James David „J. D.“ Vance, rodným jménem James Donald Bowman, republikánský senátor USA ve státě Ohio, je znám tím, že pro ostrá slova nechodí daleko. Nějak čas ostře vystupoval i proti republikánskému kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi, ale v roce 2022 obrátil a zařadil se mezi Trumpovi spojence.

Pokud jde o Ukrajinu, Vance má jasno.

„Každý ví, každý s mozkem v hlavě ví, že to vždycky skončí vyjednáváním,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN. Zdůraznil, že Američané už poslali Ukrajincům desítky miliard dolarů, ale neřekli, čeho má být za tyto obří peníze dosaženo. A to je problém. Proto je podle něj na místě oddělit finanční pomoc pro Ukrajinu od finanční pomoci pro Izrael, o což se také republikáni pokusili, ale demokraté v Senátu tuto snahu zarazili.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18708 lidí

„Průměrný věk vojáka v ukrajinské armádě je nyní 43 let. To je fakt. Jsou starší než já. Mně je 39. … Dostáváme se do bodu, v němž budeme platit ukrajinským důchodcům obnovu celé země,“ pokračoval v rozhovoru pro CNN.

Bezpečnostní analytik Tyler Weaver k tomu poznamenal, že válku na Ukrajině mohli Američané ukončit asi tak před dvěma lety. Dnes už je podle jeho názoru pozdě.

„Bohužel, Spojené státy nyní nejsou schopny ukončit válku na Ukrajině. Zlomili jsme si všechny páky. Válka skončí za jakýchkoli podmínek, které nadiktuje Putin,“ poznamenal.

This is all well and good, and this would have been an excellent approach to take two years ago.



Unfortunately, the United States is not now in a position to bring an end to the war in Ukraine. We have broken all our levers. The war will end on whatever terms Putin dictates. https://t.co/cdhjwQuUJE