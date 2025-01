Ukrajinská armáda má další problém. Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X, tvrdí, že Velyka Novosilka padla.

„Pád Velyké Novosilky by měl sloužit všem jako příklad absolutní neschopnosti ukrajinského velení, pokud jde o stahování jednotek z nebezpečných výběžků. Představuje také ukrajinskou taktiku PR (která ale nevyhrává války),“ poznamenal analytik.

The fall of Velyka Novosilka should serve as an example to everyone of the absolute incompetence of the Ukrainian command when it comes to withdrawing troops from dangerous salients. It also represents Ukraine's PR-based tactics (which don't win wars). — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 26, 2025

„Je důležité zdůraznit, že ukrajinské velení nařídilo posádce Velké Novoselky, obklíčené ze tří stran a obrácené zády k řece, aby zemřela na místě jen kvůli informačně-operačním řečem,“ doplnil k tématu americký právník Tyler Weaver, který o sobě tvrdí, že několik let sloužil v americké armádě a teď sleduje a komentuje válku na Ukrajině.

It's important to emphasize that the Ukrainian command ordered the garrison of Velika Novoselka, surrounded on three sides and with their backs to a river, to die in place for little more than an info-ops talking point.

That's how little they care about their soldiers. https://t.co/HpdSEd3IXo — Armchair Warlord (@ArmchairW) January 26, 2025

Velyka Novosilka leží asi 70 km jihozápadně od Doněcku a její obsazení otevírá ruským silám další možnosti k novým úderům na bránící se ukrajinské pozice. Z dostupných dat je vyplývá, že ruské síly obsadily např. zákopový komplex ležící nedaleko Velyké Novosilky.

Russian forces have reportedly advanced west of Rozdolne (southern Donetsk Oblast), entering a major Ukrainian trench fortification. This would make sense considering the recent fall of Velyka Novosilka. pic.twitter.com/c79L6ABMO9 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 26, 2025

Horko je obráncům i u Lymanu. Ukrajinci podle všeho poslali nově rekrutované vojáky, aby zlikvidovali zdejší ruské předmostí u řeky Zherebec.

Ukraine has reportedly sent in newly mobilised reinforcements to the Lyman direction, to contain the Russian bridgehead on the western bank of the Zherebets River. pic.twitter.com/5B3rCdqJOb — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 26, 2025

serveru Kyiv Independent jde o nucenou evakuaci asi 20 osad. Odvedeni do bezpečí budou i ti, kteří by chtěli zůstat ve svých domech. Týkat se to má rodin s dětmi a dochází k ní kvůli intenzivnímu ruskému ostřelování. Nucenou evakuaci nařídil gubernátor Vadim Filaškin.

„Nyní, když nepřítel zesílil ostřelování Doněcké oblasti, lidé každý den trpí a umírají, žádám rodiče, aby k evakuaci přistupovali velmi zodpovědně,“ uvedl Filaškin. „Děti by měly žít v klidu a míru, ne se schovávat před ostřelováním!“

Některé z evakuovaných osad jsou méně než 15 kilometrů od Pokrovsku, jednoho z klíčových bodů ruské východní ofenzívy.

