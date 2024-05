Trump musí mlčet o soudu. Ale prolomilo se to. Našla se cesta

reklama

V případu vyplácení peněz za mlčení se pozornost zaměřuje zejména na pornoherečku Stormy Danielsovou, která u soudu minulý týden vypovídala o svém údajném sexuálním styku s Trumpem v roce 2006. V době prezidentské kampaně v roce 2016 údajně bývalý Trumpův právník Michael Cohen dostával instrukce, že má Danielsové a dalším lidem vyplatit peníze za mlčenlivost, aby nebyla ovlivněna Trumpova kampaň.

Trump nesmí podle soudního příkazu veřejně komentovat případ a kritizovat svědky, přičemž za porušení příkazu už dostal pokutu a v případě dalších prohřešků by mu hrozilo vězení. Trumpovi advokáti se proti příkazu k mlčení ohradili s tím, že bývalý prezident by měl mít možnost reagovat na výpověď Danielsové, ale soudce Merchan žádost odmítl.

Trumpova kampaň tak na podporu přivedla celou plejádu republikánských představitelů, aby se ho zastali. „To, co je prezidentovi znemožněno říci, což je ostuda, je, že každá osoba zapojená do tohoto stíhání je prakticky politickým agentem demokratů,“ řekl podle informací agentury AP News před budovou soudu senátor JD Vance z Ohia.

Přivedení spojenců k soudu umožnilo Trumpově kampani prosazovat své názory na proces a všechny zapojené včetně svědků a soudce, aniž by porušil příkaz k mlčení. Podle Trumpovy kampaně se všichni jeho pondělní hosté k soudu dostavili dobrovolně, aby podpořili bývalého prezidenta, a nebyli výslovně pozváni lidmi spojenými s kampaní.

„Šel jsem tam, protože prezident Trump je můj přítel. Znám ho déle, než se pohybuji v politice,“ prohlásil senátor za Floridu Rick Scott, který byl u soudu s Trumpem minulý týden. Následně ale přiznal, že ho pozvala Susie Wilesová, hlavní poradkyně Trumpovy kampaně.

Cesta pro Trumpa: Ústa ostatních

Mezi dalšími členy pondělní skupiny byli senátor Tommy Tuberville z Alabamy, poslankyně Nicole Malliotakisová z New Yorku a dvojice generálních prokurátorů Steve Marshall z Alabamy a Brenna Birdová z Iowy.

Nejhlasitější obhajobu Trumpa a kritiku celého procesu si vzal na starost senátor JD Vance, který by se v případě Trumpova volebního úspěchu mohl stát viceprezidentem. Vance zveřejnil na sociální platformě X vlákno, v němž zpochybňuje Cohenovu věrohodnost.

„Cohen si nepamatuje, kolik je jeho synovi let nebo kolik mu bylo, když začal pracovat pro Trumpa, ale určitě si pamatuje ty nejmenší detaily z doby před mnoha lety,“ uvedl ironicky a pozastavil se také nad tím, že Cohen přiznal, že tajně nahrával svého zaměstnavatele. „Úplně normální chování, že?“ ptá se Vance.

4) Cohen can’t remember how old his son is or how old he was when he started to work for Trump but I’m sure he remembers extremely small details from years ago! — J.D. Vance (@JDVance1) May 13, 2024

Celý proces s příkazem mlčení pro Trumpa je podle Vance jasným porušením americké ústavy a vměšováním do prezidentských voleb. „Tady je důvod, proč je tento proces vměšováním do voleb: mnohokrát jsem během dne slyšel Trumpův tým říkat ,kéž bychom to mohli říct, ale nesmíme'. Neustále se obávají soudcova příkazu mlčet, a to až do té míry, že to omezuje jejich schopnost komunikovat s voliči. Porušení ústavy a urážka amerického lidu,“ hřímal Vance.

6) Here’s why this trial is election interference: many times during the day I I heard the the Trump team say “wish we could say that but we’re not allowed.” They are *constantly* worried about the judge’s gag order, to the point that it limits their ability to communicate and… — J.D. Vance (@JDVance1) May 13, 2024

Kritiku směřoval také přímo na dceru soudce Juana M. Merchana, který na případ dohlíží. Merchanova dcera je totiž politická poradkyně, jejíž firma pracuje pro demokraty. Proces je podle Trumpových spojenců jednoznačně politicky motivovaný. Senátor Scott podle informací USAToday.com. prohlásil, že Merchanova dcera je „politická agentka a shání peníze pro demokraty.“

Proces bude podle odhadů trvat minimálně šest týdnů a podle Vance je jediným cílem „psychologicky deprimovat Donalda Trumpa". „Očekává se, že prezident zde bude šest týdnů sedět a poslouchat Michaela Cohena. Nyní jsem přesvědčen, že hlavním cílem tohoto procesu je psychologické mučení. Ale Trump je ve skvělé náladě,“ dodal Vance.

At Trump trial today. Some observations:



1) we started in Trump Tower with a beautiful view of Central Park. Then you come to a dingy court house with people like Alvin Bragg. They prevent his supporters from getting too close to the court house, and they prevent his friends… — J.D. Vance (@JDVance1) May 13, 2024

