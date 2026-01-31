Zelenskyj děkoval Čechům. „Chtěli bychom L-159 co nejdříve.“

Volodymyr Zelenskyj, úřadující prezident Ukrajiny, vyjádřil hlubokou vděčnost České republice za její podporu během probíhající ruské invaze. Rozhovor s hlavou ukrajinského státu, který vedl šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka v Kyjevě, se zaměřil na klíčové aspekty bilaterálních vztahů, vojenské pomoci, přijetí uprchlíků a perspektivy mírových jednání. Vůdce Ukrajiny zdůraznil, že Česko hraje významnou roli v podpoře jeho země a vyzval k další spolupráci, včetně dodávek vojenského vybavení a investic do energetického sektoru.
Rozhovor začal tématem udělení Řádu Jaroslava Moudrého českému prezidentovi Petru Pavlovi. Zelenskyj toto ocenění označil nejen za uznání Pavlova osobního přínosu, ale především za poctu všemu českému lidu.
„Myslím si, že pan prezident Pavel rozumí tomu, že toto ocenění je především pro český lid. Jsem nesmírně vděčný obyvatelům České republiky. Jsem jim vděčný za všechny tyto měsíce a roky, kdy trvá válka,“ řekl Zelenskyj.
Poděkoval také za poskytnutí přístřeší ukrajinským uprchlíkům během plnohodnotné invaze a za celkovou podporu jeho země. Zmínil, že prezident Pavel vždy podporoval Ukrajinu, vysvětloval situaci na evropských a mezinárodních platformách a zdůrazňoval, kdo je agresor. „Rozumím tomu, že v českém státním zřízení nemá prezident všechny pravomoce. Hodně věcí rozhoduje vláda. Ale politicky nás vždy podporoval, vždy podporoval Ukrajinu,“ ocenil ukrajinský vůdce.
Vyzdvihl české iniciativy, jako je sbírka na generátory po ruských útocích na energetickou infrastrukturu. „Je to naše výzva pro celý svět po veškerých blackoutech kvůli raketovým a dronovým útokům z Ruska. Náš signál celému světu byl, že je potřeba pomoci. Česká republika nám pomohla a jsme vděčni za tuto energetickou podporu,“ řekl Zelenskyj.
Důležitá je podle něj také „muniční iniciativa“ Česka, která nashromáždila munici z různých zemí. „Česká iniciativa, co se týče ukrajinské armády, muniční iniciativa, je nesmírně důležitá. Akumulovala velké množství munice, která se vyráběla v různých zemích. Česká republika dokázala tuto iniciativu zkoordinovat. Tato úloha nebyla jednoduchá, a jsem jí za to nesmírně vděčný,“ prohlásil Zelenskyj.
Pokud Ukrajina padne, Rusko půjde dál
Ukrajinský prezident se vyjádřil také k možné změně postoje Česka po nástupu nové vlády pod vedením Andreje Babiše a varoval před riziky nepodporování Ukrajiny. „V současné chvíli Ukrajině pomáhají a Ukrajina odráží Rusko. Jestli má někdo ve světě jiný názor, tak si myslím, že je to velmi riskantní ověřovat.“
Pád Ukrajiny by podle něj mohl vést k dalšímu ruskému postupu v Evropě. „Pokud Ukrajina padne, tak je tady riziko, že Rusko půjde dál. I když tomu někdo zcela nevěří, tak si nemyslím, že je to potřeba ověřovat. Ta cena je moc vysoká,“ řekl Zelenskyj.
Zdůraznil, že podporovat Ukrajinu je morální povinnost, a dodal, že Česko Ukrajině rozumí. Zmínil také jazykovou blízkost češtiny a ukrajinštiny.
Zelenskyj připomněl, že celý svět se spojil kolem Ukrajiny, ne Ruska, a vyzval k budoucí spolupráci při obnově země. „Až válka skončí, tak se bude vzpomínat na to, kdo stál na které straně. Až bude probíhat obnova Ukrajiny – a jsem si jistý, že Ukrajinu bude obnovovat byznys – myslím si, že Česká republika by si měla přát, aby její podnikatelé pomáhali obnovit Ukrajinu,“ řekl.
A pozval předsedu vlády ČR Andreje Babiše na Ukrajinu. „S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. Využiji příležitosti a rád bych ho tímto pozval na Ukrajinu, protože je důležité komunikovat,“ sdělil Zelenskyj.
