„Prase s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

„Můžete vyvést to prase, které, když ho někdo píchne do břicha, tak vyteče Rakušan,“ pronesla jedna z účastnic víkendové demonstrace v Plzni. Její výzva byla namířena proti youtuberovi a známému provokatérovi Vojtěchu Pšenákovi. Tím skrytým v břiše myslela bývalého ministra vnitra Víta Rakušana. Byli jsme při tom!
Pšenák s bodyguardem
O Plzni jen krátce. Na autobusáku mají plakát: „Svobodný tisk. Chráníme to, co je důležité“ s vlajkou Evropské unie. O kousek dál ve vchodu do oprýskaného domu s nápisem Divadlo Dialog velký záchod Toi Toi. U nespočtu památníků a pamětních desek k připomínce druhé světové války mnoho květin. Plzeňské v hospodách zhruba za 57 korun. Nicméně demonstrace s názvem Ne mlčení, ne zapomenutí, která byla namířena proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, se konala na náměstí Míru. Hodně policajtů, dokonce dodávka s obrovskou kamerou, a přes stovku demonstrujících, přestože občas poprchávalo.
Mezi nimi procházel Pšenák s bejsbolkou na hlavě s nápisem Live is porno, tedy Život je porno. Většina na malého, ale rozložitého chlápka pokřikovala „Jdi do pr**le!“ Přesto procházel davem s jedním kolegou a vysportovaným bodyguardem, jenž měl u pasu rukavičky. Kolem něj policisté a lidé s vestami antikonfliktního týmu. Některým sdělil, že jsou fašisté, a když měli zpočátku organizátoři demonstrace problémy se zvukem, ale pak je vyřešili, prohlásil: „Však my vám to zase vypneme!“
„Dostávají velké dotace od bavorské vlády. A zajímavé je, že jsou větší a významnější v celém tom svazu vyhnanců než všechny ostatní podobné spolky odsunutých. Třeba svaz odsunutých z Polska je mnohem menší, přitom odtamtud bylo odsunuto mnohem víc lidí. A slyšeli jste někdy, že by v Polsku někdo organizoval nějaké sjezdy? Ne,“ hlásal do mikrofonu komunista Josef Skála. Mluvil o Sudetoněmeckém krajanském sdružení, tedy o sudetoněmeckém landsmanšaftu, a projevil obavy, že příště se jejich sjezd bude konat v Liberci či Chebu. Po něm vystupovali další, třeba člen vedení Stačilo! Vítek Prokop nebo člen hnutí SPD a diplomat Jiří Kobza.
Bernd na vozíčku
Opodál davu postával u stánku s peticí starší chlapík s šedými delšími vlasy. „Od Plzně byla moje máti. Ta tady chudinka za války trpěla. Přídělový systém, špatné zásobování, byla podvyživená a zbytek života měla problémy s páteří. A dva členové rodiny ze strany otce zůstali v koncentrácích,“ prohlásil Ivan Fabián z Českých Budějovic.
Jak zmínil, odsun Němců bylo rozhodnutí mocností a ne prezidenta Československa Edvarda Beneše. Podle něj se Evropa opět trochu fašizuje. „Edvard Beneš se už v roce 1946 nechal s projevem slyšet, že jednou přijde doba, kdy se budou někteří lidé snažit stírat zločiny fašismu a obviňovat spíše oběti. Ta doba začíná přicházet. Dvacet let tady má Bernd Posselt kancelář kousek od parlamentu a tak. Sudetoněmecký landsmanšaft je sice krajanské sdružení, ale politické, nejde o folklor. Chtějí nám vysvětlit, že i když 95 % sudetských Němců od Konrada Henleina fandilo likvidaci Slovanů a dalších národů ve střední Evropě, tak to bylo v pořádku.“ Podotkl, že nový nacionalismus je opět na postupu a bude hůř.
Figurína na kolečkovém křesle s portrétem Bernda Posselta na hlavě. Tak tu sem přivezl Miroslav z Rokycan. „Už jsem ji přivezl na třetí demonstraci, jen jsem vyměnil hlavu. Předtím tím v křesle seděl bývalý premiér Petr Fiala a pak prezident Petr Pavel. Nesouhlasím s politikou těchhle lidí. Měli by dělat, co chce národ, a když ne, tak na tom křesle může sedět kdokoliv. Nechci, aby se zapomínalo na to, co bylo,“ řekl a dodal: „Sudeťáci chtějí vrátit majetky, přitom reparace nebyly žádné. A nic dobrého to nemůže přinést. Horší je to s těmi Čechy, co je podporují.“
Vítek proti Witikobundu
Nakonec jsme oslovili nejmladšího z řečníků a člena vedení hnutí Stačilo! Vítka Prokopa, což je místňák. „Chci dělat politiku tak, abychom se dostali opět do povědomí. To je přirozené místo levice. Ta se nezrodila v paláci či kavárně, jak si myslí Vladimír Špidla, ale v hospodách a na ulicích. Mezi takovými lidmi musíme být vidět. Sem přišla stovka lidí, natočili si to na mobily a na sociálních sítích to uvidí další. Lidé si o tom začnou vyprávět a začne se vytvářet efekt sněhové koule. Když budeme mluvit srozumitelně a hájit zájmy běžného člověka, tak můžeme mít úspěch,“ sdělil.
Podle něj je problémem, že v Německu sílí Alternativa pro Německo (AfD), kde byli v minulosti politici, co označili druhou světovou válku jen za malou skvrnu na slavné německé historii. „Němci se dnes snaží usilovně zbrojit… Německá vláda své zbrojní plány bere velice vážně a sype do toho obrovské množství peněz. A revanšismus narůstá, přitom AfD roste a bude možná sestavovat vládu,“ zmínil, a na dotaz ohledně vlastenectví Stačilo! a AfD, tedy jednoho styčného bodu obou politických uskupení, odpověděl: „Říkají to o sobě. Ale i tady se před volbami našla spousta politiků, co to o sobě říkala, ale když po nich šlo do tuhého, tak z mnoha věcí vycouvali. Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanšaftu, který já považuji za příklad propagace nacismu.“
Při projevu Prokop mluvil i o součásti landsmanšaftu zvané Witikobund, což je v překladu Svaz Vítků. Jde o organizaci založenou v roce 1948 sudetoněmeckými nacisty a celkem často se o ní zmiňoval český „lovec nacistů“ a spisovatel Stanislav Motl. „Jde o údernou složku landsmanšaftu a tady se o nich vůbec neví. Od nultých let jsou v samotném Německu bráni jako pravicově extremistická organizace, sledují je tajné služby a jsou i zdokumentované případy, kdy tiskli letáky, v nichž byla antičeská propaganda ve smyslu Sudety jsou naše, Češi tam nemají co dělat. Pro mě je to niterní záležitost, protože jsem vyrůstal v oblasti bývalých Sudet a tady v Plzni je jeden z mála pomníků, který připomíná vyhnání Čechů v roce 1938,“ zmínil s tím, že je sám Vítek a když to zjistil, tak se zhrozil.
Demonstrace skončila, lidé odcházeli. Provokatér Pšenák, menší než Posselt, ale podobně rozložitý, odešel do hloubi parku náměstí Míru. Jeho bodyguard ho opustil.
