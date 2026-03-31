Ukrajina nemá peníze a chce prodávat zbraně

Agentura Reuters připomněla, že Ukrajinci vyrobili v lednu 40 tisíc stíhacích dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina zvládá vyrobit asi jeden tisíc dronů denně a se správnou finanční podporou by mohla vyrobit dva tisíce dronů denně. A jeden tisíc by mohla předat státům na Blízkém východě na obranu před íránskými útoky.
Zelenskyj zdůraznil, že o prodeji zbraní musí být rozhodnuto na vládní úrovni, a varoval podniky před přímou komunikací s klienty. A právě tady se může skrývat problém.
„Všichni sedí a čekají,“ řekl Oleg Rogynskyj, generální ředitel společnosti UForce, ukrajinské vojensko-technologické společnosti, se sídlem ve Spojeném království, která tvrdí, že její námořní dron Magura je předmětem intenzivního obchodního zájmu na Blízkém východě.
Další dva přední ukrajinští výrobci stíhacích dronů, společnosti Wild Hornets a SkyFall, uvedli, že také obdrželi dotazy od zemí Blízkého východu, ale stejně jako UForce přímo nevyjednávali o smlouvách. Čekali na schválení od Kyjeva.
Anastasiia Mishkina, výkonná ředitelka Tech Force in UA, sdružení téměř 100 ukrajinských obranných společností, uvedla, že někteří členové požádali vládu o povolení k exportu a čekají na odpověď. „Existuje riziko, že se tento okamžik propásne, protože mezinárodní trh nečeká,“ řekla.
Zelenskyj však trvá na tom, že k prodeji dronů musí dát zelenou vláda, protože pokud někomu Ukrajinci prodají stíhací drony, současně musí do dané země dorazit také ukrajinští experti, kteří nové majitele naučí se stíhacími drony pracovat. A proto musí s prodejem dronů vyslovit souhlas vláda, protože jen ta ví, zda jsou momentálně k dispozici specialisté, kteří tento úkol zastanou. A pokud tito vojáci k dispozici nebudou, nebude k dispozici někdo, kdo kupujícího naučí, jak se stíhacími drony pracovat, v konečném důsledku to poškodí pověst Ukrajiny.
Jenže Halyna Jančenková, poslankyně, která má kontakty mezi výrobci dronů, agentuře Reuters řekla, že vláda postupovala příliš pomalu, aby otevřela vývoz zbraní, a výrobci stále zoufale potřebují kapitál k rozvoji svých podniků.
Taras Tymočko, vedoucí programu stíhacích dronů v nadaci Come Back Alive, charitativní nadaci, která pro ukrajinskou armádu zakoupila desítky tisíc stíhacích dronů, uvedl, že sofistikované systémy vyžadují řadu specializací, od výcviku pilotů, bojových zkušeností a know-how až po bezpečné nasazení hlavic a opravu technických závad.
Ale zároveň věří, že se lidé z Perského zálivu mohou s těmito drony naučit pracovat rychle, protože se budou učit postupy, které již existují, nemusejí věci vymýšlet narychlo a nově, jak to bylo u Ukrajinců.
„Jsem si jistý, že během několika měsíců by některé země Perského zálivu mohly vytvořit vlastní stíhací jednotky a o něco později začít prokazovat výsledky,“ řekl Tymočko.
Drony také mohou způsobit problémy. O víkendu jeden z ukrajinských dronů letěl nad finským územím, kde také havaroval, a finský prezident Alexander Stubb oznámil spoluobčanům, že jim nehrozilo žádné nebezpečí, ale finské ozbrojené síly budou nadále bedlivě střežit vzdušný prostor Finska.
Ukrajinci teď přišli s prohlášením, že za let jejich dronu nad Finskem mohou Rusové.
„Za žádných okolností žádné ukrajinské drony nesměřovaly k Finsku,“ řekl 30. března novinářům Heorhij Tychyj, mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí. „Nejpravděpodobnější příčinou je rušení ruskými systémy elektronického boje.“ Ukrajinské stanovisko uveřejnil server Kyiv Independent.
Tychyj dodal, že Ukrajina se Finsku za incident již omluvila.
Ukrajina má však ještě jeden problém. Po nelehké zimě chce začít posilovat svou obranu a lépe chránit své zdroje vody i další potenciální cíle, na které Rusové mohou v budoucnu útočit. Má to však háček. Ukrajincům na posilování obrany scházejí peníze. Server Kyiv Post upozornil, že podle Zelenského chybějí peníze i proto, že je dosud neposlala EU. Dosud Ukrajině neposlala prostředky z půjčky 90 miliard eur. Poskytnutí půjčky blokuje maďarský premiér Viktor Orbán, kterému po boku stojí slovenský premiér Robert Fico.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina již schválila plán na ochranu energetické a vodní infrastruktury, který zahrnuje jak fyzickou ochranu, tak rozšířené pokrytí protivzdušnou obranou.
Celkové náklady programu se odhadují na 5,1 miliardy dolarů.
„Očekávali jsme, že tato částka bude z těchto fondů plně nebo částečně pokryta,“ řekl Zelenskyj.
Varoval, že přípravy na zimu jsou dlouhodobý proces, který musí začít co nejdříve, a dodal, že zpoždění ve financování přímo snižuje schopnost Ukrajiny dokončit práce před chladnějšími měsíci. „Musíme začít stavět od 1. dubna… ale ve velkém měřítku se to neděje, protože nejsou žádné finanční prostředky,“ řekl.
Zelenskyj zdůraznil, že evropští lídři musejí vyřešit otázku uvolnění první tranše úvěru ve výši 45 miliard eur. „Můžeme mluvit o podpoře Ukrajiny a obrany. Zároveň jsou ale peníze na tuto podporu zablokovány,“ řekl.
Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že nechá evropské peníze na Ukrajinu téct až ve chvíli, kdy ropovodem Družba doteče přes území Ukrajiny do Maďarska ruská ropa. Ta neteče od konce ledna. Ukrajinci tvrdí, že ropovod Družba je v důsledku ruských útoků poškozen. Maďarský premiér Orbán dává najevo, že v této věci Ukrajincům nevěří.