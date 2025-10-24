Trumpovy sankce na ruské ropné giganty. Země se sebeúctou nerozhoduje pod tlakem, vzkázal Putin

24.10.2025 8:10 | Monitoring

Donald Trump uvalil sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Putinovi poslal vzkaz. Ceny ropy na světových trzích vzrostly o 5 procent. Na Trumpovo rozhodnutí už zareagovala Čína i Indie. Čína od plic vynadala EU. Mezitím EU za prvních 8 měsíců koupila ruské energie za 268 miliard korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se snaží vyřešit velké finanční problémy Ukrajiny.

Trumpovy sankce na ruské ropné giganty. Země se sebeúctou nerozhoduje pod tlakem, vzkázal Putin
Foto: Youtube/TalkShowsCentral
Popisek: Zásobníky ropy

47. prezident USA Donald Trump uvalil sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Server Kyiv Independent v této souvislosti poznamenal, že podle ruských odhadů tyto společnosti tvoří téměř polovinu ruského exportu ropy, což je zhruba 3,1 milionu barelů denně. Státem kontrolovaná společnost Rosněfť, vedená Igorem Sečinem, blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, produkuje asi 40 % ruské ropy . Lukoil, největší soukromá energetická společnost v zemi, se podílí zhruba 15 % na národní produkci a 2 % na celosvětové produkci.

Americké sankce přiměly čínské státní ropné společnosti ke krátkodobému pozastavení nákupů ruské ropy, sdělily agentuře Reuters obchodní zdroje. Rafinerie v Indii, největší odběratelé ruské námořní ropy, se prý chystají výrazně snížit svůj dovoz ropy. Podle agentury Bloomberg, která se odvolává na nejmenované manažery indických ropných společností, se očekává, že největší indické rafinerie sníží nákupy od Rosněfti a Lukoilu prakticky na nulu.

„Nové americké sankce jsou v současné době pro Rusy a kupce ruské ropy, zejména Indii, docela šokující,“ řekl Vasilij Astrov, hlavní ekonom Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická studia.

„Zkušenosti však také ukazují, že v nadcházejících měsících se najdou způsoby, jak tyto sankce obejít, například ‚zakládáním‘ nových fiktivních společností, které sankcím nepodléhají.“

To by z dlouhodobého hlediska mohl být velký problém pro ruský válečný rozpočet, byť ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že to na ruské chování nebude mít vliv.

„Toto je samozřejmě pokus vyvinout tlak na Rusko,“ řekl Putin. „Ale žádná země a žádný člověk, který si chce zachovat sebeúctu, nikdy nebude o ničem rozhodovat pod tlakem.“

Trump Putinovi vzkázal, že čas ukáže, jak to bude doopravdy. „Jsem rád, že to tak cítí. To je dobré. Dám vám vědět za šest měsíců.“

Bez obalu také oznámil, že zrušil plánovaný summit v Budapešti. „Zrušili jsme schůzku s prezidentem Putinem – prostě mi to nepřipadalo správné,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Neměl jsem pocit, že bychom se na té schůzce dostali tam, kam se dostat musíme.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím s evropskými lídry řeší nelehkou ekonomickou situaci Ukrajiny. Britská veřejnoprávní BBC oznámila, že vedoucí představitelé EU se ve čtvrtek večer dohodli na podpoře „finančních potřeb“ Ukrajiny na příští dva roky, za což Volodymyr Zelenskyj poděkoval. Lídři EU se však neshodli na uvolnění zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny. Belgie se stále staví proti.

„Ruský majetek by měl zůstat zmrazen, dokud Rusko neukončí svou agresivní válku proti Ukrajině a nenahradí jí škody způsobené touto válkou,“ stojí ve společném prohlášení lídrů EU.

V pátek se Volodymyr Zelenskyj v Londýně setká se zástupci tzv. koalice ochotných spolu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a nizozemským premiérem Dickem Schoofem. Virtuálně se jí zúčastní i další lídři včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

V další snaze připravit Moskvu o příjmy přijala Evropská unie ve čtvrtek svůj 19. balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu a cílí i na čínské rafinerie a středoasijské banky. Čína toto rozhodnutí odsoudila a mluvčí ministerstva obchodu uvedl, že „vážně podkopává celkový rámec hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a EU“.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že EU od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 razantně snížila dovoz ruského plynu, asi tak o 90 procent, ale přesto za prvních osm měsíců letošního roku dovezla ruské energie v hodnotě více než 11 miliard eur, což je v přepočtu 268 miliard korun.

autor: Miloš Polák

