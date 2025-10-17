Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Nebezpečí nezmizí ani po skončení války na Ukrajině. … Je jasné, že musíme posílit naši obranu proti Rusku,“ řekla na tiskové konferenci šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová. Citovala ji agentura Reuters.
Komise uvedla, že dva „vlajkové projekty“ jsou obzvláště naléhavé – Evropská iniciativa pro obranu proti dronům, dříve známá jako „zeď dronů“, a Eastern Flank Watch, jejímž cílem je „opevnit východní hranice EU na souši, ve vzduchu i na moři“.
V budoucnu by prý měl vzniknout Evropský vzdušný štít na obranu před raketami a dalšími vzdušnými hrozbami a Evropský vesmírný štít na ochranu evropských vesmírných aktiv a služeb.
Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius označil plán za „megaplán realizace s jasnými harmonogramy, cíli a povinnostmi referovat o tom, jak se daří projekty naplňovat“.
Ale teď záleží na tom, na čem se shodnou politici jednotlivých členských států EU. Záleží na tom, které z bruselských projektů schválí a koho určí, aby je rozjel. V rámci chystaných plánů také zatím nepadlo, kolik budou stát. Kubilius uvedl, že členové EU se nejprve budou muset dohodnout na podrobnostech projektů, než bude možné odhadnout náklady.
A zatímco se EU bude muset shodnout, kolik peněz bude ochotna vydat a na co, ukrajinská brigáda Azov oznámila, že odrazila další mohutný ruský útok dvaceti obrněnců.
„16. října se nepřítel pokusil o masivní mechanizovaný útok (v oblasti Dobropillji),“ uvedla brigáda Azov na facebooku. Brigáda uvedla, že při odražení útoku, jehož cílem bylo dobýt vesnici Šachove východně od Dobropillji, zničila devět ruských obrněných vozidel.
47. prezident USA Donald Trump se chystá učinit další pokus o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Na své sociální síti Truth Social oznámil, že se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tentokrát v maďarské Budapešti.
„Úvodní schůzky Spojených států povede ministr zahraničí Marco Rubio spolu s různými dalšími osobami, které budou určeny,“ napsal Trump.
Zatím není jasné, kdo bude na schůzce reprezentovat Rusko.
„S prezidentem Putinem se pak setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti v Maďarsku, abychom zjistili, zda dokážeme ukončit tuto ‚neslavnou‘ válku mezi Ruskem a Ukrajinou,“ dodal americký prezident.
Po Trumpově oznámení Orbán na sociální síti X prohlásil, že plánovaná schůzka je „skvělou zprávou pro mírumilovné lidi světa“. „Jsme připraveni!“ zdůraznil.
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„Pro Rusko se nic nezměnilo – stále terorizuje život na Ukrajině. Roj dronů zasáhl Kryvyj Rih a ničil civilní infrastrukturu. Na obloze letěly i desítky dalších útočných dronů. Byly také spatřeny rakety. Ve skutečnosti v posledních týdnech neuplynula jediná noc bez ruských útoků na Ukrajinu. Většinou je jejich cílem civilní infrastruktura – je to systematická kampaň teroru proti našemu energetickému sektoru. Rusko se snaží vytvořit z této části Evropy ostrov nebezpečí a ostrov lidského utrpení. Je zásadní, aby se to nestalo. Rusko bude nuceno válku zastavit, jakmile v ní už nebude schopno pokračovat. A skutečná ruská připravenost na mír nespočívá ve slovech – těch Putin nikdy neměl nedostatek – ale ve skutečném ukončení útoků a zabíjení. A právě s tím má problém,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
Nothing has changed for Russia – it is still terrorizing life in Ukraine. A swarm of drones struck Kryvyi Rih, hitting civilian infrastructure. There were dozens more attack drones in our skies. Missiles were also spotted. In fact, not a single night in recent weeks has passed…— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 16, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.