Tohle senátoři neřekli! Pozadí voleb do ČT: Nebudou rádi

Publicista Filip Rožánek v textu pro server iHNED.cz napsal, že senátoři, kterým se nelíbí, že se do mediálních rad České televize dostali lidé jako ekonomka Hana Lipovská nebo moderátor Luboš Xaver Veselý, mohou poděkovat především sami sobě. Rozjeli totiž akce, které asi myslí dobře, ale dopadlo to jako vždycky...

Jednou z kandidátek do Rady České televize byla i ekonomka Hana Lipovská, která až do konce loňského roku pracovala pro institut Václava Klause. Senátor Marek Hilšer a spolu s ním osmnáct dalších kolegů vyjádřilo přání, že by se Lipovská v Radě ČT objevit neměla, protože lze pochybovat o tom, že bude k veřejnoprávnímu médiu opravdu nezávislá. Lipovskou však kritizovali takovým způsobem, že ji možná významně zviditelnili. Tak to viděl mimo jiné i člen ODS Jan Paluska, který senátoru Hilšerovi poděkoval, že toho pro Lipovskou udělal opravdu hodně.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 5382 lidí

Podle Rožánka aktivita Hilšera a jeho kolegů nepatřila mezi nejlepší počiny, protože kandidovat do Rady ČT mohla i Lipovská, ať už se to senátorům líbí, nebo ne. I Lipovská je součástí české společnosti, zastupuje jistou část národa a může sledovat práci ČT. Stejně jako to v minulosti činily i jiné osobnosti, které byly označovány za kontroverzní.

„Největší ostudu si však senátoři utrhli při veřejném slyšení, kde byli v pozici stejných hostů jako třeba přihlížející veřejnost. David Smoljak a Marek Hilšer se chtěli pustit do Hany Lipovské, dotaz však stihl položit jen první z nich. Poté vypršel časový limit slyšení, stejný jako u všech ostatních kandidátů. Hilšer však zkoušel klást otázky i pak, navzdory férovým pravidlům. A když mu to poslanci vytkli, urazil se, že mu znemožňují se ptát. Kandidátka v té chvíli působila věcněji a klidněji. Emoce dělají jakékoliv debatě medvědí službu. A v tomto případě navíc sešikovaly příznivce Lipovské, která do finálového soupisu při hlasování hladce prošla. Nejlepší úmysly někdy dosáhnou přesného opaku,“ napsal Rožánek.

Narážel tím na slyšení, na kterém mimo jiné vysvětlovala, kde vidí prostor k zefektivnění práce České televize a k možným úsporám.

Anketa Chcete, aby Hana Lipovská byla zvolena členkou Rady ČT? Chci 96% Nechci 4% hlasovalo: 10632 lidí

„Problém je v mistrovstvích světa, olympiádách a volbách, které jsou vždycky nárazové, a způsobují tedy výdajové problémy. Neškrtala bych ani ve mzdách. Kde lze šetřit, jsou kapitálové výdaje a investice. Už nebudou, doufejme, Sněmovnou schválené další vlny digitalizace. Takže velkých kapitálových výdajů jsme se snad už zbavili. Je otázkou, zda musíme být ve fyzické variantě v každém kraji. Já bych škrtala, ale racionálně, ne natvrdo v kapitole investičních výdajů,“ uvedla. Její slova přinesl server Lupa.cz.

Senátor za hnutí STAN David Smoljak položil další otázku. „Platí ještě, že nerozumíte smyslu veřejnoprávních médií? Jak byste za takové situace kontrolovala veřejnou službu?“ vypálil v reakci na přiznání samotné Lipovské, že veřejnoprávní televizi nesleduje.

„Jako ekonom vnímám tři různé náplně termínu veřejnoprávnost. První vrstva je subjekt veřejného práva, druhá vrstva je používána ve smyslu vyživovaný televizními poplatky, a tam jako ekonom budu tvrdit, že máme prozkoumat všechny způsoby financování. A třetí vrstva je v zákoně, že úkolem ČT je poskytování veřejné služby. A s tím já nikdy v životě nebudu polemizovat,“ přislíbila.

Ale hodlá ČT kontrolovat.

„A já jako ekonom se budu ptát – má tohle naplňovat subjekt státní, veřejnoprávní, soukromý, nebo jaký? Zajímá mě, která forma bude nejefektivnější pro hlavní cíl, tedy plnění veřejné služby,“ odvětila Lipovská.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka se v tu chvíli Lipovské zastal a prohlásil, že senátor Smoljak je vůči Lipovské ve střetu zájmů, protože veřejně podpořil jiného kandidáta – Heřmana Chromého.

A jak již bylo řečeno, Lipovské chtěl položit dotaz také senátor Marek Hilšer. Ale neuspěl. Položil totiž otázku pozdě a překročil určený časový limit.

„Senátor Marek Hilšer se snažil položit otázku kandidátce už po časovém limitu. Poslanci vyhlásili pětiminutovou přestávku poté, co ignoroval jejich žádosti, že mají na každého kandidáta vymezený časový limit,“ napsal k tomu server.

Místo otázky si tak Hilšer mohl vzpomenout jen na přísloví, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

