zvyšování věku pro odchod do důchodu by Rychlíková nešla.

To ale evidentně není to hlavní, co chtěla aktivistka sdělit. Zmíněné daně použila jen jako příklad populistických slibů a upozornění na to, že navzdory mantře, kterou opakuje vládní koalice, není podle ní populismus pouze výsadou SPD či ANO, ale také právě stávající „pětikoalice“, důkazem čehož jsou právě zmíněné sliby o nezvyšování daní.

„Chci tím ale jen upozornit na to, že ten tolik omílaný populismus a lhaní před volbami i po nich není jen práce Babiše a Okamury, zdaleka ne. I tohle, neschopnost na rovinu komunikovat s voliči, neustálé výmluvy, vyhýbání se realitě, to politiku poškozuje,“ je si Rychlíková jistá.

