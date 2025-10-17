Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven

17.10.2025 7:50 | Zprávy

Zatímco válka na Ukrajině stále pokračuje, bruselští politici poslechli Donalda Trumpa. Teď záleží na tom, co udělají jednotlivé členské státy EU. A kolik budou ochotny zaplatit. A zatímco se EU dohaduje, ukrajinská brigáda Azov oznámila, že odrazila mohutný ruský útok obrněnců. O slovo se také opět hlásí maďarský premiér Viktor Orbán.

Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven
Foto: Repro X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

EU se rozhodla poslechnout amerického prezidenta Donalda Trumpa a hodlá posílit vlastní obranu. Evropská komise ve čtvrtek navrhla čtyři stěžejní evropské obranné projekty, včetně systému obrany proti dronům a plánu na posílení východní hranice, jako součást snahy připravit kontinent k obraně do roku 2030. Návrhy v „cestovní mapě“ obranné politiky odrážejí obavy, které přiživuje válka na Ukrajině, že Rusko by mohlo v nadcházejících letech zaútočit na člena EU.

„Nebezpečí nezmizí ani po skončení války na Ukrajině. … Je jasné, že musíme posílit naši obranu proti Rusku,“ řekla na tiskové konferenci šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová. Citovala ji agentura Reuters.

Komise uvedla, že dva „vlajkové projekty“ jsou obzvláště naléhavé – Evropská iniciativa pro obranu proti dronům, dříve známá jako „zeď dronů“, a Eastern Flank Watch, jejímž cílem je „opevnit východní hranice EU na souši, ve vzduchu i na moři“.

V budoucnu by prý měl vzniknout Evropský vzdušný štít na obranu před raketami a dalšími vzdušnými hrozbami a Evropský vesmírný štít na ochranu evropských vesmírných aktiv a služeb.

Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius označil plán za „megaplán realizace s jasnými harmonogramy, cíli a povinnostmi referovat o tom, jak se daří projekty naplňovat“.

Ale teď záleží na tom, na čem se shodnou politici jednotlivých členských států EU. Záleží na tom, které z bruselských projektů schválí a koho určí, aby je rozjel. V rámci chystaných plánů také zatím nepadlo, kolik budou stát. Kubilius uvedl, že členové EU se nejprve budou muset dohodnout na podrobnostech projektů, než bude možné odhadnout náklady.

A zatímco se EU bude muset shodnout, kolik peněz bude ochotna vydat a na co, ukrajinská brigáda Azov oznámila, že odrazila další mohutný ruský útok dvaceti obrněnců.

„16. října se nepřítel pokusil o masivní mechanizovaný útok (v oblasti Dobropillji),“ uvedla brigáda Azov na facebooku. Brigáda uvedla, že při odražení útoku, jehož cílem bylo dobýt vesnici Šachove východně od Dobropillji, zničila devět ruských obrněných vozidel.

47. prezident USA Donald Trump se chystá učinit další pokus o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Na své sociální síti Truth Social oznámil, že se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tentokrát v maďarské Budapešti.

„Úvodní schůzky Spojených států povede ministr zahraničí Marco Rubio spolu s různými dalšími osobami, které budou určeny,“ napsal Trump.

Zatím není jasné, kdo bude na schůzce reprezentovat Rusko.

„S prezidentem Putinem se pak setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti v Maďarsku, abychom zjistili, zda dokážeme ukončit tuto ‚neslavnou‘ válku mezi Ruskem a Ukrajinou,“ dodal americký prezident.

Po Trumpově oznámení Orbán na sociální síti X prohlásil, že plánovaná schůzka je „skvělou zprávou pro mírumilovné lidi světa“. „Jsme připraveni!“ zdůraznil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dává naproti tomu najevo, že si od rozhovorů v Budapešti mnoho neslibuje.

„Pro Rusko se nic nezměnilo – stále terorizuje život na Ukrajině. Roj dronů zasáhl Kryvyj Rih a ničil civilní infrastrukturu. Na obloze letěly i desítky dalších útočných dronů. Byly také spatřeny rakety. Ve skutečnosti v posledních týdnech neuplynula jediná noc bez ruských útoků na Ukrajinu. Většinou je jejich cílem civilní infrastruktura – je to systematická kampaň teroru proti našemu energetickému sektoru. Rusko se snaží vytvořit z této části Evropy ostrov nebezpečí a ostrov lidského utrpení. Je zásadní, aby se to nestalo. Rusko bude nuceno válku zastavit, jakmile v ní už nebude schopno pokračovat. A skutečná ruská připravenost na mír nespočívá ve slovech – těch Putin nikdy neměl nedostatek – ale ve skutečném ukončení útoků a zabíjení. A právě s tím má problém,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

 

autor: Miloš Polák

