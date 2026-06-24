Kdy si Ukrajinci vezmou Krym zpátky? Množí se spekulace

Server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že Ukrajinci nejprve Rusům ztížili život tím, že zkomplikovali dodávky pohonných hmot na poloostrov, který stále považují za svůj, a teď napadají i elektrickou síť na poloostrově, takže Ruskem dosazení úředníci musí obyvatele, ať už turisty či dlouhodobě zde žijící Rusy, upozorňovat na výpadky proudu.
Server Kyiv Independent informoval např. o útoku na elektrárnu v krymském Simferopolu.
„To činí otázku, zda se Ukrajinci skutečně pokusí o znovudobytí, stále naléhavější,“ napsal server deníku Bild.
Ukrajinská armáda navíc oznámila zničení železničního mostu na Krymském poloostrově – most přes Severokrymský kanál byl strategicky důležitým přechodem pro logistiku ruských vojsk, uvedla armáda. Ukrajinské speciální jednotky na sociální síti Telegram oznámily, že ve spolupráci s členy podzemního hnutí odporu provedly dva útoky na most poblíž obce Rozdolne.
Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že Ukrajinci úspěšně napadají letiště na Krymu i další vojenské cíle na poloostrově.
Podle SBU proběhla např. operace, která poškodila čtyři hangáry pro skladování letadel na vojenském letišti Saky. Poblíž Kerče ukrajinské síly také zasáhly dvě součásti ruského systému protivzdušné obrany S-400 a dva systémy protivzdušné obrany Pancir-S1.
„Ruští okupanti ztrácejí kontrolu nad krymskou oblohou,“ uvedla SBU. „SBU bude i nadále metodicky proměňovat Krym v zónu neustálých ztrát ruských sil, dokud neopustí ukrajinský poloostrov,“ doplnili agenti tajné služby.
Korespondent listu The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov však upozornil, že Rusové z jiných oblastí stále míří na Krym na dovolenou, protože se nechávají ovlivnit uklidňujícími zprávami ruských státních médií.
Ukrajinská blokáda Krymu je stále účinnější. Na poloostrově není k prodeji žádné palivo, výpadky proudu jsou časté kvůli útokům na elektrárny a logistika je stále více přerušována stovkami dronových útoků každý den. Sevastopol je nyní pod de facto zákazem nočního vycházení, restaurace a obchody mají nařízeno zavřít ve 20 hodin. Dětské tábory jsou evakuovány. A přesto, uklidněni dobrými zprávami v televizi, obyčejní Rusové stále přijíždějí na dovolenou.
The Ukrainian blockade of Crimea is increasingly effective. There is no fuel for sale on the peninsula, power blackouts are frequent because of strikes on power stations, and logistics increasingly interrupted by hundreds of drone attacks every day. Sevastopol is now under…— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 24, 2026
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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