U Blatného to internetové hvězdě mládeže nevyšlo. Teď influencerka Šulcová radí Pražákům, kam vyrazit

Podle primátora Hřiba se Pražané na náplavce hromadí kvůli tomu, že nemohou do přírody. Chce k okresu připojit Prahu-západ a Prahu-východ, ale ministr Hamáček to odmítá. Influencerka Anna Šulcová, která měla vládě dělat kampaň o očkování, však vypočítává, kam se v Praze mohou lidé vydat. Ale z internetu se už ozvalo, že i tam je plno.

Primátor Zdeněk Hřib má jasno v tom, proč se lidé při hezkém počasí koncentrují na pražské náplavce. Je to prý kvůli tomu, že Pražané nemohou vyrazit jinam do přírody mimo Prahu. V této souvislosti apeloval na ministra vnitra Jana Hamáčka, aby byla Praha spojena s okresy Praha-východ a Praha-západ a Pražané se mohli procházet a sportovat i tam. „Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru,“ tvrdí pražský primátor.

Slova primátora, že Pražané nemají kam se vydat, vyvrací také influencerka Anna Šulcová, která měla spolu s dalším influencerem dělat kampaň pro vládu na vyvracení dezinformací. „Klánovický les, Dívčí hrady, Radotínské údolí, Dalejský profil, Cibulka, Vidoule, park Košíře-Motol, Hvězda, Tiché údolí, Troja-Havránka, Drahanská rokle, Ďáblický háj, Lesopark Letňany, Vinořský park, Xaverovský háj, Dobeška, Říčanka, Botič,“ vzkázala Šulcová Pražanům s tím, že ve vyjmenovávání může pokračovat.

takže Pražáci:

Klánovický les, Dívčí hrady, Radotínské údolí, Dalejský profil, Cibulka, Vidoule, park Košíře-Motol, Hvězda, Tiché údolí, Troja-Havránka, Drahanská rokle, Ďáblický háj, Lesopark Letňany, Vinořský park, Xaverovský háj, Dobeška, Říčanka, Botič,



můžu pokračovat... — Anna Šulcová (@annasulcova) March 31, 2021

Nicméně, podle výpovědí některých komentujících si ani na těchto místech člověk nepomůže. „Bydlím přímo u vstupu do Hostivařského lesoparku a denně je tam šíleně lidí, nemůžu vyvenčit ani fenečky. Ale prostě je hezké počasí, lidi chtějí ven, když už většina ani nemůže do práce. Připadá mi hrozné jim to vyčítat a nutit je zůstat v panelácích v takto krásný den,“ mínil Johanka.

„Já dnes byl v Modřanské rokli a o moc lepší než na náplavce to místami nebylo. Jedinej rozdíl byl, že se tam asi nechlastá,“ nebyl si jist radou influencerky Jiří Koubek.

Bydlím přímo u vstupu do Hostivařského lesoparku a denně je tam šíleně lidí, nemůžu vyvenčit ani fenečky. Ale prostě je hezké počasí, lidi chtějí ven, když už většina ani nemůže do práce. Připadá mi hrozné jim to vyčítat a nutit je zůstat v panelácích v takto krásný den :) — johanka (@joeisyournewhoe) April 1, 2021

Nevím, no... Já dnes byl v Modřanské rokli a o moc lepší než na náplavce to místami nebylo. Jedinej rozdíl byl, že se tam asi nechlastá :D — Jiří Koubek (@JiKoubek) March 31, 2021

„Klánovický les jako pěkný, fajn to tam je, ale už takhle to tam není zrovna liduprázdný. Navíc se tam musí lidi nějak dostat a MHD vhodná není a když bydlím někde v centru... Pokud teda někdo jede z konce Prahy na náplavku, tak to na pováženou je,“ přidal se Lukáš Jelínek.

„Radotín, Xaverov, Klánovice, vždyť to už není skoro Praha. Proto každej jde radši na náplavku, je to v centru. A pochybuju, že Hvězda nebyla narvaná,“ vyjádřil se Lukáš Svoboda. „Ladronka, Hvězda a Šárka, tolik lidí, že to nepamatuju,“ informoval Miroslav Macík.

Klánovický les jako pěkný, fajn to tam je, ale už takhle to tam není zrovna liduprázdný. Navíc se tam musí lidi nějak dostat a MHD vhodná není a když bydlím někde v centru... Pokud teda někdo jede z konce Prahy na náplavku, tak to na pováženou je — Lukáš Jelínek (@LJelinek89) March 31, 2021

Radotín, Xaverov, Klánovice, vždyť to už není skoro Praha. Proto každej jde radši na náplavku, je to v centru. A pochybuju, že Hvězda nebyla narvaná. — Lukáš Svoboda (@svobodalukas_) March 31, 2021

Ladronka, Hvezda a Sarka tolik lidi, ze to nepamatuju. Just sayin. — Miroslav Macík (@MiroslavMacik) April 1, 2021

Anna Šulcová a Jakub Gulab v rámci později zrušené kampaně na informace o očkován í:

