Trump naštval členy NATO. Vyjádřil se, co podle něj dělali v Afghánistánu

Prezident USA Donald Trump rád říká, že Severoatlantickou alianci drží nad vodou jen Američané.
„Vždycky jsem se ptal: ‚Budou tam, kdybychom je někdy potřebovali?‘ Tak zní ta jediná skutečně zásadní otázka. A tím si nejsem jistý. Vím, že bychom tam byli, ale byli by tam i oni?“ nakladl Trump otazník ve čtvrtek v rozhovoru pro Fox News v Davosu ve Švýcarsku.
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se také nechal slyšet, že v Afghánistánu nasazovali krk především Američané, zatímco ostatní spojenci tak trochu stáli stranou.
Trumpovi to připomněl např. britský princ Harry. Princ podle BBC zdůraznil, že oběti vojáků je třeba respektovat, a poukázal na to, že klauzule NATO o kolektivní bezpečnosti byla uplatněna jednou – po útocích z 11. září.
Ozval se i britský premiér Keir Starmer. A současný nájemník Bílého domu ihned zařadil zpátečku.
„VELKOLEPÍ a velmi ODVÁŽNÍ vojáci Spojeného království budou vždy stát po boku Spojených států amerických! V Afghánistánu jich 457 zemřelo, mnoho bylo těžce zraněno, a všichni patřili k nejlepším válečníkům. Naše pouto příliš silné na to, aby se kdy mohlo přetrhnout. Britská armáda, s obrovským srdcem a duší, nemá konkurenci (kromě USA!). Milujeme vás všechny a vždy budeme!“ zdůraznil Trump na své sociální síti Truth Social i s využitím velkých písmen.
„Prezident může zpochybňovat spojenectví, měnit priority a dokonce se i hádat. Ale zesměšňovat vojáky znamená útočit na důstojnost těch, kteří bojovali, byli zraněni nebo zemřeli v Afghánistánu, na Balkáně nebo jinde. Nejde o to že ‚Amerika na prvním místě‘, ani o evropskou ješitnost, ale o respekt k padlým. Nebo přesněji řečeno, o jeho nedostatek. To je těžké snést – zejména pro demokracie, které vědí, že svoboda nikdy nebyla samozřejmostí a nikdy není zadarmo,“ je možné se dočíst na serveru deníku Bild.
