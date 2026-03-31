Trump naznačil, že se na Írán vykašle a problém nechá Evropě

Americká operace proti Íránu pokračuje mnohem déle, než se původně předpokládalo. Podle deníku Wall Street Journal americký prezident Trump svým poradcům řekl, že je ochoten vojenskou kampaň proti Íránu ukončit i v případě, že Hormuzská úžina zůstane uzavřena a bude nadále pod kontrolou Íránu.
Trump se svými poradci prý došel k závěru, že operace na otevření Hormuzského průlivu by konflikt protáhla za původně slibovanou lhůtu čtyř až šesti týdnů. A dle WSJ se rozhodl, že USA by měly splnit „hlavní cíle“ zničení íránského námořnictva a vyčerpání íránských zásob raket, postupně utlumit vojenské akce a diplomaticky tlačit na Írán, aby obnovil volný tok zboží. Pokud tato strategie selže, Washington by na základě zdrojů z administrativy začal tlačit na Evropu a státy Perského zálivu, aby v otázce znovuotevření Hormuzského průlivu převzaly iniciativu. Vojenské řešení „není prioritou“, uvádí WSJ. List také podotýká, že Trumpova slova jsou v rozporu s jeho soustřeďováním a hromaděním sil na Blízkém východě.
Jsou také v rozporu s výhrůžkami, které americký prezident vůči Íránu směřoval, tedy že se vojensky zmocní ostrova Chárg a vybombarduje íránskou energetickou infrastrukturu. Nicméně jsou v souladu s Trumpovým prohlášením, že v Íránu už změna režimu proběhla a že američtí vyjednávači teď mluví „s úplně jinými lidmi“, kteří jsou dle Trumpa „velice rozumní“. O tomto prohlášení informoval deník New York Times.
Ekonom Lukáš Kovanda poznamenal, že když Trump Íránu pohrozil bombardováním elektráren a průmyslu, tak se cena ropy ani nepohnula. „To je trochu problém. Pro Trumpa. Když má jeho hrozby za plané trh, má je za plané jistě i Teherán. Kdo jiný než autor knihy Art of the Deal by měl vědět, že má činit jen takové hrozby, jaké je schopen naplnit,“ uvedl.
Trump pohrozil Íránu rozbombardováním všech jeho elektráren, tedy včetně jaderné, a navrch zničením srdce jeho ropného průmyslu na ostrově Charg.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 30, 2026
…a cena ropy se ani nehnula.
To je trochu problém. Pro Trumpa. Když má jeho hrozby za plané trh, má je za plané jistě i Teherán.…
Trump také na své sociální síti Truth Social sdílel svůj rozhovor z 80. let minulého století, ve kterém už tehdy prohlašoval, že je nutné se zmocnit íránské ropy. Což ovšem někteří lidé považují za náznak, že válka bude pokračovat a že Trumpova smířlivá prohlášení jsou pouze snahou o uklidnění trhu.
?? Trump Just Posted Video From 1987 on The Threat of Iran— Mr Producer (@RichSementa) March 30, 2026
"You're gonna have a war by being weak." pic.twitter.com/qkf4lEUSCW
Trumpův náznak, že je ochoten operaci ukončit, totiž přichází v době, kdy se cena ropy Brent dostala nejen nad hranici 100 dolarů za barel, ale dokonce 105 dolarů za barel.
BREAKING: US oil prices surge above $105/barrel, now up +22% since Wednesday. pic.twitter.com/fDuwlInv5w— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 30, 2026
A také když byl ještě v přístavu zasažen plně naložený kuvajtský supertanker Al-Salmi a státy Perského zálivu, které jsou spojenci USA, byly opět pod útokem íránských raket.
AL SALMI (9534793); a Kuwaiti VLCC supertanker laden with ~1.2M barrels of Saudi crude and 800,000 barrels of Kuwaiti crude as per our tracking. She was done loading a month ago. Tonight's incident was brought to our attention by @Osinttechnical. Thank you! https://t.co/azn5ygrgjg— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 30, 2026
