Trump naštval členy NATO. Vyjádřil se, co podle něj dělali v Afghánistánu

25.01.2026 11:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zdá se, že rozruch kolem Grónska utichá. Prozatím. Prezident Trump opět promluvil o největším ostrovu světa, o území, jež spadá pod evropského spojence v NATO, pod Dánsko. Jenže Trump se zastavil nejen u Dánska. Obořil se i na další spojence NATO. A dočkal se tvrdé odpovědi.

Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Prezident USA Donald Trump rád říká, že Severoatlantickou alianci drží nad vodou jen Američané.

„Vždycky jsem se ptal: ‚Budou tam, kdybychom je někdy potřebovali?‘ Tak zní ta jediná skutečně zásadní otázka. A tím si nejsem jistý. Vím, že bychom tam byli, ale byli by tam i oni?“ nakladl Trump otazník ve čtvrtek v rozhovoru pro Fox News v Davosu ve Švýcarsku.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se také nechal slyšet, že v Afghánistánu nasazovali krk především Američané, zatímco ostatní spojenci tak trochu stáli stranou.

Faktem přitom je, že v historii NATO existuje jen jedna jediná členská země, která požádala o aktivaci článku 5 o kolektivní obraně. Byly to USA, které článek 5 aktivovaly po 11. září 2001. A v následných operacích v Afghánistánu či v Iráku nasazovali život nejen Američané, ale také čeští vojáci, dánští vojáci, britští vojáci a také členové armád dalších členských zemí NATO.

Trumpovi to připomněl např. britský princ Harry. Princ podle BBC zdůraznil, že oběti vojáků je třeba respektovat, a poukázal na to, že klauzule NATO o kolektivní bezpečnosti byla uplatněna jednou – po útocích z 11. září.

Ozval se i britský premiér Keir Starmer. A současný nájemník Bílého domu ihned zařadil zpátečku.

„VELKOLEPÍ a velmi ODVÁŽNÍ vojáci Spojeného království budou vždy stát po boku Spojených států amerických! V Afghánistánu jich 457 zemřelo, mnoho bylo těžce zraněno, a všichni patřili k nejlepším válečníkům. Naše pouto příliš silné na to, aby se kdy mohlo přetrhnout. Britská armáda, s obrovským srdcem a duší, nemá konkurenci (kromě USA!). Milujeme vás všechny a vždy budeme!“ zdůraznil Trump na své sociální síti Truth Social i s využitím velkých písmen.

V Afghánistánu ale položili život i vojáci dalších členských zemí NATO. Včetně německých vojáků, což Trumpovi ostře připomněl i nejčtenější německý deník Bild.

„Prezident může zpochybňovat spojenectví, měnit priority a dokonce se i hádat. Ale zesměšňovat vojáky znamená útočit na důstojnost těch, kteří bojovali, byli zraněni nebo zemřeli v Afghánistánu, na Balkáně nebo jinde. Nejde o to že ‚Amerika na prvním místě‘, ani o evropskou ješitnost, ale o respekt k padlým. Nebo přesněji řečeno, o jeho nedostatek. To je těžké snést – zejména pro demokracie, které vědí, že svoboda nikdy nebyla samozřejmostí a nikdy není zadarmo,“ je možné se dočíst na serveru deníku Bild.

Psali jsme:

Libor Vondráček: Odcházíme od foltýnovského pojetí světa
Ukrajinci by se měli učit česky, ne obráceně. Vyoral zavrhl nápad
„Já jsem vám to říkal.“ Profesor Sachs odhalil selhání Evropy
„Překročil hranici.“ Orbán si všiml „drzého“ Zelenského

 

