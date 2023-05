Trik, hra s čísly. Co vám dají, to pak seberou. Daniel Vávra pětikoalici spočítal její „spoření“

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 99% Nevím 0% hlasovalo: 234 lidí

Danielu Vávrovi to nedalo a pustil se proto do podrobných propočtů, podíval se na příjmovou i na výdajovou stránku státního rozpočtu, rozebral mandatorní a kvazimandatorní výdaje, aby zjistil, že vláda nehledala úspory tam, kde mohla a raději jednoduše zvedla všem daně a porušila tak své původní sliby.

„V době, kdy je krize, se stát rozhodl i nadále zvyšovat organizacím rozpočty a peníze místo šetřením získá jak? Získá okradením těch, co pracují. Tedy daněním. Tu procentíčko, tu dvě, tady dvojnásobek daně z nemovitosti, támhle zvedneme sociálku skoro 2x a samozřejmě zdaníme chlast a hulení, až se z toho po*erete,“ píše Vávra a dodává: „Pokud to bude ještě pár let pokračovat, budou daně sto procent a daně za chlast a cigára možná i 200 procent.“

Celé je to podle jeho slov pouze Fialova hra s čísly.

Fotogalerie: - František Josef I. v nemocnici

„Přitom je to jen hra s čísly. Pokud jste státní zaměstnanec, tak stát, aby na vás nemusel šetřit, vám jakože valorizuje plat, aby vás nena*ral, ale napálí vám vyšší sociálku, daně z příjmu, daň z nemovitosti, daň z chlastu a cigár a jelikož zvednul daně i OSVČ a právnickým osobám, ty si to promítnou do cen svých služeb, takže se všechno zdraží a vy si za svůj valorizovaný plat koupíte stejně, nebo míň, jako kdyby vám ho nezvedli a nezvedaly se daně. Plus to samozřejmě znamená i inflaci. Jo a díky vyšší dani z nemovitosti se samozřejmě zvednou nájmy,“ vysvětluje Vávra svým spoluobčanům, že žádné výhody pro ně z „reforem“ neplynou.

„To, co vláda představila, je tak jen špatný kouzelnický trik. Žádná reforma. Je to asi podobné, jako když zjistí student, že potřebuje víc peněz, ale víc pracovat se mu nechce, omezit výdaje taky ne, tak prostě ukradne, co potřebuje, tátovi z peněženky,“ přibližuje závěrem Vávra chování vlády na zjednodušeném příkladě.

Psali jsme: „Lžipetr jede.“ Pekarová? Chyběl jen rozsudek. Holec měl žně Zoufalství od začátku do konce, žasnou ekonomové nad reformou. Ať mi to paní Nerudová ukáže... „My vás okrademe a vy nám poděkujete“. Dvě hodiny vládní prezentace a národ má dost Generální stávka, hrozí odbory. Byly obejity a přijetí balíčku chtějí bránit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.