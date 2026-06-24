Ministr Tejc: Odchod těch, kteří nejsou kvalitní, nic jiného

24.06.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích).

Ministr Tejc: Odchod těch, kteří nejsou kvalitní, nic jiného
Foto: archiv J. Tejc
Popisek: Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc (ČSSD)

Vážený pane exministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych reagoval nejdřív věcně na to, jak jste hovořil o tom, že jste odpolitizovali tu státní správu tím, že jste oddělili ty náměstky a ty vrchní ředitele sekcí. Tak já vám řeknu, k čemu to vedlo. Ministerstvo spravedlnosti ještě za nás mělo ředitele odborů a nad nimi byli náměstci, buď tedy náměstci pro řízení sekcí nebo političtí, ale bylo jich méně a poté co se tato věc změnila, tak přibylo těch ředitelů sekcí. Takže ta politizace a depolitizace nás taky něco stála a já myslím, že je třeba se dívat i na náklady, které stát vůbec jak s politickým, tak i s úřednickým vedením má. Ale to, co mě zaujalo, a to, k čemu se musím vyjádřit, je to, jak jste hovořil o tom, že tady je nějaká snaha vlády, vládní většiny zneužít ten zákon k tomu, abychom si obsadili ty úřednická místa povolnými úředníky, úředníky, kteří nám snad půjdou na ruku.

Tak já vás mohu ujistit, že mým záměrem to rozhodně není. Já jsem si jist, že bez kvalitních úředníků, a věřte mi, že na Ministerstvu spravedlnosti jsem dělal v uvozovkách jen kosmetické změny a rozhodně i tento zákon mi dával možnost velmi tvrdě tu strukturu změnit a velmi tvrdě udělat personální změny, dělal jsem to jenom tam, kde jsem byl přesvědčen o tom, že to je efektivnější a že to bude znamenat odchod těch, kteří nejsou kvalitní ne naopak. Ale velmi mě překvapuje, že takto obviňujete tuto vládu. Přitom z vaší strany, a musím to říct, neřeknu slovo chucpe, je to neuvěřitelná drzost. Vy jako ministr, který jste nastupoval, ještě jste nebyl ministrem, jste si předvolal policejního prezidenta Švejdara a ten záhadně poté několik dní na to oznámil, že končí ve své funkci a považoval to za tlak a myslím, že tohle je důkaz toho, kdy někdo bez toho, aniž by respektoval daný zákon zasahuje do personálií. Ne tato vláda, vy jste to udělal dokonce ještě před svým nástupem, takže od vás tato slova opravdu nemohu brát vážně. Děkuju. (Potlesk koaličních poslanců.)

JUDr. Jeroným Tejc

  • ministr spravedlnosti
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