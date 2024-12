Ukrajina v problémech na Štědrý den. Rusové překračují Dněpr

Nemalá část světa si užívala Štědrý večer. A ruští agresoři i v takových chvílích decimovali Ukrajinu a u svého západního souseda rozsévali smrt. Jednotky okupantů postupují na několika místech. Tlačí na Pokrovsk, ale vedle toho i na Cherson.

„Ruské jednotky se pravděpodobně snaží zmocnit se předmostí na západním břehu řeky Dněpr nebo jednoho z jejích ostrovů, aby tam přenesly palebnou sílu,“ řekl Vladyslav Vološyn, mluvčí jižního velení ukrajinské armády, Na jeho slova upozornil server Kyiv Indepedent.

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan popsal, co ruské snahy o překročení Dněpru směrem na západ znamenají. Všem připomněl, že přechod řeky byl pro válčící strany vždy velmi obtížnou operací. Už od dob starověku. „Je důležité si uvědomit, že přechody přes řeku jsou prováděny pouze v případě, že je to absolutně nezbytné. Potřebné zdroje – ženisté, mosty, dělostřelectvo – jsou úzce řízeny vysokými vojenskými veliteli. A vždy je lepší dobýt most, než ho muset stavět! Proto se takové operace běžně vyskytují pouze na ose postupu, která je hlavním úsilím (nebo se hlavním úsilím brzy stane),“ konstatoval generál ve výslužbě.

Ruské síly prý provádějí každý den pět až sedm útoků malých pěchotních skupin v této oblasti frontové linie, aby „odhalily slabiny v ukrajinské obraně“. „Nepřítel zahájil podobné útoky na Kozatský ostrov a několik dní v řadě se (ruské síly) pokoušely přistát na ostrově Velký Potěmkin a předtím se pokusily přistát na jižním ostrově Zabyč,“ popsal situaci Vološyn a dodal, že Rusko také před dvěma týdny provedlo podobné útoky poblíž Antonivského mostu.

Ale Ukrajinci věří, že v této části fronty tlaku odolají. I kdyby se informace o možné ruské ofenzivě na Cherson ukázaly jako pravdivé, „bude to pro ruské síly osudné,“ řekl médiím Oleksandr Tolokonnikov, vedoucí oddělení vnitřní a informační politiky Chersonské oblastní vojenské správy.

Ruské jednotky v posledních dnech zesílily pozemní útoky v několika oblastech podél frontové linie, ale nepodařilo se jim prorazit obranné linie Ukrajiny, řekl 19. prosince vrchní velitel Oleksandr Syrskyj.

Tvrdému útoku prý čelí i Charkov. „Charkov je dnes, o vánočním ránu, silně bombardován,“ napsal na sociální síti X ukrajinský veterán Constantine, který brání svou zemi před Rusy od roku 2014. „Když čtu zprávy mé maminky o explozích nedaleko od ní, bolí mě srdce.“

Kharkiv is under heavy bombing this Christmas morning :(

It hearts my heart to read messages from my mom about the explosions nearby — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 25, 2024

Vedle toho Rusové zaútočili na obytnou budovu ve městě Kryvyi Roh v Dněpropetrovské oblasti na Štědrý den 24. prosince a zranili nejméně 13 lidí, informoval guvernér Serhij Lysak. Podle guvernéra byl zabit jeden člověk.

Agentura AFP upozornila, že velké množství Ukrajinců slaví Vánoce na hřbitovech. „Ukrajinské rodiny slaví Vánoce na hřbitově, aby byly poblíž ztracených blízkých,“ napsala agentura. Je to i případ matky vojáka Tarase, který padl na frontě ve svých 32 letech. Maminka mu přinesla zasněžený stromek na hřbitov ve Lvově. „Přijedeme a strávíme Vánoce tady,“ řekla AFP poté, co náhrobek zabalila pohádková světla. Zavzpomínala na minulé Vánoce a na dlouholetou rodinnou tradici dávání papírků s přáními do čerstvě upečených koblih. „Vždy jsme byli tak šťastní,“ řekla.

Téměř tři roky po ruské invazi jsou oslavy po celé Ukrajině zahaleny smutkem. „Ne všichni jsme bohužel doma. Bohužel ne každý má domov. A tragicky, ne všichni jsou s námi,“ pronesl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vánočním projevu. „Jediné, co potřebujeme, je žít v míru na své vlastní půdě, vidět slunce, své nebe a na něm – vánoční hvězdu, ne íránské šahídy a ruské rakety. Některým však život připadá ‚nudný a postrádá vzrušení‘. Tato slova jsou důkazem toho, jak daleko jsou od Boha, od křesťanství a od pravé víry. A je to důkaz, proč jejich otroctví a temnota prohrají. My to víme. Svět to ví,“ pravil Zelenskyj.

„Veselé Vánoce vám všem! Ať v našich duších září světlo víry, ať jsou naše srdce naplněna nadějí a ať je každý domov požehnán láskou a hojností. Ať Pán chrání vás, vaše rodiny i naši Ukrajinu. Kéž s jeho pomocí zmizí všechno zlo, které vstoupilo do našeho domova, a nahradí je dobro a spravedlnost. Kéž zavládne mír a blahobyt. A ať je každé dítě zdravé, těší se ze svých dárků, usmívá se a – navzdory všemu – cítí radost z těchto svátků. A ať je vidět to nejcennější – jiskřičky štěstí v dětských očích. To je to, za co bojujeme. Za to se modlíme. To je to, co si zasloužíme. Veselé Vánoce, drazí Ukrajinci! Narodil se Kristus! Oslavujte Ho,“ uzavřel ukrajinský prezident svou promluvu k národu.

Ukrajinci mají plné ruce práce s obranou své vlasti a podle serveru Hromadske News jim i v roce 2025 bude dál pomáhat Evropská unie.

Kubilius zdůraznil, že zvyšování zbrojní výroby v EU závisí na objednávkách evropských vlád, které jsou v současnosti nedostatečné. Bez dlouhodobých smluv s výrobci obrany, varoval, Evropa v nadcházejících letech pravděpodobně nezvýší výrobu zbraní a střeliva pro Ukrajinu.

Evropská rada ve svém závěrečném komuniké ze summitu konaného ve dnech 18. až 19. prosince vyzvala členské státy EU, aby okamžitě zvýšily vojenskou pomoc Ukrajině. Lídři požadovali rychlejší dodávky systémů protivzdušné obrany, munice a raket, jakož i další výcvik a vybavení pro nové ukrajinské brigády.

„Evropská rada dnes, více než 1000 dní od zahájení ruské invaze v plném rozsahu, znovu opakuje, že rozhodně odsuzuje ruskou agresivní válku proti Ukrajině, která představuje zjevné porušení Charty OSN, a znovu potvrzuje svou trvalou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Znovu rovněž potvrzuje neochvějný závazek Evropské unie poskytovat Ukrajině a jejímu lidu nepřetržitou politickou, finanční, hospodářskou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu tak dlouho, jak bude třeba, a tak intenzivně, jak bude třeba. Rusko nesmí zvítězit. Evropská rada znovu potvrzuje svou podporu komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN a mezinárodního práva, v souladu s hlavními zásadami a cíli ukrajinského mírového vzorce, a zdůrazňuje zásadu, že žádná iniciativa týkající se Ukrajiny nesmí být přijata bez Ukrajiny,“ stojí v prohlášení Evropské rady.

