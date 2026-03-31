Trump naznačil, že se na Írán vykašle a problém nechá Evropě

31.03.2026 7:37 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Americký prezident Donald Trump svým poradcům řekl, že je ochoten operaci vůči Íránu ukončit, i pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřený. Pokud Írán nebude ochoten nechat lodě volně plout, bude Trump dle deníku Wall Street Journal tlačit na Evropu a státy Perského zálivu, aby se o otevření průlivu postaraly. Cena ropy přitom nyní přesáhla hranici 105 dolarů za barel.

Trump naznačil, že se na Írán vykašle a problém nechá Evropě
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Americká operace proti Íránu pokračuje mnohem déle, než se původně předpokládalo. Podle deníku Wall Street Journal americký prezident Trump svým poradcům řekl, že je ochoten vojenskou kampaň proti Íránu ukončit i v případě, že Hormuzská úžina zůstane uzavřena a bude nadále pod kontrolou Íránu.

Trump se svými poradci prý došel k závěru, že operace na otevření Hormuzského průlivu by konflikt protáhla za původně slibovanou lhůtu čtyř až šesti týdnů. A dle WSJ se rozhodl, že USA by měly splnit „hlavní cíle“ zničení íránského námořnictva a vyčerpání íránských zásob raket, postupně utlumit vojenské akce a diplomaticky tlačit na Írán, aby obnovil volný tok zboží. Pokud tato strategie selže, Washington by na základě zdrojů z administrativy začal tlačit na Evropu a státy Perského zálivu, aby v otázce znovuotevření Hormuzského průlivu převzaly iniciativu. Vojenské řešení „není prioritou“, uvádí WSJ. List také podotýká, že Trumpova slova jsou v rozporu s jeho soustřeďováním a hromaděním sil na Blízkém východě.

Jsou také v rozporu s výhrůžkami, které americký prezident vůči Íránu směřoval, tedy že se vojensky zmocní ostrova Chárg a vybombarduje íránskou energetickou infrastrukturu. Nicméně jsou v souladu s Trumpovým prohlášením, že v Íránu už změna režimu proběhla a že američtí vyjednávači teď mluví „s úplně jinými lidmi“, kteří jsou dle Trumpa „velice rozumní“. O tomto prohlášení informoval deník New York Times.

Ekonom Lukáš Kovanda poznamenal, že když Trump Íránu pohrozil bombardováním elektráren a průmyslu, tak se cena ropy ani nepohnula. „To je trochu problém. Pro Trumpa. Když má jeho hrozby za plané trh, má je za plané jistě i Teherán. Kdo jiný než autor knihy Art of the Deal by měl vědět, že má činit jen takové hrozby, jaké je schopen naplnit,“ uvedl.

Trump také na své sociální síti Truth Social sdílel svůj rozhovor z 80. let minulého století, ve kterém už tehdy prohlašoval, že je nutné se zmocnit íránské ropy. Což ovšem někteří lidé považují za náznak, že válka bude pokračovat a že Trumpova smířlivá prohlášení jsou pouze snahou o uklidnění trhu.

Trumpův náznak, že je ochoten operaci ukončit, totiž přichází v době, kdy se cena ropy Brent dostala nejen nad hranici 100 dolarů za barel, ale dokonce 105 dolarů za barel.

A také když byl ještě v přístavu zasažen plně naložený kuvajtský supertanker Al-Salmi a státy Perského zálivu, které jsou spojenci USA, byly opět pod útokem íránských raket. 

Zdroje:

https://english.aawsat.com/world/5257121-iran-fires-missiles-across-middle-east-trump-threatens-oil-hub

https://t.co/azn5ygrgjg

https://t.co/fDuwlInv5w

https://t.co/qkf4lEUSCW

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/2038724446047838691?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKovanda/status/2038610931735769499?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Osinttechnical?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RichSementa/status/2038684364679074133?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TankerTrackers/status/2038767266783785396?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.cnbctv18.com/market/commodities/brent-crude-eases-slightly-but-holds-above-105-amid-record-monthly-surge-ws-l-19878082.htm

https://www.nytimes.com/2026/03/30/world/middleeast/trump-regime-change-iran.html

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-war-strait-of-hormuz-ee950ad4

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

