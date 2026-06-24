Pláteník (KDU-ČSL): Kvalitní státní správu nemůžeme dělat bez lidí

24.06.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k návrh poslanců vládní koalice na vydání zákona o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech (zákon o státních zaměstnancích).

Pláteník (KDU-ČSL): Kvalitní státní správu nemůžeme dělat bez lidí
Foto: Václav Pláteník
Popisek: Václav Pláteník

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já tady chci mockrát poděkovat panu ministru Tejcovi, že on se vlastně tady postavil za úředníky. On tady vlastně přesně řekl, že bez kvalitních lidí to nejde. A sám tady řekl, že on tedy se žádné nějaké drakonické změny nebo snad politicky motivované reorganizace dělat nechystá. No, skoro to vyznělo, jak kdyby to platilo za něj. A jak to je tedy u těch ostatních členů vlády? A o tom se tady bavíme, jestli ta pravidla budou platit pro všechny, je to nějaký obecný princip, že na státní správu je spoleh, nehledě na to, jaká vláda je zrovna ve Strakově akademii, nebo nikoliv?

Co se týče těch náměstků. Samozřejmě, že to splývalo. A já jsem hrdý na to, že jsem mohl působit na Ministerstvu zdravotnictví v pozici toho náměstka člena vlády. A vím, jak to bylo, že v minulosti se říkalo odborný a politický, přitom často ten odborný akorát měl to štěstí, že přišel s bývalou garniturou a zůstal tam, a zase o mně jako o politickém se jako předpokládalo, že nerozumím ničemu a jsem tam opravdu skutečně jakoby do počtu. A ani jedno samozřejmě není stoprocentně přiléhavé na žádném ministerstvu.

V úsporách (nesrozumitelné). Tak na Ministerstvu zdravotnictví už je čtvrtý náměstek – nebývalo. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí teď tento týden nebo minulý přibyl třetí, půl roku od ustanovení vlády, třeba přijdou ještě další.

S těmi úsporami bych se taky jako do toho příliš nešťoural. Protože shodněme se, že kvalitní státní správu nemůžeme dělat bez lidí, pokud je potřeba více sekcí, více organizačních útvarů, musí v jejich čele být manažeři a podobně, to není ten argument podle mě jako ušetřit tím, že bude někde méně ředitelů a podobně.

Moje otázka je, pane ministře, s dovolením, jestli byste tady s čistým svědomím řekl, že v případě přijetí toho zákona, o kterém se tady dneska bavíme, za deset let bude naše státní správa kvalitnější, než by byla bez něj, nebo s ním? Děkuji.

Mgr. Václav Pláteník, M.A., LL.M.

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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KDU-ČSL , Pláteník

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