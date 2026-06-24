Profesor Gerloch vynesl kartu, která jde proti Pavlovi

Komentátorka Karolína Stonjeková napsala pár řádek ke kompetenční žalobě, kterou podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že ho koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů nezařadila do delegace na summit NATO.
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Vrátila se v této souvislosti do roku 2021, kdy se premiérem stal Petr Fiala (ODS). Prezidentem tehdy byl Miloš Zeman a dnešní poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář posílal Zemanovi jasný vzkaz.
„Pan prezident žije v jiné zemi, politicky, a jestli mu Petr Fiala a tahle vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém – který on si tady sám pro sebe stvořil – tak pochybuji, že jsem volil správně.“ A pokračoval: „Je tady stále možnost, a to není výhrůžka nebo vydírání, ale je tady stále možnost uplatnit ten článek 66. Pokud by pan prezident si jaksi stále myslel, že on si může uplatňovat prezidentský systém… My jsme parlamentní demokracie a vláda je od toho, aby vytvářela koncepce a naplňovala politiku. Parlament ji má kontrolovat a prezident v jistých momentech je součástí exekutivy – třeba podle článku 63, kdy zastupuje stát navenek – takže by se s ním mělo počítat. Ale není to on, kdo to má určovat.“
Stonjeková má za to, že Petr Pavel chce jet na summit NATO, aby si rozšířil seznam pódií, na kterých může vládu Andreje Babiše kritizovat. Stonjeková v této souvislosti použila sousloví, že by mohl „jít vládě po krku“. A přijde jí naprosto logické, že si to předseda vlády nechce nechat líbit. Ne od prezidenta, který z pohledu Stonjekové vystupuje jako jasný lídr opozice.
„I malé děcko pochopí, že pozici Česka by nijak nepomohlo, kdyby prezident znovu cítil potřebu poměřovat si s premiérem svalíky – tentokrát ovšem před mezinárodním fórem v Turecku. Toť vše. Žádné drama, žádné jímavé příběhy o pomstě. Jen prosté zohlednění faktu, že summit NATO nemá být další bitevní pole, na němž Pavel povede svou válku proti vládě. Zkrátka a dobře: Kdo jinému jámu kopá, do Ankary neletí,“ konstatovala Stonjeková.
Ústavní právník profesor Aleš Gerloch taktéž na CNN Prima News konstatoval, že prezident ČR sice podle Ústavy ČR zastupuje stát navenek, ale jde o kompetenci, do které vstupuje i vláda, která musí souhlasit s tím, kdy a kde bude prezident zastupovat Česko v oficiálním styku, protože prezident není odpovědný za výkon své funkce. Odpovědnost nese vláda.
„Také prezident republiky nemůže libovolně rozhodnout, že s tímto státem uzavřeme smlouvu nebo ji vypovíme,“ dal příklad Gerloch.
Ústavní soud ČR by se podle Gerlocha neměl vyjadřovat k otázce, zda je vláda povinna zajistit prezidentovi servis na každou cestu, kterou si usmyslí. „To je věc, kterou podle mě nebude Ústavní soud řešit, protože to není v kompetenci Ústavního soudu. A pokud by v tomto směru rozhodl nějak pozitivně, tak by dal najevo, že je na straně prezidenta republiky a že je vláda podřízena prezidentu republiky.“
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