Proč Ukrajinci chtějí česká letadla
Hovořil i o tom, proč Ukrajina žádá o dodávky českých letadel L-159. Chce je prý využít na protivzdušnou obranu proti íránským dronům. „L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů.“ Dodávky by podle něj mohly vést k dlouhodobé spolupráci. „Proto bychom chtěli tyto bojové letouny získat co nejdříve. Myslím si, že to bude nesmírně výhodné pro českého výrobce,“ zmínil.
Ukrajina je podle jeho slov otevřená investicím českých firem do energetického sektoru. „Konzultovali jsme to s polskými i českými partnery a chtěli bychom, aby to bylo vážnější, aby byly podepsány odpovídající dokumenty. Jsme otevření a energetika je teď číslo jedna v bezpečnosti naší země,“ dodal Zelenskyj.
Zmínil i možné setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a mírový plán Donalda Trumpa. „Jsme otevření setkáním v jakémkoliv formátu s Ruskem a se Spojenými státy. Přáli bychom si, aby byla v určité fázi těchto jednání přítomná i Evropa.“
Zdůraznil potřebu bezpečnostních záruk. „Cílová rovinka je nejtěžší a v tuto chvíli nevíme, jestli jsme opravdu kousek od výsledku, anebo naopak. Spoléháme na bezpečnostní záruky Spojených států a tam je už připravený dokument. Také spoléháme na bezpečnostní záruky Evropy,“ sdělil Zelenskyj.
Dodal, že obnova Ukrajiny bude záviset na těchto zárukách, aby přilákala investory. Připomněl dvacetibodový plán na ukončení války, který zahrnuje bolestivé otázky, jako je územní celistvost země. „Rozumím, že tyto bezpečnostní záruky něco stojí. A je otázkou, jaká je to cena,“ řekl ukrajinský vůdce.
A že Ukrajinci by chtěli, aby jejich země „už v příštím roce vstoupila do EU“, ale že není jisté, jestli na to Brusel přistoupí.
Na frontě chybí vojáci, kteří utekli do ciziny
Hovořil také o době trvání války. „Tato válka netrvá týdny. Existují lidé, kteří bojují od roku 2014. Existují lidé, kteří věděli, že byla válka na Donbase v letech 2014, 2015 a že se to netýká všech Ukrajinců, ale jenom těch jedinců, kteří bojují na frontě,“ připomněl Zelenskyj.
Válka podle něj Ukrajincům „přinesla velký zármutek“. „Všem lidem způsobila nesmírnou bolest a nemůžeme srovnávat ty, kteří ztratili své blízké, s jinými lidmi. Tato válka nepřinesla nic jiného než pocit nesmírné bolesti,“ vysvětloval.
Hovořil i o Ukrajincích, kteří se vyhýbají vojenské službě třeba tím, že odešli do zahraničí. „Chtěl bych pomoct vojákům, kteří jsou na frontě. Kvůli tomu, že chybí vojáci, neprobíhá rotace. Myslím, že by bylo spravedlivé, aby mohli mít dovolenou, vidět své blízké, vrátit se do náruče své rodiny, odpočinout si a načerpat síly. To člověka nabije. Myslím, že muži, kteří odjeli, by mohli pomoct,“ řekl Zelenskyj.
Vojáci brání určitý úsek fronty, a když je jeden, dva, tři spolubojovníci zradí a utečou, tak mohou přijít o život. „Proto se občas říká, že lidi, kteří utekli, je potřeba vrátit zpět, poslat na frontu. A já těmto emocím samozřejmě rozumím. Mnozí je sdílejí, ale je potřeba se zeptat mužů na frontě, zda by mohli důvěřovat takovému člověku či nikoliv. To je otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Lidé jsou různí a i ty důvody jsou různé,“ připustil Zelenskyj.
Řekl, že řada Ukrajinců, kteří před válkou utekli, se později vrátili a šli za svou zemi bojovat. „Ale samozřejmě musíme vědět, že čím více mladých lidí, čím více Ukrajinců, kteří jsou fyzicky schopní, jsou bojeschopní, jsou v odvodovém věku a opustili Ukrajinu, by se vrátilo zpět na Ukrajinu, tak by to samozřejmě bylo jednodušší pro naši armádu, pro naše občany, pro Ukrajinu,“ dodal Zelenskyj.
