Úhlavní politická sokyně Jiřího Drahoše promluvila. A právě Drahoš by měl zpozornět

Důvod pro změnu barev je podle ní prostý, její strana ji odmítla nominovat. "Když mi stále slibovali nominaci, tak nakonec neprošla o jeden hlas a jedna organizace si dosadila svého kandidáta. Takže mi nakonec nominaci nedali. V tom případě už necítím žádnou povinnost být vázána k ČSSD," popsala své rozhodnutí Syková. Na otázku, zda jí rozdíly v prioritách ANO a ČSSD nevadí, uvedla, že programové priority obou stran se víceméně shodují a pozitivně hodnotí i předchozí spolupráci hnutí ANO a ČSSD v minulé vládě. Když Jan Hamáček (nynější předseda ČSSD) dostal mandát k vyjednávání o koalici, jako jediná ze senátorů ČSSD neprotestovala.

Syková byla dále tázána, zda by kandidovala za SPD nebo komunisty, pokud by byla nominována. Na tuto otázku odpověděla rezolutním ne. Řekla doslova: "To je přece jenom něco úplně jiného. Neříkám, že mají jen body, se kterými nesouhlasím, ale nejsou to strany, které by mně byly natolik blízké, abych za ně kandidovala."

Na otázku, jak se staví ke stíhání Andreje Babiše a jeho spolupráci s STB, měla Syková poněkud vyhýbavou odpověď. "Já nejsem členka hnutí, chci pracovat v Senátu pro lidi na Praze 4. Tady mám od lidí velkou podporu, protože jsem se celou dobu starala o dopravní situaci, o seniory, o školství. V tom bych chtěla pokračovat. Víte, když jste v Senátu nově, tak dosti dlouho trvá, než se do toho vpravíte, i mně jako lékařce a vědkyni to docela dlouho trvalo. Až v poslední době zúročuji svoje zkušenosti. Další věc je naprosto zřejmá, že já v Senátu hlasuji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. K tomu, čemu rozumím, vyjadřuji své názory," uvedla. Není prý poplatná žádné stranické disciplíně a hlasuje s pravicí a levicí podle svého svědomí.

V senátních volbách ji čeká boj proti Jiřímu Drahošovi. S ním má Syková nevyřízené účty. Byl to právě on, kdo ji odvolal z vedení Ústavu experimentální medicíny z důvodu možného poškození dobrého jména Akademie Věd ČR. Profesorka Syková totiž figurovala v kauze léčby kmenovými buňkami, za kterou Ústav vybíral od pacientů nemalou částku. Že by tato praxe byla neetická, profesorka Syková odmítá.

Svou kampaň nechce vést jako anti-Drahošovskou, leč obává se, že Drahoš chce svou kampaň zaměřit proti ní. Na to ji tazatel upozornil, že to byla ona, kdo kritizoval Drahošovu iniciativu Společně pro Česko za protichůdné cíle. "To je můj názor a myslím si, že jsem dodnes nepochopila, jaký je jeho volební program. Neříkal to v prezidentských volbách, neříká to ani nyní. Prostě je to zase trošičku negativní kampaň. Ale já bych se skutečně ráda dozvěděla, co bude pro voliče dělat, ať voliči rozhodnou," odpověděla mu Syková.

Poslední dotaz mířil na její novou úlohu ve firmě Daniela Berana a zda bude tento známý miliardář sponzorovat její kampaň. Syková odvětila, že přijala post vědecké poradkyně, ale ve firmě žádný podíl nemá. Pokud jde o sponzorování, toto téma s ním nikdy neprobírala.

