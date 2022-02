To chcete válku?! sjel Putin novináře. A pozor: Nový vývoj

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 1% Ne, je to nehorázné přirovnání 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 647 lidí

Zatímco ve Washingtonu jednali o situaci na Ukrajině prezident USA Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz, v Moskvě jednali ruský prezident Vladimir Putin a francouzský prezident Emmanuel Macron. Jednali mnoho hodin a po jednání se shodli, že jednání se vyvíjejí nadějným směrem.

Padla však i slova o válce.

Na tiskové konferenci zazněl dotaz francouzského novináře, zda je Rusko připraveno vést válku se Severoatlantickou aliancí. Putin otázku otočil a oznámil, že si NATO musí ujasnit, zda chce vést válku s Ruskem.

„Chcete, aby se NATO ocitlo ve válce s Ruskem? Přesně to by se stalo, pokud by Ukrajina vstoupila do NATO a pokusila se realizovat svou politiku ‚reintegrace‘ Krymu silou,“ řekl Putin. „Rusko je jednou z jaderných mocností. V takové válce by nebylo vítězů. Prezident Macron si takový výsledek nepřeje. Já také ne. Proto je prezident Macron tady, proto vedeme jednání a hledáme možná řešení,“ oznámil Putin.

