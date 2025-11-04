Ukrajina chce do EU v roce 2028, nejhůř v roce 2030

Na frontě to vře. Rusové hlásí postup nejen v Pokrovsku. V této situaci americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker navštívil Kyjev. „Tato nesmyslná válka musí skončit a že mír, podporovaný úsilím prezidenta Trumpa, je jedinou schůdnou cestou vpřed,“ prohlásil po schůzce s prezidentem Zelenským. A Evropská komise zvedla na Ukrajinu varovný prst.

Ukrajina chce do EU v roce 2028, nejhůř v roce 2030
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na ukrajinský výsadek u Pokrovsku

Rusové tvrdí, že postupují troskami Pokrovsku. Ukrajinci to popírají a hlásí do světa, že ve městě stále drží své pozice, byť ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že situace je zde velice složitá, protože Rusové posílají k městu další a další jednotky. Ukrajinci tvrdí, že zmařili pokus o přerušení zásobovací trasy vedoucí do Pokrovsku.

„Útočníci pokračují v útoku v malých skupinách až pěti vojáků, bez použití obrněných vozidel,“ uvedla na facebooku operační skupina zodpovědná za východní frontovou linii Ukrajiny, kterou citovala agentura Reuters s dovětkem, že informace z bojiště nemohla nezávisle ověřit.

Dobytí Pokrovsku by mohlo Moskvě poskytnout prostor pro postup směrem ke Kramatorsku a Slovjansku, dvěma největším zbývajícím městům v Doněcké oblasti ovládaným Ukrajinou. Doněckou oblast chtějí Rusové obsadit celou. Už tři a tři čtvrtě roku.

Vedle Pokrovsku Rusové hlásí postup i v Kupjansku, ale ukrajinský prezident Zelenskyj naopak prohlašuje, že Ukrajinci se snaží z Kupjansku ruské vojáky, kterých je tam údajně jen pár desítek, vytlačit. Mluvčí ukrajinské armády Viktor Trehubov v neděli uvedl, že ruské pokusy dostat se do centra Kupjanska dosud selhaly a nedávné ukrajinské útoky ruský postup zpomalily.

V této situaci americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker navštívil Kyjev, aby jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským o protivzdušné obraně, energetické bezpečnosti a sankcích vůči Rusku. O cestě velvyslance při NATO informoval server Kyiv Post.

Whitaker uvedl, že Washington finalizuje nové balíčky pomoci na listopad a prosinec, které mají urychlit dodávky systémů protivzdušné obrany a raket.

„Chceme se ujistit, že všechno funguje – že systémy Patriot, rakety PAC-3 a PAC-2 se na Ukrajinu dostanou co nejrychleji, aby mohly tuto zimu bránit kritickou infrastrukturu,“ řekl.

Posléze přidal pár slov i na sociální síti X.

„Rád znovu vidím ukrajinského prezidenta Zelenského – tentokrát v Kyjevě. Sdělil jsem jsem mu, že tato nesmyslná válka musí skončit a že mír, podporovaný úsilím prezidenta Trumpa, je jedinou schůdnou cestou vpřed.“

Naznačil, že Bílý dům je připraven uvalit na Moskvu přísnější opatření, pokud bude i nadále odmítat výzvy k jednáním.

 

 

Na poplach bije nejen Ukrajina, která je na frontě pod ruským tlakem, ale také Evropská unie. Ta tlačí na vládu v Kyjevě, aby nepolevovala v boji s korupcí.

„Nedávné negativní trendy, včetně rostoucího tlaku na specializované protikorupční agentury a občanskou společnost, musejí být rozhodně zvráceny,“ uvádí EU ve zprávě, ze které citoval server Kyiv Independent.

Server v této souvislosti připomínal, že obavy Bruselu vzrostly v okamžiku, kdy se ukrajinské úřady v červenci pokusily rozšířit pravomoci generálního prokurátora země – politicky jmenovaného – nad nezávislým Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) a Specializovanou protikorupční prokuraturou.

Evropská komise má rozhodnout, zda Ukrajina splnila také podmínky pro otevření tří ze šesti klastrů pro přistoupení k EU, které musejí být následně přijaty a uzavřeny, aby země mohla být považována za připravenou k vstupu do EU.

Vstup Ukrajiny do EU však nemusí být na stole ani ve chvíli, kdy Ukrajina splní všechny podmínky. Dokud maďarská vláda neustoupí, Ukrajina členským státem EU nebude.

Sami Ukrajinci říkají, že by se členy EU chtěli stát do roku 2028, a pokud se to nestihne, tak alespoň do roku 2030. Podle Evropské komise je to velmi ambiciózní cíl.

„Komise je odhodlána tento ambiciózní cíl podporovat, ale domnívá se, že k jeho dosažení je nutné urychlení tempa reforem, hlavně pokud jde o základní principy, zejména v oblasti právního státu,“ uvádí se v návrhu.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

