Tommy Robinson sbalen policií. Jen seděl v kavárně

Robinson se sice do průvodu nepřipojil, policii však stačilo to, že si sedl do kavárny nedaleko jeho konání a objednal si v ní snídani. Policisté aktivistu následně vyzvali k odchodu, což odmítl a upozornil také na svou novinářskou profesi.



Dle The Independent se před kavárnou hádal deset minut s policisty, kteří jej následně odvedli.



Policisté poté podle Guardianu uvedli, že muže zadrželi, jelikož „odmítl uposlechnout výzvy k odchodu“. „V posledních dnech jsme byli s organizátory pochodu v častém kontaktu. Ti se jasně vyjádřili, že mají obavy, že účast tohoto muže a těch, kteří ho pravděpodobně doprovázeli, vyvolá strach u ostatních účastníků. Stejný názor vyjádřili i ostatní. V důsledku toho s ním bylo vícekrát hovořeno a byl upozorněn, že jeho další přítomnost v oblasti může způsobit obtěžování, znepokojení a obavy ostatních. Byl vyzván, aby oblast opustil, ale odmítl tak učinit,“ doplnili.

BREAKING:



Dozens of British police officers just arrested Tommy Robinson at the March Against Antisemitism in London.



They have practically made no arrests during the violent anti-Israel protests in the British capital city in previous weeks. pic.twitter.com/R2aVNvWSkd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023

Server The Guardian v této souvislosti podotkl, že se Robinson a jeho příznivci měli zapojit do střetu s policií během 11. listopadu, kdy se v ulicích Londýna konala statisícová propalestinská demonstrace.



Právě za kritiku této demonstrace již před několika dny skončila ve své funkci britská ministryně vnitra Suella Bravermanová, které vadilo zejména to, že londýnská policie nedostatečně zasahovala vůči propalestinským demonstrantům.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Nedělního pochodu proti antisemitismu se podle odhadů účastnilo až 105 tisíc lidí a lidé během něj skandovali výzvy na podporu osvobození rukojmí držených palestinskými teroristy z Hamásu.



Gideon Falter, výkonný ředitel organizace Campaign Against Antisemitism, podle The Independent na akci rovněž odsoudil nápisy na propalestinských pochodech a upozornil na nárůst antisemitismu ve Spojeném království od 7. října až o tisíc procent. „Našimi městy procházely demonstrace, pochodovalo naše hlavní město, kde lidé oslavují terorismus, kde lidé podněcují rasismus vůči židům,“ řekl.



„Včera jsme to opět viděli, ti lidé nesli transparenty s Davidovou hvězdou vyhozenou do koše s nápisem ‚prosím, udržujte svět v čistotě‘, vzkazy, které by nebyly nemístné akorát tak v Německu 30. let, to je otřesné,“ poznačil.

Seeing so many people marching against antisemitism in London is truly heartwarming ??#MarchAgainstAntisemitism pic.twitter.com/qMdBukfFYA — European Jewish Congress (@eurojewcong) November 26, 2023

Pochodu proti antisemitismu v Londýně se zúčastnil také britský expremiér Boris Johnson a pro GB News uvedl, že je antisemitismus „starý virus, který číhá pod podlahou západní civilizace“.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

„Je to něco jako starý virus, který číhá pod podlahou západní civilizace, naší kolektivní paměti. A čas od času se vynoří. Je to věčné, nezmizí to a znovu to propuká. Jsme svědky vzplanutí a je třeba to pojmenovat,“ upozornil.



Johnson také dodal, že „je velmi smutné, že se tento pochod vůbec musí konat“. Antisemitismus na předchozích pochodech v Londýně jej prý utvrdil v „naprosto lidské nutnosti existence Izraele“. „Myslím, že antisemitismus, který jsme viděli na některých pochodech po celé Evropě, mě skutečně utvrdil v tom, že Izrael musí existovat,“ řekl bývalý britský premiér.

