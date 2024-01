Ukrajina prohrává, ale pomalu. Boje do roku 2026. Jedna překážka je nepřekonatelná

Zprávy v médiích jsou pro Ukrajinu neradostné. Nicméně, válka se může protáhnout. Analytik pod přezdívkou Simplicius The Thinker vysvětluje, jak drony v této válce v podstatě znemožňují útoky. Ale také, co se s tím dá dělat a jakých pokroků bylo dosaženo. Sám očekává, že konflikt nebude trvat déle než do roku 2025, ale vidí možnost, že by ho Rusko mohlo protáhnout až do roku 2026, pokud bude bojovat pomalu.

Rusko podle posledních zpráv zbrojí a plánuje zbrojit i v blízké budoucnosti. Jeho představitelé pak dávají najevo, že válka bude ještě dlouhá. Což dle analytika znamená, že během konfliktu dojde k technickému pokroku. Podle něho dál než do roku 2025 pokračovat nebude, nicméně vzhledem k signalizované ochotě Ruska bojovat pasivně a dát přednost ekonomické a geopolitické stabilitě před intenzivním konfliktem, tak považuje za možné, že by se konflikt protáhl i do roku 2026.

Tuto myšlenku zakládá na faktu, že výpadek pomoci od Spojených států sice vypadá zle, ale republikáni a demokraté zřejmě v tomto roce brzy spory vyřeší a Ukrajina dostane skoro sto miliard dolarů, což ji na čas udrží nad vodou. Také přešla do defenzivy, takže bude šetřit vybavení i vozidla a mít menší ztráty. A pak je tu samozřejmě mobilizace, takže Ukrajina podle analytika má šanci vydržet ještě dlouho. A i když jsou hlasy, které volají, aby Rusko už zatnulo Ukrajině tipec, analytik míní, že toho není kvůli povaze konfliktu schopno.

Rusko vyvíjí rušičky, jak pro techniku, tak pro zákopy, ale zatím jich nemá dost, takže zatím dováží levné čínské, složené z různých součástek. Efektivita je pak také různá, buď rušička funguje pouze v nějakém směru, nebo nemá dostatečný frekvenční rozsah, nebo je její výkon příliš slabý. Jak Rusko, tak Ukrajina má videokanály, kde se rozebírá ukořistěná technika, a jak analytik podotýká, na těch ukrajinských se vyskytuje jak údiv, tak výsměch, podle toho, zda bylo ukořistěno efektivní zařízení nebo levné, objednané z Aliexpressu. Zatím podle analytika nebylo zveřejněné žádné video, na kterém by dron trefil tank s rušičkou Volnorez, těch ovšem Rusové také mají nejméně. Uznání od Ukrajinců si také vysloužil systém Lesoček, který má dobré pokrytí rádiového spektra, ale zase poměrně krátký dosah.

Systém Lesoček přidělaný na raketometu TOS-1

Krátký dosah však znamená, že se může šikovnému operátorovi podařit se trefit, pokud vozidlo stojí, prostou setrvačností. A hlavně, tato ochrana funguje proti dronům, které útočí přímo ve stylu kamikaze, ale ne proti těm, které shazují výbušniny svrchu, protože ty se většinou vznášejí dostatečně vysoko.

I Rusové se přizpůsobují. Například ukrývají majáčky, které slouží pro navigaci dronů v oblastech s rušičkami. A také používají detektory dronů, které detekují signály pro FPV drony. Podobné používá i Ukrajina a testují je i Spojené státy.

Problém je také, že rušičky jsou snadno odhalitelné a jejich vysíláním se dá zjistit jejich poloha. Pokud nepřítel ví, že k útoku dojde, tak to nevadí, ledaže by měl speciální střely naváděné na tento signál.

