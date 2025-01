Trump má jasno, kdo může za teroristický útok

Tragicky odstartoval rok 2025 v New Orleansu v USA. Patnáct lidských životů vyhaslo a desítky zraněných zůstaly na místě poté, co řidič ve středu 1. ledna časně ráno vjel nákladním autem do davu lidí, kteří slavili příchod nového roku.

Řidič bezohledně vjel do lidí, potom vyskočil z vozidla a zahájil palbu na policisty. Po krátké přestřelce zůstal útočník ležet na zemi mrtev. Více než tři desítky lidí musely být převezeny do pěti nemocnic po celém městě. Dva zranění policisté jsou ve stabilizovaném stavu.

Prezident Joe Biden v projevu z Bílého domu vyjádřil upřímnou soustrast obětem a uvedl, že agenti zpravodajských služeb a orgánů činných v trestním řízení pracují na určení, zda podezřelý jednal sám, nebo měl komplice. Podle informací deníku The Guardian Biden dodal, že vyšetřování je „plynulé“.

Zvolený prezident Donald Trump z celé situace viní právě Bidena a jeho administrativu. „Naše země, to je katastrofa, je k smíchu celému světu! Takhle to dopadá, když máte OTEVŘENÉ HRANICE a slabé, neefektivní a prakticky neexistující vedení,“ hřímal Trump na síti X.

„Ministerstvo spravedlnosti, FBI a demokratičtí státní a místní prokurátoři neodvedli svou práci. Jsou nekompetentní a zkorumpovaní, protože strávili všechny své bdělé hodiny nezákonnými útoky na svého politického protivníka, MĚ, místo aby se soustředili na ochranu Američanů před vnějším i vnitřním násilnickým šmejdem, který infiltroval všechny aspekty naší vlády i samotného národa,“ uvedl Trump.

„Demokraté by se měli stydět za to, že dovolili, aby se toto stalo naší zemi. CIA se musí zapojit, a to TEĎ, než bude pozdě. USA se hroutí – v celém našem národě dochází k násilnému ohrožení bezpečnosti, národní bezpečnosti a demokracie. Zastavit to může jen síla a mocné vedení. Uvidíme se 20. ledna,“ vzkázal Trump a přidal své volební heslo Make America Great Again.