Vzhledem k tomu, že v poslední době Rusové útočí v podstatě na všech frontách, tak se objevuje mnohem víc videí, kde jsou bombardováni FPV drony. Nicméně, analytik zjistil, že zákopy a opěrné body jsou většinou chráněny dobře a jen málokdy je schopen ukrajinský dron proniknout. Zásahy jsou většinou na obrněncích, které se pohybují v zóně bojů, pak na jednotlivých vojácích, kteří dodávají zásoby nebo jednotlivých vozidlech, která dělají totéž. Což je rozdíl oproti tomu, co dělají Rusové. Dle analytika pravidlně zasahují ukrajinská opevnění i vykopané pozice, což ukazuje rozdíl v ochraně na elektronické frontě. Tedy že Rusové mají celkem dobře postavený systém elektronické ochrany okolo zákopů, ale mimo tento systém hrozí smrtící nebezpečí.

To potvrzují i výpovědi ruských vojáků, kteří si prý stěžují v podstatě výlučně na drony, ne na to, že by měli nedostatek munice pro dělostřelectvo nebo nedostatek svých dronů. Zatím se tak jedná o trn v patě, který nejsou schopni vytáhnout. Na některých místech je dokonce nemožné zákopy opustit a zásobuje se taktéž drony. Nově se také objevila taktika, že operátoři fungují v tandemu a když jeden někoho trefí, tak druhý ho „dodělá“. Prozatím většinou fungovali osamoceně.

Analytik Rusy chválí za pokrok v jejich vývoji sebevražedného dronu Lancet. Ale podivuje se, že Rusko zaostává v oblasti velkých dronů, které mohou nést naváděné střely. Chápe myšlenku, že velký dron je zjistitelný radarem, a proto snadno sestřelitelný. Nicméně, i Ukrajinci byli schopní s Bayraktary najít mezery v ruské protivzdušné obraně, analytik tedy usuzuje, že Rusové by v podstatně děravější ukrajinské protivzdušné obraně mohli trefit mnohem víc. Například u Avdijivky, kde bude protivzdušná obrana hodně sporadická.

Tam Ukrajinci používají bojová vozidla M2 Bradley, aby vyjeli, „pokropili“ ruské pozice na kraji lesa a zase se stáhli. Velký dron by proti nim mohl vystartovat během pár minut, zatímco vrtulníky Ka-52 přiletí až za 30–45 minut, kdy už je bojové vozidlo zpátky v hangáru.

Rusové nicméně vyvíjejí platformu Termit, jedná se vrtulníkový dron. Což analytik považuje za geniální, protože současné velké drony jsou dělané proti nepřátelům, kteří nemají protivzdušnou obranu a shazují bomby přímo nad cílem. A nemohou létat nízko nad zemí. Naopak vrtulníkový dron se může vznášet těsně nad stromy, mimo dosah radaru (kvůli horizontu) a pozorovat situaci a zaútočit na cíl, až to bude vhodné. Zvláště když má dost paliva pro 6 hodin letu a ozbrojen je stejnými raketami jako Ka-52. A zatímco Ka-52 startuje ze základen stovky kilometrů daleko, dron může startovat z improvizovaných základen poblíž fronty.

Vrtulníkový dron Termit

Nicméně, podle analytika je ruský letecký průmysl nejpomalejší. Není přesvědčen, že tyto drony dokáže vyrábět jako na běžícím pásu. Nemluvě o tom, že podobný projekt už Rusové jednou představili a byl opuštěn.

Z toho všeho analytik soudí, že se konflikt prodraží pro kohokoliv, kdo se odváží útočit. Na rozdíl od produkce dělostřeleckých granátů je možné výrobu dronů rozšiřovat snadno, protože se jejich součástky tisknou na 3D tiskárnách, takže Ukrajině nedostatek dronů nehrozí. Proto podle něho budou Rusové postupovat pomalu, útočit z bezpečí dělostřelectvem a obsazovat jen zabezpečené zóny. Dokud nebudou masově nasazeny rušičky, nemá podle něho smysl podnikat velké operace. Zvláště, když kombinace min a dronů je v podstatě nepřekonatelná.

